Почему Грудинин сбрил усы, или Как нас бреет идеологический враг • 167 • Аналитика







Есть обоснованное предположение, что так называемая ура-патриотическая пропаганда, которая сейчас наводнила Интернет, — это неглупая спецоперация врага. С целью полностью дискредитировать саму патриотическую идею и внушить читательской аудитории стойкое отвращение к пропагандируемым столь похабным образом идеям.





Вот, например, такой себе «патриотический» календарь. Только явный враг мог додуматься посадить самых известных российских государственных деятелей и главу ДНР Александра Захарченко на американский танк М-4 «Шерман» времен Второй мировой войны. К тому же нахально стыренный из американского же фильма «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.







Все эти сказки про две тысячи американских спецназовцев, лихо закопанных в Восточной Гуте парой Су-57, про безнадежно застрявшие в полярных льдах американские субмарины, про то, как мы лихо рванем вулкан Йеллоустоун и про то, как Мария Захарова порвала в тряпки всю западную дипломатию, имеют, похоже, одно назначение — лишить даже видимости правдоподобия весь патриотический дискурс и выработать стойкое неприятие к нему в целом.



Надо признать, это умная и перспективная тактика. Нигде сейчас нет столько откровенной дури, пустобрёхства и некомпетентности, как на интернет-ресурсах так называемого патриотического направления. Многие из которых, похоже, и созданы в условиях полной бесконтрольности для того, чтобы «затроллить» вчистую патриотическую тему.



Любопытно, что публикуется огромное количество псевдопатриотических материалов вообще без всяких выходных данных, в том числе даже без фамилии автора! Что грубейшим образом попирает элементарные нормы цивилизованной журналистики, порождает чудовищную безответственность и в конечном счете полностью отталкивает мало-мальски вдумчивого читателя.



Которому в качестве альтернативы тут же подсовываются куда более компетентные и профессионально сделанные издания и публикации, но уже с прямо противоположным, в том числе явно антигосударственным идеологическим зарядом. Для этого у этой альтернативной прессы имеются все возможности как в плане подбора и обучения, так и достойной оплаты своего персонала.



Что позволяет указанным медиа проводить четко структурированную и тщательно продуманную во всех аспектах информационную политику, закрывая практически все потребности граждан в относительно доброкачественной информации. В таких редакциях не существует второстепенных вещей. И кадры расставлены таким образом, чтобы выжать из любого события или факта максимальный и строго выверенный пропагандистский эффект.



Особое внимание уделяется заголовкам как наиболее читаемому, основному фрагменту новостей. Именно в заголовки вкладывается вся идеологическая суть новости, ради чего не гнушаются даже её преднамеренным искажением. Это считается вполне допустимым, так как установлено, что до «тела» статьи добираются очень немногие.



Примерами таких четко акцентированных заголовков могут быть следующие:



«Непобедимых русских не бывает».



Речь идет всего лишь о неудачном выступлении нашей спортсменки на чемпионате мира. Но этот «мем», обобщивший тему "победимости" русских, несомненно достигнет своего адресата.



«Россия помешала Совету безопасности ООН обсудить права человека в Сирии».



Если почитать текст, то станет ясно, что сводить дело к "коварным проискам" России у редакторов данного издания не было никаких оснований. Потому что вместе с Россией против этого голосовали Китай, Боливия и Казахстан. А еще три члена СБ ООН воздержались. Но «опустить», видимо, требовалось именно Россию! Что и было сделано. Террор и борьба с ним. Как это делается в Хамастане



«Украина выгнала из страны российскую журналистку из-за выборов».



Обратите внимание на стилистику заголовка! Вместо спокойно-уравновешенного "депортировала" использовано презрительно-оскорбительное "выгнала". Вместо "киевские власти" или "режим" написано "Украина выгнала". То есть в заголовке сознательно поставлен знак равенства между всей Украиной и незаконным режимом, который не пользуется даже минимальной поддержкой народа. А задачу разжигания ненависти россиян к такой Украине успешно решает издевательское "выгнала". Вот так, капля за каплей из порабощенной Западом и его местными наемниками части нашего народа формируется образ врага. Видимо, для того, чтобы нам было комфортней уничтожать друг друга на радость закулисным хозяевам этой фабрики ненависти.



И это отнюдь не единичные случаи, но лишь иллюстрации вполне типичной для очень многих изданий крайне предвзятой, если не сказать прямо враждебной по отношению к России и русским, заголовочной стилистики.



Наряду с тщательной и, надо признать, в ряде случаев высокопрофессиональной работой по внедрению в массовое сознание «правильных заголовков», не меньшее внимание уделяется и формированию самой новостной картины дня. Которая, насколько можно судить, в целом ряде случаев ориентирована на дальнейшее оглупление аудитории и на создание в головах полного информационного хаоса. Для чего успешно используются технологии демонтажа естественной приоритетности новостного контента – от самого важного к малосущественному и его замены произвольным нагромождением и фактическим уравниванием объективно разных по значимости новостей. Новостные ленты таких изданий представляют собой вполне сознательно перемешанный «винегрет» из новостей о действительно ключевых событиях, типа заявления российского Генштаба о характере будущей войны и соседствующей с ним абсолютной чепухой про то, сбрил или не сбрил усы экс-кандидат в президенты РФ Грудинин. Поколения Х и Y против поколения Z



Подобная мешанина является весьма эффективным средством размывания системы традиционных ценностных приоритетов в массовом сознании, что создает благоприятные условия для внедрения на эту расчищенную и разровненную площадку альтернативных ориентиров и предпочтений.



Мне могут сказать, что лучшим способом избежать подобной нежелательной индоктринации собственного сознания является отказ от использования подобных источников недоброкачественной информации. Однако не все так просто.



Как профессиональный журналист-новостник, исходя из своего многолетнего опыта, могу уверенно утверждать, что практически все достойные внимания и хотя бы относительно качественные информационные интернет-СМИ РФ, имеющие массовую аудиторию, контролируются так называемыми либерально-прозападными кругами.



В то же время государственно-патриотический сегмент представлен в основном вечно вчерашними, фатально отстающими от картины быстротекущих событий неповоротливыми ресурсами. Либо такими, которые судорожно пытаются соответствовать новостной повестке дня, но, за неимением собственных средств, черпают контент большой ложкой из того же вражеского мейнстрима. В результате чего даже терминологический ряд таких изданий практически перестает отличаться от «вокабуляра» антироссийских СМИ.



Особенно ярко это проявилось на украинском направлении. Где вроде бы антибандеровски настроенные российские издания непринужденно пользуются такими сугубо киевскими мемами, как «антитеррористическая операция», «вооруженные силы Украины», при том, что по сути это бандформирования незаконного киевского режима, «украинские общественные активисты» (это про тех бандитов, которые имеют привычку кидать бутылки с горючей смесью в окна российских дипломатических учреждений). И так далее, в том же духе. Увы, но за четыре года борьбы на Украине никто с российской стороны так и не озаботился созданием альтернативного американо-киевскому понятийного аппарата, который совершенно необходим для адекватного освещения этих событий. Виноваты всегда русские



Вот и получается, что в то время, когда президент России Владимир Путин совершенно справедливо говорит о переворотном, антиконституционном характере нынешней киевской власти, практически вся российская пресса использует в аналогичных случаях полностью противоположную, легитимизирующую киевских узурпаторов терминологию. Именуя таковых, причем без всяких кавычек не иначе как президентом, главой парламента, депутатами Верховной рады и так далее. Хотя даже школьнику должно быть известно, что вооруженные мятежники, силой захватившие государственную власть, не имеют никаких законных полномочий назначать и проводить любые выборы. Из чего следует, что все постпереворотные органы власти на Украине целиком и полностью нелегитимны.



Ну и, наконец, этот откровенно ущербный «патриотиотический дискурс» дополнен снизу потоком самой низкопробной, ура-патриотической «пурги», существенно приправленной целенаправленными дискредитирующими вбросами умело работающего под "своего парня" противника. И это только самое малое, что можно сказать в ответ на давно назревший вопрос о том, почему мы проигрываем информационную войну. Соотношение сил либерально-прозападной и государственно-патриотической прессы в России не оставляет второй никаких шансов попасть в медийный мейнстрим.Есть обоснованное предположение, что так называемая ура-патриотическая пропаганда, которая сейчас наводнила Интернет, — это неглупая спецоперация врага. С целью полностью дискредитировать саму патриотическую идею и внушить читательской аудитории стойкое отвращение к пропагандируемым столь похабным образом идеям.Вот, например, такой себе «патриотический» календарь. Только явный враг мог додуматься посадить самых известных российских государственных деятелей и главу ДНР Александра Захарченко на американский танк М-4 «Шерман» времен Второй мировой войны. К тому же нахально стыренный из американского же фильма «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.Все эти сказки про две тысячи американских спецназовцев, лихо закопанных в Восточной Гуте парой Су-57, про безнадежно застрявшие в полярных льдах американские субмарины, про то, как мы лихо рванем вулкан Йеллоустоун и про то, как Мария Захарова порвала в тряпки всю западную дипломатию, имеют, похоже, одно назначение — лишить даже видимости правдоподобия весь патриотический дискурс и выработать стойкое неприятие к нему в целом.Надо признать, это умная и перспективная тактика. Нигде сейчас нет столько откровенной дури, пустобрёхства и некомпетентности, как на интернет-ресурсах так называемого патриотического направления. Многие из которых, похоже, и созданы в условиях полной бесконтрольности для того, чтобы «затроллить» вчистую патриотическую тему.Любопытно, что публикуется огромное количество псевдопатриотических материалов вообще без всяких выходных данных, в том числе даже без фамилии автора! Что грубейшим образом попирает элементарные нормы цивилизованной журналистики, порождает чудовищную безответственность и в конечном счете полностью отталкивает мало-мальски вдумчивого читателя.Которому в качестве альтернативы тут же подсовываются куда более компетентные и профессионально сделанные издания и публикации, но уже с прямо противоположным, в том числе явно антигосударственным идеологическим зарядом. Для этого у этой альтернативной прессы имеются все возможности как в плане подбора и обучения, так и достойной оплаты своего персонала.Что позволяет указанным медиа проводить четко структурированную и тщательно продуманную во всех аспектах информационную политику, закрывая практически все потребности граждан в относительно доброкачественной информации. В таких редакциях не существует второстепенных вещей. И кадры расставлены таким образом, чтобы выжать из любого события или факта максимальный и строго выверенный пропагандистский эффект.Особое внимание уделяется заголовкам как наиболее читаемому, основному фрагменту новостей. Именно в заголовки вкладывается вся идеологическая суть новости, ради чего не гнушаются даже её преднамеренным искажением. Это считается вполне допустимым, так как установлено, что до «тела» статьи добираются очень немногие.Примерами таких четко акцентированных заголовков могут быть следующие:Речь идет всего лишь о неудачном выступлении нашей спортсменки на чемпионате мира. Но этот «мем», обобщивший тему "победимости" русских, несомненно достигнет своего адресата.Если почитать текст, то станет ясно, что сводить дело к "коварным проискам" России у редакторов данного издания не было никаких оснований. Потому что вместе с Россией против этого голосовали Китай, Боливия и Казахстан. А еще три члена СБ ООН воздержались. Но «опустить», видимо, требовалось именно Россию! Что и было сделано.Обратите внимание на стилистику заголовка! Вместо спокойно-уравновешенного "депортировала" использовано презрительно-оскорбительное "выгнала". Вместо "киевские власти" или "режим" написано "Украина выгнала". То есть в заголовке сознательно поставлен знак равенства между всей Украиной и незаконным режимом, который не пользуется даже минимальной поддержкой народа. А задачу разжигания ненависти россиян к такой Украине успешно решает издевательское "выгнала". Вот так, капля за каплей из порабощенной Западом и его местными наемниками части нашего народа формируется образ врага. Видимо, для того, чтобы нам было комфортней уничтожать друг друга на радость закулисным хозяевам этой фабрики ненависти.И это отнюдь не единичные случаи, но лишь иллюстрации вполне типичной для очень многих изданий крайне предвзятой, если не сказать прямо враждебной по отношению к России и русским, заголовочной стилистики.Наряду с тщательной и, надо признать, в ряде случаев высокопрофессиональной работой по внедрению в массовое сознание «правильных заголовков», не меньшее внимание уделяется и формированию самой новостной картины дня. Которая, насколько можно судить, в целом ряде случаев ориентирована на дальнейшее оглупление аудитории и на создание в головах полного информационного хаоса. Для чего успешно используются технологии демонтажа естественной приоритетности новостного контента – от самого важного к малосущественному и его замены произвольным нагромождением и фактическим уравниванием объективно разных по значимости новостей. Новостные ленты таких изданий представляют собой вполне сознательно перемешанный «винегрет» из новостей о действительно ключевых событиях, типа заявления российского Генштаба о характере будущей войны и соседствующей с ним абсолютной чепухой про то, сбрил или не сбрил усы экс-кандидат в президенты РФ Грудинин.Подобная мешанина является весьма эффективным средством размывания системы традиционных ценностных приоритетов в массовом сознании, что создает благоприятные условия для внедрения на эту расчищенную и разровненную площадку альтернативных ориентиров и предпочтений.Мне могут сказать, что лучшим способом избежать подобной нежелательной индоктринации собственного сознания является отказ от использования подобных источников недоброкачественной информации. Однако не все так просто.Как профессиональный журналист-новостник, исходя из своего многолетнего опыта, могу уверенно утверждать, что практически все достойные внимания и хотя бы относительно качественные информационные интернет-СМИ РФ, имеющие массовую аудиторию, контролируются так называемыми либерально-прозападными кругами.В то же время государственно-патриотический сегмент представлен в основном вечно вчерашними, фатально отстающими от картины быстротекущих событий неповоротливыми ресурсами. Либо такими, которые судорожно пытаются соответствовать новостной повестке дня, но, за неимением собственных средств, черпают контент большой ложкой из того же вражеского мейнстрима. В результате чего даже терминологический ряд таких изданий практически перестает отличаться от «вокабуляра» антироссийских СМИ.Особенно ярко это проявилось на украинском направлении. Где вроде бы антибандеровски настроенные российские издания непринужденно пользуются такими сугубо киевскими мемами, как «антитеррористическая операция», «вооруженные силы Украины», при том, что по сути это бандформирования незаконного киевского режима, «украинские общественные активисты» (это про тех бандитов, которые имеют привычку кидать бутылки с горючей смесью в окна российских дипломатических учреждений). И так далее, в том же духе. Увы, но за четыре года борьбы на Украине никто с российской стороны так и не озаботился созданием альтернативного американо-киевскому понятийного аппарата, который совершенно необходим для адекватного освещения этих событий.Вот и получается, что в то время, когда президент России Владимир Путин совершенно справедливо говорит о переворотном, антиконституционном характере нынешней киевской власти, практически вся российская пресса использует в аналогичных случаях полностью противоположную, легитимизирующую киевских узурпаторов терминологию. Именуя таковых, причем без всяких кавычек не иначе как президентом, главой парламента, депутатами Верховной рады и так далее. Хотя даже школьнику должно быть известно, что вооруженные мятежники, силой захватившие государственную власть, не имеют никаких законных полномочий назначать и проводить любые выборы. Из чего следует, что все постпереворотные органы власти на Украине целиком и полностью нелегитимны.Ну и, наконец, этот откровенно ущербный «патриотиотический дискурс» дополнен снизу потоком самой низкопробной, ура-патриотической «пурги», существенно приправленной целенаправленными дискредитирующими вбросами умело работающего под "своего парня" противника. И это только самое малое, что можно сказать в ответ на давно назревший вопрос о том, почему мы проигрываем информационную войну. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 167 Источник Похожие новости Евросоюзу стало не до «брекзита» Итоги недели. «Царь, очень приятно, царь!» Цирк уехал. 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