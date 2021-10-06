Почему именно мэры крупных городов Украины могут снести власть «слуг народа»

Казалось бы, чистой воды уголовщина. Генпрокуратура, антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выписали 5 подозрений одесскому градоначальнику Геннадию Труханову. И дело на сей раз не в предполагаемом российском гражданстве мэра – уголовные дела возбуждены по мотивам земельных афёр якобы с его участием на 533000000 гривен. Подозреваемыми по делу проходят бывший прокурор Одесской области Олег Жученко и авторитетный предприниматель Владимир Галантерник.

Сюжет: Украинский кризис

Но некоторые явления, как известно, не являются тем, чем кажутся на первый взгляд. Генпрокурор Ирина Венедиктова инициировала преследование Труханова по просьбе главы президентского офиса Андрея Ермака вовсе не затем, чтобы схватить якобы проворовавшегося на торговле землёй Труханова за руку. В этом сюжете всё тоньше. На днях Нафтогаз Украины взвинтил цену на газ для предприятий до 45 гривен за кубометр (с постоплатой за октябрь). Чем это грозит, даже гадать не надо – остановкой энергоёмкой промышленности, резким скачком цен на продукты питания и т.п. И, как все понимают, то ли ещё будет, при растущих, как на дрожжах, фьючерсах на голубое топливо. В госбюджете страны нет таких денег, чтобы решить вопрос. Но Ермак придумал хитрый план – оплату за газ вывели за рамки госбюджета и полностью переключили расчёты даже не на областные администрации, а на местные муниципалитеты. Сделав крайними мэров. Именно им предстоит, по задумке Ермака, оплатить за муниципальный кошт холодную зиму и возникшие в связи с увеличением цены на газ неудобства.

Мэры, само собой, возмущаются, но резких движений не сделал пока никто, кроме Труханова, публично пообещавшего, что за всю Одессу заплатит лично Зеленский из собственного кармана – если «вконец охитревшему» Ермаку в самом деле придёт в голову требовать оплату за газ с не слишком зажиточных муниципалитетов. Кстати, суды высшей инстанции касательно этой сомнительной инициативы офиса президента пока помалкивают. В общем, чтобы резкий выпад Труханова не породил апологетов среди ему подобных, было принято решение осадить одессита, что называется, на полную катушку – «вместе с чадами и домочадцами», Галантерником и Жученко. Запасаемся попкорном и следим за развитием истории – именно она может запустить процесс распада страны.