Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Главная / Политика

Почему Кабо-Верде: Поклонская ответила на вопросы о новой работе

01 ноября 2021, 12:25  •  66 • Политика
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Угрозы Киева не вызывают беспокойства у нового российского посла
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что была готова к длительным командировкам в другие страны, когда выбрала работу в дипломатической сфере. Поэтому назначение послом в Кабо-Верде хоть и стало для нее неожиданностью, но только укрепило настрой.
"Страну я, конечно, не выбирала. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова. (…) Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать",
– поделилась Поклонская в интервью РИА "Новости". Она добавила, что едет в командировку хорошо подготовленной. Она не только изучила новую для себя страну и знает, что Кабо-Верде – развивающее государство, где "есть все условия для жизни", но и прошла обучение в Дипакадемии МИД РФ на кафедре международной безопасности.
На декабрь запланирована защита магистерской диссертации, которую Поклонская посвятила вопросу "российско-украинских отношений в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". "После защиты обязательно опубликую", – пообещала экс-прокурор Крыма. Кстати, именно со своей прежней работой она связывает нападки Киева и угрозы в свой адрес со стороны различных украинских деятелей.
"Это понятная реакция тех, кого изобличаешь",
– пояснила Поклонская. По ее словам, у нее еще до появления дипломатического статуса выработался иммунитет к угрозам Киева, поэтому она не боится ехать в Кабо-Верде, несмотря на заявления Украины об экстрадиции. При этом ей жаль, что у глав МИД и силовых ведомств Незалежной нет более важных занятий, чем планировать преступления
Ранее стало известно, что президент РФ Владимр Путин утвердил кандидатуру Натальи Поклонской в качестве посла РФ в Кабо-Верде – небольшом островном государстве в Атлантическом океане к северо-западу от Африки. Приступить к своим обязанностям она планирует в середине ноября. Назначение вызвало волну негатива в Киеве. Там заявили, что никогда не оставят Поклонскую в покое. Экс-прокурор в ответ намекнула и про свою хорошую память.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





66
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 00:45
Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
01 ноября 2021, 08:20
"Просто сбежали с этого бала": Депутат Рады назвал двух "предателей" Украины
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
01 ноября 2021, 00:45
Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.