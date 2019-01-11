Почему Индия начала разворот от России к США

10 января в Нью-Дели завершился международный форум Raisina Dialogue, в котором приняли участие делегации США, Японии, Австралии, Индии, России и Китая, а также делегации стран НАТО. Ключевым моментом стало разделение участников форума на два противоборствующих лагеря, и Индия неожиданно примкнула к США и НАТО, а не к России. Почему Дели начинает разворачиваться в сторону Вашингтона?

Автор:

Кучер Егор

Форум Raisina Dialogue в Нью-Дели является одной из самых молодых международных дискуссионных площадок – ему всего три года. Создавалась эта площадка для обсуждения проблем Азии и Индо-Тихоокеанского региона, который традиционно является сферой интереса Индии, Китая, Японии, Индонезии и ряда других стран.

На нынешнем форуме, впрочем, произошёл перекос. В течение всех трёх дней проблемы Азии обсуждали в основном представители Индии и США, а также ряда союзников Вашингтона по НАТО. Россия, Китай и Иран были представлены на форуме не так широко. Делегацию России возглавил замглавы МИД Сергей Рябков, а вот Китай и вовсе не прислал никого из официальных лиц, ограничившись лишь представителями академического сообщества.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Поэтому дискуссии велись на основе четырёхстороннего диалога Индии, США, Японии и Австралии в рамках так называемой организации «Квада». Партнёры активно убеждали Индию присоединиться к позиции остальных трёх стран о том, что угрозой региону сегодня являются Россия и Китай. И Индия не слишком сопротивлялась. Что же происходит с индийской позицией?

Одностороннее обсуждение

По сути же на форуме было сформировано партнёрство четырёх стран, которые открыто провозгласили своей целью сдерживание Китая. Эта тема стала центральной на всём форуме. Члены делегации Индии при этом не считают, что перешли на сторону США, идейно отколовшись от БРИКС. Они уже заявили, что просто выстраивают грамотную политику и реагируют на современные угрозы. Проще говоря, действуют по принципу «и нашим, и вашим».

Как сообщил «Коммерсант», на форуме прозвучало множество заявлений, объясняющих необходимость разворота курса Индии в сторону США, а также расширения сотрудничества Дели с Вашингтоном, Токио и Сиднеем.