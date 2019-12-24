Почему к нам столько претензий от Запада? • 103 • Аналитика

Действительно, наблюдая за политической жизнью мира, наряду с другими людьми, отметил такую интересную вещь: права человека в нашем мире – ну такая избирательная штука, что и не знаю, как правильно охарактеризовать эти права.



Они, права, в целом как мед – «если их есть, то их сразу нет». Но – нюанс – смотря для кого.







Между тем очень интересно посмотреть на то, как Запад реагирует на нарушения прав этого самого человека что в общем, что в адрес конкретно взятого человека.



Китай. Там тишь и благодать. Дай бог, кстати, чтобы было так, совершенно не хочу даже лезть в дела соседа, они там точно сами разберутся, просто отмечаю, что по поводу нарушения прав какого-то человека в Китае из США даже комариного писка не услыхать.



Северная Корея. С одной стороны, там вроде как злобствует коммунистический режим, тоталитария и все такое, а в США снова все молчат. А ведь должны были.



Оман. Вот где все так красиво, что можно было бы взвыть, поскольку там просто прекрасный набор «прав» по религиозному, половому и гражданскому признаку – поле непаханое. Однако Оман – монархия, где правит «свой». И Узбекистан свой в доску.



Прочие мелочи с отрезанием голов в Эмиратах или у саудитов – ну мелочи, правда? Монархии Залива – они как бы выше такого.



О, а как же Украина? Налицо угнетение по языковому и религиозному признаку, на уровне геноцида. И – молчок. Ничего не видит никто, ничего не слышит и вообще чисто за салом зашли.



Короче, если посмотреть, проще нарисовать небольшой такой списочек тех стран, где права человека нарушаются. С западной точки зрения.



Хотя понятно, что она, точка зрения, американская, остальные просто взахлеб подпевают. Но в тональность попадают и в целом хор звучит.



Но демократически, с соблюдением всех правил и понятий. То есть западные демократии совершенно не лезут во внутренние дела вышеперечисленных стран, не нарушают их суверенитета и вообще.



А, черт возьми, почему?



Ладно, почему тогда к нам столько вопросов? К Ирану?







Почему мнение и суверенитет КНДР признают, Украины признают, Китая признают! КНР, которая Штатам есть не как костомаха поперек горла, так я не знаю, как что. Санкции, угрозы, политические игры – но в Китае все спокойно. В смысле прав человека. Не нарушают их там от слова «совсем».



Нет, может, и не нарушают, конечно. Но не в этом суть.



Суть в том, что по американскому мнению, в Северной Корее с правами человека лучше, чем в России.



Серьезно? Вполне. К КНДР претензий нет. Они там все в свободах просто купаются, а то что лидер решает, на уровне монарха из страны Залива, какой длины юбка и сколько причесок разрешено носить – это нюансы.



Равняться с КНДР или ЮАР (там сейчас белых тиранят от всей души за апартеид), конечно, не хочется. Пока у нас с правами и свободами вроде бы полегче, но… но я не о правах и свободах. Я несколько об ином.



То есть вопрос звучит не как «почему у нас плохо с правами человека?», а как «почему до нас докапываются?»



Ответ, как мне кажется, очень прост.



Все эти крики о правах человека – инструмент открытого политического давления. То есть крики о нарушении прав хороши тогда, когда их услышат и на них (на крики) пойдет реакция. Как спел в свое время Слава Вакарчук: «Иконы не плачут, колы никто не бачит…»



Здесь примерно та же история. Смысл кричать на всех углах о том, что где-то все плохо, если именно там, где вроде бы плохо, никто не отреагирует на это?



То есть, говоря словами Библии, имеющий уши да услышит.



А кто должен услышать? Системная и несистемная оппозиции? Вариант, конечно, но… Во тут мы подходим к очень своеобразному моменту. И для начала надо бы немного окунуться в историю.



Люблю я исторические примеры. Они как бы хорошо показывают суть момента и позволяют провести аналогии.



Речь пойдет не об оппозиции, а о «пятой колонне».



Разница есть, и она существенная. Если оппозиция МОЖЕТ выйти на улицы и устроить шум (а может и не выйти, кстати), то «пятая колонна» будет работать так, как это определено ее заданием. И не важно, из кого и где она состоит, эта колонна, из сидящих по углам оппозиционеров или сидящих в правительстве страны чиновников.



Она как ружье на сцене – если висит, то обязательно выстрелит. Вопрос времени.



Давайте вспомним, какой тактики придерживались наши западные «партнеры», когда речь шла о необходимости достичь каких-то своих интересов на определенном участке земной поверхности?



Метод не новый, его культивировали еще британцы в позапрошлом веке. Вообще, потому и была построена Британская империя на полмира, потому что британцы очень умело работали втихаря. Примеров валом, Индия, Канада, Афганистан, выбирайте на свой вкус.



Причем стоит обратить внимание на такой маленький нюанс: британцы построили Империю (с большой буквы), не обладая огромными людскими ресурсами. Просто потому, что их, ресурсов, не было. Зато у джентльменов прекрасно работала разведка, оснащенная лучшим на то время оружием: фунтом стерлингов, да еще и золотым.



И вполне себе нормально британцы организовывали в той стране, которую надо было раздраконить, «пятую колонну», а потом эта колонная устраивала шум и гам. А потом обычно лилась кровь рекой. И уже под конец приходили британцы и брали свое. Примерно как сейчас «миротворцы» всякие.



Вот только британцы неохотно клали своих, предпочитая сперва использовать без остатка чужих. И индейцы Канады резали французов, тамилы резали пенджабцев, пуштуны резали вообще всех подряд, особо не разбираясь.



А потом приходили бравые парни в красной форме и уцелевшим наносили визит вежливости.



Что-то изменилось в 20 или 21 веках? Ну только города и страны брали не ишаки, груженные золотом, а транзакции на оффшорные счета в американских долларах.



Примеры? Ой, далеко не ходим, стоит вспомнить, как купленная на корню армия предала Саддама Хусейна. Да и Каддафи мог бы многое рассказать на эту тему о Ливии.



Главное – наличие желающих стать «пятой колонной». Затем идет организация этой колонны, затем ее заботливо выращивают, кормят печеньками, поят вискариком и дают денег. А потом, когда придет время, просто дается команда «фас!», и…



И да. Югославия (помните, как там за бедных косовских вся Европа надрывалась?). Ирак. Ливия. Украина. Список можно продолжать сколько угодно, но факт в том, что он есть.



Очень показательный момент, если хотите – в ранге доказательства. Если на Западе желают зла какому-то государству и внутри него имеют такую вот «пятую колонну», то чем дальше, тем крик будет громче.



Кстати, не важно, на какую тему. Права человека, права радужных, химическое оружие, атомные разработки… Как говорится, было бы желание, а повод найдется.



Орите громче, и вас в итоге услышат. Как в Грузии услышали, да. Хороший пример.



А что с теми, к кому Запад не особенно лезет?



Ладно, сатрапии и монархии Залива оставим в покое, они там все свои. Я про КНДР и Китай.



Собственно, Китай. Как там с «пятой колонной» и оппозицией вообще? Да прекрасно там все! Те из оппозиции, кого не раскатали танками по площади Тяньанмэнь и не застрелили на месте, не расстреляли потом, может, все еще сидят без права на амнистию. И, как я понимаю, будут сидеть. Хотя с тех пор прошло 30 лет. Политика Турции: путь к новой войне на Ближнем Востоке



Данные о погибших, кстати, неизвестны до сих пор, что дает ТАКУЮ пищу для размышлений… От 241 до 10 000.



И что?



И ничего. Японцы кредиты перестали давать, потом передумали. В США поквакали пару лет, и все, тишина и спокойствие. Ничьи права в 1989 году в Пекине не нарушили.



А почему? А вот потому. Смысл орать, если никто не запрыгает в ответ? Если в современном Китае никто не пойдет на площадь, не будучи уверенным, что он оттуда вернется.



Вот потому в Китае все в порядке. Нет аудитории, не для кого завывать о нарушениях. Коммунисты, сидящие у власти, крепче, чем горный бамбук на склонах, на все эти крики даже не обернутся.



То же самое, кстати, и в Корее. Не столь давние события уже показали, что в случае «тотального попрания прав человека» и попытки хоть как-то разрулить ситуацию, какая бы она ни была, Ким Чен Ын просто смоет своими «ядрен-батонами» Японию, и Южной Корее тоже достанется. Потому и авианосцы разворачиваются. И молчание, и уважение суверенитета.



Так что, как бы ни старались на Западе, ни Китай, ни КНДР не станут хорошими точками приложения усилий по политическому давлению. Не для кого там работать совершенно.



А прямая агрессия… Ну, товарищ Ким, может, и в восторге будет от нее. Зато соседи навряд ли.



Возвращаюсь к Ирану и России.



Почему у нас с соседом так все плохо? Потому что есть кому слышать и кому думать. Есть и оппозиция, есть и «пятая колонна».



Причем оппозиция сидит и мечтает о том, как стать «пятой колонной». А «пятая колонна» сидит в депутатских и министерских креслах и управляет страной.



И как только рулеж совершается несколько не туда, сразу же начинается повальные крики о том, что у нас все плохо с правами человека. Как команда «Стоять!» для собаки.



И даже точка отсчета есть, когда у нас стало все плохо с точки зрения прав человека. Нет, при СССР они тоже нарушались, да, кровавое КГБ и все такое прочее в ранге страшных сказок на ночь. Но говорилось про это так… Для галочки. Почему? Да потому что пока КПСС твердой рукой держал страну в узде, все в Советском Союзе знали твердо, что права человека – это то, что отнимают у негров в США.



А вот когда дали слабину…



А помните, когда и как?



Правильно, август 1991 года, когда ГКЧП не смог устроить Тяньанмэнь российского розлива. Точнее, раската. Не смогли, и вот отсюда все и началось.



Кстати, когда Ельцин расстреливал советское наследие, в мире тоже не особенно возмущались. И о правах погибших как-то не сильно беспокоились.



Вот такая лакмусовая бумажка.



Получается, что в западном мире уважают и соблюдают суверенитет тех стран, в которых нет «пятой колонны» во власти. Или рядом с ней. И чем многочисленнее и подготовленнее эта колонна, тем больше претензий к стране, тем сильнее желание вмешаться во внутренние дела.



Получается, что политическое давление на Россию есть именно такой инструмент. Которым на Китай не надавить по причине отсутствия (явного по крайней мере) этой самой колонны.



Что значит «явное отсутствие»? Все просто. Возможно, господин Чжан Вонг и продал бы идею построения светлого социалистического будущего за определенную сумму в зеленых, да вот смертную казнь в КНР никто не отменял.



Кстати, в Корее с этим еще веселее.



Поэтому на Западе прекрасно отдают себе отчет и видят возможность политически давить на Россию с помощью пятой колонны, а с Китаем такой расклад никак не получится. За отсутствием «пятой колонны» как таковой. Отсюда и разница в подходах.



А как раз наличие нашей «пятой колонны» и дает возможность давить на страну, и давить безответно.



Примеров — снова вагон с тележкой. Россия последние пять лет год от года получает санкции по всем направлениям. Был хотя бы один зеркальный ответ?



Хоть одна тонна титана не была отправлена в США для «Боинга»? Хотя бы один ракетный двигатель? Нет. И не будет такого. Бизнес (особенно важный для США) – это святое. Поэтому все, что нужно американцам, будет заботливо упаковано и отправлено. «Е.Н.О.Т.». ЧВК, которая на самом деле РОО



Будет остановлено строительство всех этих «потоков». США решили, что газ должен идти через Украину, как бы немцы ни сопротивлялись – газ пойдет. И штрафы выплатят. Так сказал хозяин своим…



Необязательно «пятой колонне» устраивать диверсии в привычном понимании этого термина. Можно и вот так, тоже ничего выходит.



И так будет до тех пор, пока не будет изжита наша отечественная «пятая колонна», то есть, предатели и изменники во власти. И их надо изживать, иначе систему не перенастроить. Да, крика и шума будет много, особенно если пользоваться методами для наведения порядка по примеру китайцев.



Но откровенных предателей в российской элитарной среде вычищать придется. Да, на Западе пошумят, но не долго. До того момента, когда станет ясно, что все, «пятая колонна» приказала долго жить, а следующая ожидается нескоро по причине заработавшего инстинкта самосохранения.



И настанет тишина и полное уважение к России. А смысл возмущаться, если дело бесполезное?



Но для того, чтобы что-то изменить в нашем с вами завтра, думать начинать надо уже сегодня.



Следующим вопросам должен стать именно вопрос, как лучше вычистить политическую, законодательную и исполнительную власть России от «пятой колонны» Запада.



Причем желательно не путем переворотов и революций, а голосований и референдумов.



И тогда, через какое-то время мы с удивлением сможем констатировать, что претензий к нам стало меньше от всего мира. Действительно, наблюдая за политической жизнью мира, наряду с другими людьми, отметил такую интересную вещь: права человека в нашем мире – ну такая избирательная штука, что и не знаю, как правильно охарактеризовать эти права.Они, права, в целом как мед – «если их есть, то их сразу нет». Но – нюанс – смотря для кого.Между тем очень интересно посмотреть на то, как Запад реагирует на нарушения прав этого самого человека что в общем, что в адрес конкретно взятого человека.Китай. Там тишь и благодать. Дай бог, кстати, чтобы было так, совершенно не хочу даже лезть в дела соседа, они там точно сами разберутся, просто отмечаю, что по поводу нарушения прав какого-то человека в Китае из США даже комариного писка не услыхать.Северная Корея. С одной стороны, там вроде как злобствует коммунистический режим, тоталитария и все такое, а в США снова все молчат. А ведь должны были.Оман. Вот где все так красиво, что можно было бы взвыть, поскольку там просто прекрасный набор «прав» по религиозному, половому и гражданскому признаку – поле непаханое. Однако Оман – монархия, где правит «свой». И Узбекистан свой в доску.Прочие мелочи с отрезанием голов в Эмиратах или у саудитов – ну мелочи, правда? Монархии Залива – они как бы выше такого.О, а как же Украина? Налицо угнетение по языковому и религиозному признаку, на уровне геноцида. И – молчок. Ничего не видит никто, ничего не слышит и вообще чисто за салом зашли.Короче, если посмотреть, проще нарисовать небольшой такой списочек тех стран, где права человека нарушаются. С западной точки зрения.Хотя понятно, что она, точка зрения, американская, остальные просто взахлеб подпевают. Но в тональность попадают и в целом хор звучит.Но демократически, с соблюдением всех правил и понятий. То есть западные демократии совершенно не лезут во внутренние дела вышеперечисленных стран, не нарушают их суверенитета и вообще.А, черт возьми, почему?Ладно, почему тогда к нам столько вопросов? К Ирану?Почему мнение и суверенитет КНДР признают, Украины признают, Китая признают! КНР, которая Штатам есть не как костомаха поперек горла, так я не знаю, как что. Санкции, угрозы, политические игры – но в Китае все спокойно. В смысле прав человека. Не нарушают их там от слова «совсем».Нет, может, и не нарушают, конечно. Но не в этом суть.Суть в том, что по американскому мнению, в Северной Корее с правами человека лучше, чем в России.Серьезно? Вполне. К КНДР претензий нет. Они там все в свободах просто купаются, а то что лидер решает, на уровне монарха из страны Залива, какой длины юбка и сколько причесок разрешено носить – это нюансы.Равняться с КНДР или ЮАР (там сейчас белых тиранят от всей души за апартеид), конечно, не хочется. Пока у нас с правами и свободами вроде бы полегче, но… но я не о правах и свободах. Я несколько об ином.То есть вопрос звучит не как «почему у нас плохо с правами человека?», а как «почему до нас докапываются?»Ответ, как мне кажется, очень прост.Все эти крики о правах человека – инструмент открытого политического давления. То есть крики о нарушении прав хороши тогда, когда их услышат и на них (на крики) пойдет реакция. Как спел в свое время Слава Вакарчук: «Иконы не плачут, колы никто не бачит…»Здесь примерно та же история. Смысл кричать на всех углах о том, что где-то все плохо, если именно там, где вроде бы плохо, никто не отреагирует на это?То есть, говоря словами Библии, имеющий уши да услышит.А кто должен услышать? Системная и несистемная оппозиции? Вариант, конечно, но… Во тут мы подходим к очень своеобразному моменту. И для начала надо бы немного окунуться в историю.Люблю я исторические примеры. Они как бы хорошо показывают суть момента и позволяют провести аналогии.Речь пойдет не об оппозиции, а о «пятой колонне».Разница есть, и она существенная. Если оппозиция МОЖЕТ выйти на улицы и устроить шум (а может и не выйти, кстати), то «пятая колонна» будет работать так, как это определено ее заданием. И не важно, из кого и где она состоит, эта колонна, из сидящих по углам оппозиционеров или сидящих в правительстве страны чиновников.Она как ружье на сцене – если висит, то обязательно выстрелит. Вопрос времени.Давайте вспомним, какой тактики придерживались наши западные «партнеры», когда речь шла о необходимости достичь каких-то своих интересов на определенном участке земной поверхности?Метод не новый, его культивировали еще британцы в позапрошлом веке. Вообще, потому и была построена Британская империя на полмира, потому что британцы очень умело работали втихаря. Примеров валом, Индия, Канада, Афганистан, выбирайте на свой вкус.Причем стоит обратить внимание на такой маленький нюанс: британцы построили Империю (с большой буквы), не обладая огромными людскими ресурсами. Просто потому, что их, ресурсов, не было. Зато у джентльменов прекрасно работала разведка, оснащенная лучшим на то время оружием: фунтом стерлингов, да еще и золотым.И вполне себе нормально британцы организовывали в той стране, которую надо было раздраконить, «пятую колонну», а потом эта колонная устраивала шум и гам. А потом обычно лилась кровь рекой. И уже под конец приходили британцы и брали свое. Примерно как сейчас «миротворцы» всякие.Вот только британцы неохотно клали своих, предпочитая сперва использовать без остатка чужих. И индейцы Канады резали французов, тамилы резали пенджабцев, пуштуны резали вообще всех подряд, особо не разбираясь.А потом приходили бравые парни в красной форме и уцелевшим наносили визит вежливости.Что-то изменилось в 20 или 21 веках? Ну только города и страны брали не ишаки, груженные золотом, а транзакции на оффшорные счета в американских долларах.Примеры? Ой, далеко не ходим, стоит вспомнить, как купленная на корню армия предала Саддама Хусейна. Да и Каддафи мог бы многое рассказать на эту тему о Ливии.Главное – наличие желающих стать «пятой колонной». Затем идет организация этой колонны, затем ее заботливо выращивают, кормят печеньками, поят вискариком и дают денег. А потом, когда придет время, просто дается команда «фас!», и…И да. Югославия (помните, как там за бедных косовских вся Европа надрывалась?). Ирак. Ливия. Украина. Список можно продолжать сколько угодно, но факт в том, что он есть.Очень показательный момент, если хотите – в ранге доказательства. Если на Западе желают зла какому-то государству и внутри него имеют такую вот «пятую колонну», то чем дальше, тем крик будет громче.Кстати, не важно, на какую тему. Права человека, права радужных, химическое оружие, атомные разработки… Как говорится, было бы желание, а повод найдется.Орите громче, и вас в итоге услышат. Как в Грузии услышали, да. Хороший пример.А что с теми, к кому Запад не особенно лезет?Ладно, сатрапии и монархии Залива оставим в покое, они там все свои. Я про КНДР и Китай.Собственно, Китай. Как там с «пятой колонной» и оппозицией вообще? Да прекрасно там все! Те из оппозиции, кого не раскатали танками по площади Тяньанмэнь и не застрелили на месте, не расстреляли потом, может, все еще сидят без права на амнистию. И, как я понимаю, будут сидеть. Хотя с тех пор прошло 30 лет.Данные о погибших, кстати, неизвестны до сих пор, что дает ТАКУЮ пищу для размышлений… От 241 до 10 000.И что?И ничего. Японцы кредиты перестали давать, потом передумали. В США поквакали пару лет, и все, тишина и спокойствие. Ничьи права в 1989 году в Пекине не нарушили.А почему? А вот потому. Смысл орать, если никто не запрыгает в ответ? Если в современном Китае никто не пойдет на площадь, не будучи уверенным, что он оттуда вернется.Вот потому в Китае все в порядке. Нет аудитории, не для кого завывать о нарушениях. Коммунисты, сидящие у власти, крепче, чем горный бамбук на склонах, на все эти крики даже не обернутся.То же самое, кстати, и в Корее. Не столь давние события уже показали, что в случае «тотального попрания прав человека» и попытки хоть как-то разрулить ситуацию, какая бы она ни была, Ким Чен Ын просто смоет своими «ядрен-батонами» Японию, и Южной Корее тоже достанется. Потому и авианосцы разворачиваются. И молчание, и уважение суверенитета.Так что, как бы ни старались на Западе, ни Китай, ни КНДР не станут хорошими точками приложения усилий по политическому давлению. Не для кого там работать совершенно.А прямая агрессия… Ну, товарищ Ким, может, и в восторге будет от нее. Зато соседи навряд ли.Возвращаюсь к Ирану и России.Почему у нас с соседом так все плохо? Потому что есть кому слышать и кому думать. Есть и оппозиция, есть и «пятая колонна».Причем оппозиция сидит и мечтает о том, как стать «пятой колонной». А «пятая колонна» сидит в депутатских и министерских креслах и управляет страной.И как только рулеж совершается несколько не туда, сразу же начинается повальные крики о том, что у нас все плохо с правами человека. Как команда «Стоять!» для собаки.И даже точка отсчета есть, когда у нас стало все плохо с точки зрения прав человека. Нет, при СССР они тоже нарушались, да, кровавое КГБ и все такое прочее в ранге страшных сказок на ночь. Но говорилось про это так… Для галочки. Почему? Да потому что пока КПСС твердой рукой держал страну в узде, все в Советском Союзе знали твердо, что права человека – это то, что отнимают у негров в США.А вот когда дали слабину…А помните, когда и как?Правильно, август 1991 года, когда ГКЧП не смог устроить Тяньанмэнь российского розлива. Точнее, раската. Не смогли, и вот отсюда все и началось.Кстати, когда Ельцин расстреливал советское наследие, в мире тоже не особенно возмущались. И о правах погибших как-то не сильно беспокоились.Вот такая лакмусовая бумажка.Получается, что в западном мире уважают и соблюдают суверенитет тех стран, в которых нет «пятой колонны» во власти. Или рядом с ней. И чем многочисленнее и подготовленнее эта колонна, тем больше претензий к стране, тем сильнее желание вмешаться во внутренние дела.Получается, что политическое давление на Россию есть именно такой инструмент. Которым на Китай не надавить по причине отсутствия (явного по крайней мере) этой самой колонны.Что значит «явное отсутствие»? Все просто. Возможно, господин Чжан Вонг и продал бы идею построения светлого социалистического будущего за определенную сумму в зеленых, да вот смертную казнь в КНР никто не отменял.Кстати, в Корее с этим еще веселее.Поэтому на Западе прекрасно отдают себе отчет и видят возможность политически давить на Россию с помощью пятой колонны, а с Китаем такой расклад никак не получится. За отсутствием «пятой колонны» как таковой. Отсюда и разница в подходах.А как раз наличие нашей «пятой колонны» и дает возможность давить на страну, и давить безответно.Примеров — снова вагон с тележкой. Россия последние пять лет год от года получает санкции по всем направлениям. Был хотя бы один зеркальный ответ?Хоть одна тонна титана не была отправлена в США для «Боинга»? Хотя бы один ракетный двигатель? Нет. И не будет такого. Бизнес (особенно важный для США) – это святое. Поэтому все, что нужно американцам, будет заботливо упаковано и отправлено.Будет остановлено строительство всех этих «потоков». США решили, что газ должен идти через Украину, как бы немцы ни сопротивлялись – газ пойдет. И штрафы выплатят. Так сказал хозяин своим…Необязательно «пятой колонне» устраивать диверсии в привычном понимании этого термина. Можно и вот так, тоже ничего выходит.И так будет до тех пор, пока не будет изжита наша отечественная «пятая колонна», то есть, предатели и изменники во власти. И их надо изживать, иначе систему не перенастроить. Да, крика и шума будет много, особенно если пользоваться методами для наведения порядка по примеру китайцев.Но откровенных предателей в российской элитарной среде вычищать придется. Да, на Западе пошумят, но не долго. До того момента, когда станет ясно, что все, «пятая колонна» приказала долго жить, а следующая ожидается нескоро по причине заработавшего инстинкта самосохранения.И настанет тишина и полное уважение к России. А смысл возмущаться, если дело бесполезное?Но для того, чтобы что-то изменить в нашем с вами завтра, думать начинать надо уже сегодня.Следующим вопросам должен стать именно вопрос, как лучше вычистить политическую, законодательную и исполнительную власть России от «пятой колонны» Запада.Причем желательно не путем переворотов и революций, а голосований и референдумов.И тогда, через какое-то время мы с удивлением сможем констатировать, что претензий к нам стало меньше от всего мира. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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