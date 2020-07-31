Почему граждане Белоруссии должны сделать выбор без выбора? • 82 • Аналитика

Вот и наступило в Белоруссии время всеобщего обливания помоями кандидатов в президенты. Обливать можно всем, чем угодно. Хотя каждый избиратель понимает, что больше всех достается будущему руководителю страны и будущему лидеру оппозиции, с трудом верится, что кто-то потом ответит за клевету и распространение ложных сведений. Согласитесь, достается не последним фигурам в любом государстве.





То, что это время придет, знали все. Готовились и копили эти самые помои в закутках и схронах. Копили все подряд. Все равно после выборов никто и не вспомнит о каких-то обвинениях противников, о каких-то смертных грехах, о которых поведали «знающие люди». Тот, кто победит, будет в эйфории от победы, а тот, кто проиграет, начнет кампанию по дискредитации выборов. Для побежденного все будет неправильно!



Короче, ситуация, знакомая любому взрослому человеку, кто хоть однажды пережил предвыборную кампанию и выборы любого уровня. В уши избирателей можно лить все, что приведет к победе. А потом будет «после нас хоть потоп», «после драки кулаками не машут» и прочие народные мудрости, оправдывающие обман этого самого народа. О некоторых вопросах, которые затрагивали мои собеседники, я и хочу сегодня поговорить.



Почему Белоруссия сейчас похожа на Украину

Не спешите укорять автора в незнании материала. Как это может быть, чтобы Белоруссия и Украина стали близнецами? И дальше множество примеров различий жизни в этих странах. Согласен заранее со всеми вашими доводами. Только вот рассматривать надо не текущее состояние страны, а проблему предстоящих выборов. То, как и за кого будет голосовать народ Белоруссии.



Многие из тех, с кем приходится общаться по вопросам белорусских выборов, уже поняли, что страну очень ловко загнали в ловушку. Очень красивая комбинация, своеобразный цугцванг, который при любом исходе приведет к ухудшению жизни. Причем оказалось, что тем, кто эту ловушку организовал, даже придумывать ничего не надо было. Выборы будут проведены точно по тому же сценарию, что и выборы Зеленского на Украине.



Белоруссия, как и совсем недавно Украина, расколота. Одна часть выступает за действующего президента как гаранта продолжения не богатой, но достаточно спокойной и размеренной жизни. Гаранта сохранения пусть сложных, но дружеских отношений с Россией. Гаранта того, что правительство не допустит гражданской войны.



Другая часть населения гораздо радикальнее. «Хватит сидеть в болоте», «Беларусь должна стать современным демократическим государством» и прочее. Это люди, искренне ненавидящие действующего главу государства. Готовые голосовать хоть за кого. Для них главное, чтобы действующий президент не стал в очередной раз президентом. Им не нужна программа или план выхода из кризиса. Это вторично.



Вспомните: не так ли было на Украине? Кандидат Зеленский озвучивал свою политическую, экономическую или хоть какую-то программу? Нет. Более того, явные недостатки кандидатуры Зеленского тогда назывались достоинствами. Никогда не управлял хоть чем-то существенным? Так это же хорошо. Не набрался у чиновников плохого! Не занимался политикой? Тоже хорошо. Будет вне политики! Международные отношения? Так хорошо, что никогда этим не интересовался. Будет учиться на ходу самому лучшему!



Очень хорошая работа врагов Белоруссии. Это как на скоростном участке трассы расположить две глубокие ямы так, чтобы у водителя был выбор. Влететь я яму левым или правым колесом. Результат все равно известен: авария. Но выбор был…



Кто же за народ?

Этот вопрос, наверное, самый часто встречающийся в разговорах о политических партиях, о кандидатах в президенты или депутаты. В общем, в период предвыборной кампании человек ощущает себя центром Вселенной. Или центральной фигурой в государстве. Все кандидаты в унисон поют дифирамбы народу и обещают решить все его проблемы.



Кто-нибудь видел будущего депутата, который бы в программе заявлял, что сделает жизнь простого человека невыносимой? А коррупционера, который бы никогда не говорил о необходимости борьбы с коррупцией, видели? Так как же их различить? Как определить хорошего кандидата?



На самом деле ответ на этот вопрос многие уже знают. Только не знают, что это ответ, простите за каламбур. Помните анекдот про внучку декабриста и её удивление тем, что революция выступает за то, чтобы в стране не было богатых? Вот вам и ответ.



Человечество тысячелетиями пыталось решить проблему бедности. Государственные умы древности прекрасно понимали, что именно имущественное неравенство порождает антигосударственные настроения. Сколько попыток было все разделить поровну между всеми, чтобы все были счастливы! И чем заканчивалось? Очень быстро кто-то становился бедным, все распродав, а кто-то богатым, все купив.



И происходило это не от подлости человеческой натуры, а от различий между людьми. Один умнее других, другой мастеровитей, третий сильнее, четвертый хитрее, пятый… Даже желание работать играет роль. Кто-то согласен работать сутками ради достижения цели, а кто-то только свои восемь часов.



Наверное единственным решением этого вопроса, к которому пришло человечество, были различные варианты военного коммунизма. Экономическое равноправие бедных. Деление доходов не по принципу «больше работал — больше получил», а всем поровну. Только вот стимул хорошо работать исчезал. Это прекрасно помнят дачники советского времени, которые на своих 6 сотках добивались урожаев в разы больших, чем на колхозных или совхозных полях.



Вернемся в современность. Нам предлагают несколько вариантов решения проблемы бедности людей. Опять же это старые варианты в современной трактовке. Не более.



Во-первых, вариант «военного коммунизма». Отобрать все у богатых и честно разделить между всеми. Наверное, самый популярный вариант среди людей с «очень средним», а иногда и с «очень высшим» современным образованием. Сколько раз каждый из нас это слышал? Что произойдет в перспективе при реализации этого варианта, я написал выше.



Во-вторых, создать условия и возможности для самореализации людей. Заставить человека стать бизнесменом. Создать множество почти богатых людей, тот самый средний класс, о котором много говорили ещё недавно. Увы, бизнесменами все стать не могут. Ученые доказали, что реально заниматься успешным бизнесом может достаточно небольшой процент людей. Проще говоря, талант нужен. Значит, либо крах для большинства, либо огромные вложения в бесполезные «инициативы» псевдобизнесменов.



В-третьих, просто прекратить опекать «ненужных» государству людей и все средства направить на улучшение жизни среднего класса. Правда, в этом случае под средним классом подразумеваются все, кто имеет работу. Этакая теория разделения общества на разносортных людей.



Возможны и другие варианты решения проблемы бедности. Но все они всего лишь имитация работы. На самом деле сделать счастливыми всех невозможно. Как, например, решить проблему бездомных. Невозможно просто потому, что есть люди, которым просто нравится так жить. Поэтому надо просто обеспечить бедным такой уровень жизни, какой соответствует званию человека.



Наверное, по моему убеждению, те, кто предлагает именно такой вариант развития событий, и есть за народ. Но выбор все равно остается за каждым человеком. Самостоятельный выбор.



Можно ли победить коррупцию? Не сдержались из-за сдерживания. США перебрасывают войска к границам РФ

Наверное, вопросы борьбы с коррупцией являются традиционными в любой стране мира. Нет стран, где бы не существовало это явление в разных формах. Даже там, где существуют достаточно жесткие режимы, коррупция не редкость.



Любой кандидат в своей предвыборной программе обязательно заявляет о своей будущей борьбе с этой самой коррупцией. И быстро забывает после избрания. Вся борьба и вся ненависть к этому позорному явлению проявляются тогда, когда правоохранители кого-то ловят за руку. Кстати, это касается любого из нас.



Но вместе с тем, у каждого из нас есть друг, знакомый, школьный товарищ, сокурсник, который может решить какие-то вопросы без лишней волокиты. Быстро и так, как нам бы хотелось. Совсем маленькие вопросы. Которые мы бы и так решили. Просто у нас не хватает времени, мы не любим сидеть в очередях, есть более важные дела… Вот и приходится звонить другу.



А не отсюда ли начинается коррупция? Не мы ли её источник? Не мы ли несем другу ту самую бутылку коньяка в качестве «спасибо»? А затем, когда друг успешно движется по карьерной лестнице, не мы ли обижаемся в случае отказа на «маленькую» просьбу? Не мы ли рассказываем знакомым, как зазнался этот бывший друг, став большим начальником?



Бить коррупцию надо в собственной голове. Не в чужой, а в собственной. А те, кого сейчас ловят на многомиллионных взятках, на откатах, просто на расхищении госбюджета, всего лишь воры! Именно воры, которых поздно поймали.



Вместо заключения

Мне сегодня жалко белорусов. Как жалко избирателей любой страны, где идет предвыборная борьба за какое-то кресло в исполнительной или законодательной власти. Мне жалко американцев, головы которым дурят сейчас демократы и республиканцы. Жалко просто потому, что в США эта дурь стала причиной смерти уже нескольких человек.



Действительно, сложно разобраться в том, где правда, а где ложь. Сложно верить или не верить фактам или якобы фактам, о которых сообщает пресса. Уверенность в собственном выборе у некоторых пошатнулась. Мы, россияне, через это тоже проходили неоднократно.



Не думаю, что взрослый человек, уже имеющий опыт политической борьбы, может измениться, став кандидатом в президенты. Он может сыграть роль, как это сделал артист Зеленский на Украине, но измениться — вряд ли. Он может стать «обещалкиным», но измениться не может. Потому и выбирать надо не из тех, кого мы видим после всех помоев, вылитых на их головы, а из тех, кого знали до предвыборной кампании. Вот и наступило в Белоруссии время всеобщего обливания помоями кандидатов в президенты. Обливать можно всем, чем угодно. Хотя каждый избиратель понимает, что больше всех достается будущему руководителю страны и будущему лидеру оппозиции, с трудом верится, что кто-то потом ответит за клевету и распространение ложных сведений. Согласитесь, достается не последним фигурам в любом государстве.То, что это время придет, знали все. Готовились и копили эти самые помои в закутках и схронах. Копили все подряд. Все равно после выборов никто и не вспомнит о каких-то обвинениях противников, о каких-то смертных грехах, о которых поведали «знающие люди». Тот, кто победит, будет в эйфории от победы, а тот, кто проиграет, начнет кампанию по дискредитации выборов. Для побежденного все будет неправильно!Короче, ситуация, знакомая любому взрослому человеку, кто хоть однажды пережил предвыборную кампанию и выборы любого уровня. В уши избирателей можно лить все, что приведет к победе. А потом будет «после нас хоть потоп», «после драки кулаками не машут» и прочие народные мудрости, оправдывающие обман этого самого народа. О некоторых вопросах, которые затрагивали мои собеседники, я и хочу сегодня поговорить.Не спешите укорять автора в незнании материала. Как это может быть, чтобы Белоруссия и Украина стали близнецами? И дальше множество примеров различий жизни в этих странах. Согласен заранее со всеми вашими доводами. Только вот рассматривать надо не текущее состояние страны, а проблему предстоящих выборов. То, как и за кого будет голосовать народ Белоруссии.Многие из тех, с кем приходится общаться по вопросам белорусских выборов, уже поняли, что страну очень ловко загнали в ловушку. Очень красивая комбинация, своеобразный цугцванг, который при любом исходе приведет к ухудшению жизни. Причем оказалось, что тем, кто эту ловушку организовал, даже придумывать ничего не надо было. Выборы будут проведены точно по тому же сценарию, что и выборы Зеленского на Украине.Белоруссия, как и совсем недавно Украина, расколота. Одна часть выступает за действующего президента как гаранта продолжения не богатой, но достаточно спокойной и размеренной жизни. Гаранта сохранения пусть сложных, но дружеских отношений с Россией. Гаранта того, что правительство не допустит гражданской войны.Другая часть населения гораздо радикальнее. «Хватит сидеть в болоте», «Беларусь должна стать современным демократическим государством» и прочее. Это люди, искренне ненавидящие действующего главу государства. Готовые голосовать хоть за кого. Для них главное, чтобы действующий президент не стал в очередной раз президентом. Им не нужна программа или план выхода из кризиса. Это вторично.Вспомните: не так ли было на Украине? Кандидат Зеленский озвучивал свою политическую, экономическую или хоть какую-то программу? Нет. Более того, явные недостатки кандидатуры Зеленского тогда назывались достоинствами. Никогда не управлял хоть чем-то существенным? Так это же хорошо. Не набрался у чиновников плохого! Не занимался политикой? Тоже хорошо. Будет вне политики! Международные отношения? Так хорошо, что никогда этим не интересовался. Будет учиться на ходу самому лучшему!Очень хорошая работа врагов Белоруссии. Это как на скоростном участке трассы расположить две глубокие ямы так, чтобы у водителя был выбор. Влететь я яму левым или правым колесом. Результат все равно известен: авария. Но выбор был…Этот вопрос, наверное, самый часто встречающийся в разговорах о политических партиях, о кандидатах в президенты или депутаты. В общем, в период предвыборной кампании человек ощущает себя центром Вселенной. Или центральной фигурой в государстве. Все кандидаты в унисон поют дифирамбы народу и обещают решить все его проблемы.Кто-нибудь видел будущего депутата, который бы в программе заявлял, что сделает жизнь простого человека невыносимой? А коррупционера, который бы никогда не говорил о необходимости борьбы с коррупцией, видели? Так как же их различить? Как определить хорошего кандидата?На самом деле ответ на этот вопрос многие уже знают. Только не знают, что это ответ, простите за каламбур. Помните анекдот про внучку декабриста и её удивление тем, что революция выступает за то, чтобы в стране не было богатых? Вот вам и ответ.Человечество тысячелетиями пыталось решить проблему бедности. Государственные умы древности прекрасно понимали, что именно имущественное неравенство порождает антигосударственные настроения. Сколько попыток было все разделить поровну между всеми, чтобы все были счастливы! И чем заканчивалось? Очень быстро кто-то становился бедным, все распродав, а кто-то богатым, все купив.И происходило это не от подлости человеческой натуры, а от различий между людьми. Один умнее других, другой мастеровитей, третий сильнее, четвертый хитрее, пятый… Даже желание работать играет роль. Кто-то согласен работать сутками ради достижения цели, а кто-то только свои восемь часов.Наверное единственным решением этого вопроса, к которому пришло человечество, были различные варианты военного коммунизма. Экономическое равноправие бедных. Деление доходов не по принципу «больше работал — больше получил», а всем поровну. Только вот стимул хорошо работать исчезал. Это прекрасно помнят дачники советского времени, которые на своих 6 сотках добивались урожаев в разы больших, чем на колхозных или совхозных полях.Вернемся в современность. Нам предлагают несколько вариантов решения проблемы бедности людей. Опять же это старые варианты в современной трактовке. Не более.Во-первых, вариант «военного коммунизма». Отобрать все у богатых и честно разделить между всеми. Наверное, самый популярный вариант среди людей с «очень средним», а иногда и с «очень высшим» современным образованием. Сколько раз каждый из нас это слышал? Что произойдет в перспективе при реализации этого варианта, я написал выше.Во-вторых, создать условия и возможности для самореализации людей. Заставить человека стать бизнесменом. Создать множество почти богатых людей, тот самый средний класс, о котором много говорили ещё недавно. Увы, бизнесменами все стать не могут. Ученые доказали, что реально заниматься успешным бизнесом может достаточно небольшой процент людей. Проще говоря, талант нужен. Значит, либо крах для большинства, либо огромные вложения в бесполезные «инициативы» псевдобизнесменов.В-третьих, просто прекратить опекать «ненужных» государству людей и все средства направить на улучшение жизни среднего класса. Правда, в этом случае под средним классом подразумеваются все, кто имеет работу. Этакая теория разделения общества на разносортных людей.Возможны и другие варианты решения проблемы бедности. Но все они всего лишь имитация работы. На самом деле сделать счастливыми всех невозможно. Как, например, решить проблему бездомных. Невозможно просто потому, что есть люди, которым просто нравится так жить. Поэтому надо просто обеспечить бедным такой уровень жизни, какой соответствует званию человека.Наверное, по моему убеждению, те, кто предлагает именно такой вариант развития событий, и есть за народ. Но выбор все равно остается за каждым человеком. Самостоятельный выбор.Наверное, вопросы борьбы с коррупцией являются традиционными в любой стране мира. Нет стран, где бы не существовало это явление в разных формах. Даже там, где существуют достаточно жесткие режимы, коррупция не редкость.Любой кандидат в своей предвыборной программе обязательно заявляет о своей будущей борьбе с этой самой коррупцией. И быстро забывает после избрания. Вся борьба и вся ненависть к этому позорному явлению проявляются тогда, когда правоохранители кого-то ловят за руку. Кстати, это касается любого из нас.Но вместе с тем, у каждого из нас есть друг, знакомый, школьный товарищ, сокурсник, который может решить какие-то вопросы без лишней волокиты. Быстро и так, как нам бы хотелось. Совсем маленькие вопросы. Которые мы бы и так решили. Просто у нас не хватает времени, мы не любим сидеть в очередях, есть более важные дела… Вот и приходится звонить другу.А не отсюда ли начинается коррупция? Не мы ли её источник? Не мы ли несем другу ту самую бутылку коньяка в качестве «спасибо»? А затем, когда друг успешно движется по карьерной лестнице, не мы ли обижаемся в случае отказа на «маленькую» просьбу? Не мы ли рассказываем знакомым, как зазнался этот бывший друг, став большим начальником?Бить коррупцию надо в собственной голове. Не в чужой, а в собственной. А те, кого сейчас ловят на многомиллионных взятках, на откатах, просто на расхищении госбюджета, всего лишь воры! Именно воры, которых поздно поймали.Мне сегодня жалко белорусов. Как жалко избирателей любой страны, где идет предвыборная борьба за какое-то кресло в исполнительной или законодательной власти. Мне жалко американцев, головы которым дурят сейчас демократы и республиканцы. Жалко просто потому, что в США эта дурь стала причиной смерти уже нескольких человек.Действительно, сложно разобраться в том, где правда, а где ложь. Сложно верить или не верить фактам или якобы фактам, о которых сообщает пресса. Уверенность в собственном выборе у некоторых пошатнулась. Мы, россияне, через это тоже проходили неоднократно.Не думаю, что взрослый человек, уже имеющий опыт политической борьбы, может измениться, став кандидатом в президенты. Он может сыграть роль, как это сделал артист Зеленский на Украине, но измениться — вряд ли. Он может стать «обещалкиным», но измениться не может. Потому и выбирать надо не из тех, кого мы видим после всех помоев, вылитых на их головы, а из тех, кого знали до предвыборной кампании. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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