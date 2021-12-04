Почему Казахстан не признал Крым в 2014 году: Назарбаев назвал причину

Первый президент Казахстана, объяснил, почему республика в 2014 году не признала Крым. По его словам, тогда бы пришлось признать Южную Осетию, Абхазию и Косово.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал причину непризнания референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году. Ответ прозвучал в документальном фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), который был показан в субботу, 4 декабря.

Речь идёт о событиях весны 2014 года. После государственного переворота в Киеве и прихода к власти на Украине националистических и радикальных сил жители Крыма провели референдум и проголосовали за выход из состава страны и возвращение в состав России. Несмотря на то, что всё было организовано в соответствии с международным правом, Запад - а вслед за ним и другие страны - отказался признавать суверенитет России над полуостровом.

Был референдум. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы признали,

- оправдался в интервью для документального фильма Нурсултан Назарбаев.

Напомним, что Назарбаев занимал пост главы Казахстана 30 лет. В марте 2019 года он объявил о своей отставке с поста президента. Тем не менее Назарбаев сохранил за собой часть высших государственных и партийных должностей. Также столица страны была переименована в его честь.