Почему Кабо-Верде: Поклонская ответила на вопросы о новой работе

Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Угрозы Киева не вызывают беспокойства у нового российского посла

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что была готова к длительным командировкам в другие страны, когда выбрала работу в дипломатической сфере. Поэтому назначение послом в Кабо-Верде хоть и стало для нее неожиданностью, но только укрепило настрой.

"Страну я, конечно, не выбирала. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова. (…) Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать",

– поделилась Поклонская в интервью РИА "Новости". Она добавила, что едет в командировку хорошо подготовленной. Она не только изучила новую для себя страну и знает, что Кабо-Верде – развивающее государство, где "есть все условия для жизни", но и прошла обучение в Дипакадемии МИД РФ на кафедре международной безопасности.

На декабрь запланирована защита магистерской диссертации, которую Поклонская посвятила вопросу "российско-украинских отношений в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". "После защиты обязательно опубликую", – пообещала экс-прокурор Крыма. Кстати, именно со своей прежней работой она связывает нападки Киева и угрозы в свой адрес со стороны различных украинских деятелей.

"Это понятная реакция тех, кого изобличаешь",

– пояснила Поклонская. По ее словам, у нее еще до появления дипломатического статуса выработался иммунитет к угрозам Киева, поэтому она не боится ехать в Кабо-Верде, несмотря на заявления Украины об экстрадиции. При этом ей жаль, что у глав МИД и силовых ведомств Незалежной нет более важных занятий, чем планировать преступления

Ранее стало известно, что президент РФ Владимр Путин утвердил кандидатуру Натальи Поклонской в качестве посла РФ в Кабо-Верде – небольшом островном государстве в Атлантическом океане к северо-западу от Африки. Приступить к своим обязанностям она планирует в середине ноября. Назначение вызвало волну негатива в Киеве. Там заявили, что никогда не оставят Поклонскую в покое. Экс-прокурор в ответ намекнула и про свою хорошую память.