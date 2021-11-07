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Почему госсовет Татарстана не хочет переименовывать президента в главу республики
07 ноября 2021, 14:20 • 154 • Аналитика
Волей республиканских законодателей Рустам Минниханов превращается в мини-хана. Бунт на корабле российского федерализма (а возможно, и государственности) подняли – только не смейтесь – единороссы. Форпост федерализма, казалось бы. Опора власти. Но как только наступил момент истины, татарстанское «ЕдРо» отдало предпочтение Минниханову. Что будет дальше и кто из коллег татарстанского президента в регионах вдохновится его примером?
В сентябре Госдума приняла к рассмотрению законопроект, в котором закреплялось понятие «глава региона». Допускалось, что с учётом исторических, национальных и прочих традиций название должности могло изменяться. Но, как подчеркнул в комментарии Дмитрий Песков, в России «должность президента должна быть одна». Месяц в Казани решали, как быть. Вообще-то название должности Минниханова должно было измениться ещё год назад, после его переизбрания. Однако свита не торопилась лишить короны своего короля. Да и сам Минниханов никуда не спешил – тем более кругом пандемия и не до того. В общем-то повод для бунта на корабле был, как видите, плёвым. А ужас ситуации в том, что ради демарша татарстанские депутаты воспользовались неподходящим поводом. Ибо федеральный закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ – это не столько про титулы, сколько про механизмы регулирования.
Сначала глава комитета по государственному строительству, член «Единой России» Альберт Хабибуллин предложил даже не начинать прения. «Положения законопроекта (поддержанные Госдумой. – Ред.) противоречат основам конституционного строя страны как демократического правового государства». Но дело, как видно, не столько в том, что «предлагается унифицировать
наименование должности» (хотя речь-то не об унификации, наоборот – хоть ханом себя провозглашай. – Ред.), сколько в «полномочиях региональных парламентов и высшего должностного лица»! Так вот, оказывается, где собака зарыта! По Конституции, разъяснил Хабибуллин, субъекты «обладают всей полнотой государственной власти». И по-другому не будет и быть не может! Спикер Госсовета, член президиума генерального совета «Единой России» Фарид Мухаметшин поддержал Хабибуллина: «Законопроект в корне влезает (sic!) в полномочия субъектов». Решение не поддерживать его единогласно приняли представители «Единой России», КПРФ и депутатской группы «Татарстан – новый век».
Таким образом, Казань не просто показала кукиш Москве, а точнее всей России. Дело-то вовсе не в наименовании должности Минниханова, из-за которой и начался весь сыр-бор. Дело в полномочиях главы субъекта и, что немаловажно, в полномочиях региональных законодателей. Местечковым элитам показалось, что их задвигают. А они не согласны. И готовы дать бой федеральному центру. «Это очень плохой сигнал центру, – констатирует политолог Герман Куликовский. – И тревожный сигнал региональным элитам». По сути, им в открытую предлагают повторить демарш Казани – противопоставить себя Кремлю в борьбе за «положенные» полномочия и привилегии.
«Слабость и глупость»
Едва ли обструкция, устроенная госсоветом национальной республики, была самовольной. Минниханов не мог о ней не знать. Значит ли это, что бунт против Кремля поднял лично глава Татарстана? Вероятно. Пока мы видим, что взбунтовалась элита – три фракции госсовета республики. А Минниханов помалкивает. Но пушечный выстрел в сторону Москвы, как ни крути, прозвучал. И оттуда, из Москвы, уже дали понять, что услышали этот выстрел. «Татарстан не может быть ровнее других, – прокомментировал ситуацию глава Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов. – Иначе это будет расценено как слабость и глупость». Но что сможет Кремль противопоставить нежеланию татарстанских элит отказаться от своих привилегий? Не отрядит же войска, в самом деле. И вот тут-то и возникает догадка. А не в том ли интрига, что в Казани решили провести разведку боем? Мол, что будет, если, как завещал Ельцин, проглотить полномочий побольше?
Ситуация у татарстанской элиты непростая.
В федеральном «антирейтинге» зарегистрированных случаев взяточничества Генпрокуратуры Татарстан занимает второе место. Этой весной Виктор Балдин, глава управления надзорного ведомства, противодействующего коррупции, сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении республиканского замминистра по чрезвычайным ситуациям Олега Степущенко (по факту растраты и присвоения 56 млн рублей). Чуть больше месяца назад Степущенко оказался в СИЗО (до этого он находился под домашним арестом). Интрига же в том, что Степущенко – второй по счёту замминистра ЧС РТ, оказавшийся за решёткой. Чуть раньше фигурантом уголовного разбирательства стал Ильхам Насибуллин (его заподозрили в мошенничестве на 161 млн рублей). Таким образом, сразу двое из четырёх замов Рафиса Хабибуллина оказались фигурантами уголовных дел – не многовато ли для одного министерства? Нет, Рафис Хабибуллин и Альберт Хабибуллин – не родные братья, хотя, с другой стороны, любая местечковая элита – это некое братство, не так ли? Свой своему поневоле брат. Раскручивать мутную историю замминистра Степущенко начали, по сути, только месяц назад, и со стороны дело выглядит так, что Степущенко запросто может потянуть за собой на нары пару-тройку десятков высших казанских элитариев (там и чиновники, и представители крупного бизнеса – знаковых имён хватает). Так не ради того ли, чтобы выторговать таким, как Степущенко, послабления, Москве и дали отлуп? А что, разве нападение – не лучшая защита? Степущенко, кстати, разговорился, проведено несколько очных ставок, и «казанское дело» в перспективе может чуть ли не повторить знаменитое разбирательство советских времён Гдляна и Иванова, когда половина узбекского руководства оказалась на нарах.
Агенты под прикрытием
Этим летом казанского градоначальника Ильсура Метшина переизбрали президентом (не многовато ли всё-таки их в Татарстане?) евразийского отделения всемирной организации «Объединённые города и местные власти». Штаб-квартира этой уважаемой организации находится в Барселоне. А одна из её основных ролей – «повышение роли и влияния местного самоуправления и его представительных организаций в глобальных процессах». Именно так, в глобальных процессах. И это не альянс кардинала и галантерейщика, отнюдь. Скажем, есть у Фонда Рокфеллера совместная со Всемирным банком программа «Сеть устойчивых городов». Если вкратце, в разных странах выбираются города, ключевым образом влияющие на экономику страны, и при этом – не столицы. Скажем, в Италии – Милан, в Австралии – Мельбурн, а в России – Казань и Екатеринбург. По случайному совпадению они же города – лидеры всероссийского фрондёрства. И в рамках текущих программ фонда в выбранных городах финансирование получают общественные организации, занимающиеся той или иной законной деятельностью и взаимодействующие при этом с органами местной власти. Иностранные агенты? Да нет, ни разу. Схема похитрей непосредственного финансирования при помощи фондовских грантов, но суть её та же. А высокий управленец как бы во главе этих процессов, но чуть в стороне, наделённый к тому же международным статусом (президент отделения всемирной организации!), – определённая гарантия легитимности происходящего.
Пока к Метшину нет вопросов, но, согласитесь, однажды они могут возникнуть. Уж не потворствуют ли «объединённые города» распространяемым Западом принципам глобализма (а эта роль, как указано выше, отражена в программном документе международной организации)? Вот и весь расклад. Для Метшина лично уравнивание региональных элит в рамках предложенного Госдумой закона чревато потерей влияния. Деньги – не главный вопрос. Речь именно о влиянии и о связях с глобальными элитами. Отказаться от «самости» – потерять эти связи. Для элит Татарстана это не просто болезненно – это неприемлемо в принципе.
На самом деле история с Метшиным, Казанью и Татарстаном завязана в тугой узел с «объединёнными городами», Фондом Рокфеллера и одним из основных партнёров фонда – Всемирной организацией здравоохранения. Читаем несвежую новость: с 11 по 15 октября в Казани под эгидой ВОЗ прошли «международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации». Ого! «За ширмой учений ВОЗ в России происходят совершенно другие процессы, – намекает военный эксперт Юрий Баранчик. – Речь идёт о программах, подконтрольных глобальным элитам». А Москва, кажется, имеет особое мнение касательно глобальных элит. И принуждает к такому же мнению Казань. А Казань не желает соглашаться – бунт местных единороссов тому наглядная иллюстрация. Так что эта история – она вовсе не про должность татарстанского президента. Она про его полномочия – много шире, чем просто главы субъекта.
Снежный ком регионального сепаратизма
В истории с бунтом казанского ханства есть много подводных камней, на которых легко поскользнуться. Противостояние с федеральным центром затеяно в разгар локдауна. Это ли не нож в спину Кремлю, когда нет ничего дороже единства? Ополчившись против федеральной «Единой России» (а авторы законопроекта, спровоцировавшего казанский бунт, – единороссы Андрей Клишас и Павел Крашенинников), татарстанские единороссы наглядно продемонстрировали отсутствие единства (и единоначалия!) в партии власти. Подобные демонстрации ни к чему хорошему не приведут. На Казань уже оглядываются в Якутске (а что, разве так можно было?!), и это только первый звоночек. Далее могут последовать чуткая к подобным сюжетам Уфа, затем Северный Кавказ, а там – региональный сепаратизм покатится снежным комом по всей стране, снося и сокрушая базовые основы федерализма.
Примечательно, что в «мясе» законопроекта региональным элитам скорее подыгрывают – есть там, к примеру, норма, позволяющая главам регионов избираться несколько раз подряд, а не два, как сейчас. Устанавливается единый срок полномочий – пять лет (а сейчас – «до пяти лет», на усмотрение каждого региона). Есть, впрочем, и откровенно опасные для местных элит пассажи. Расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернатора из-за утраты доверия президента. Сейчас, чтобы прекратить полномочия главы субъекта, президенту России нужны основания – вскрытые факты коррупции или конфликта интересов. А Клишас и Крашенинников предложили считать основанием для увольнения сам факт утраты доверия губернатором как таковой. Опасное дело с точки зрения местечковых князьков!
Демарш властей Татарстана доказывает, что аппетит к региональному обособлению (чтобы не сказать жёстко и прямо – сепаратизму) у местечковых элит никуда не исчез. И что в «Единой России» на самом деле нет никакого единства. Партийная дисциплина? Нет, не слышали. «Речь не только о желании руководства Татарии выделить свой субъект Федерации, что плохо, – поясняет политолог Михаил Демурин. – Предстоит серьёзная борьба, и она будет иметь отрицательные последствия для нашего внутреннего положения». Дурной пример заразителен, иными словами. И это опасно. Очевидно, что не в двух губернаторских сроках подряд тут дело (в предлагаемых нормах этот вопрос учтён). Взбунтовалось окружение Минниханова совсем не по этой причине – опасается, что местную элиту «ограничат» в манёвре волею Москвы – мэр Метшин не даст соврать. И тут даже не само фрондёрство как таковое примечательно. Оказывается, что внутри системы управления нет единого представления об образе будущего России. А это, знаете ли, наводит на размышления, не слишком приятные. К тому же казанский демарш может запустить механизм децентрализации власти, стать её катализатором, что тоже тревожно и спорно. Нам точно нужна децентрализация, какой её видел Ельцин?
Открытый вопрос: а чего, собственно, хочет Казань? Вокруг чего торг? Не вокруг же двух сроков главы региона подряд? И не касательно тех полномочий, которые есть у главы Татарстана (их у него как раз никто не отнимает). Татарстанской элите понадобилась индульгенция, защищающая от тревожных веяний времени (мало ли, а вдруг объявят иностранными агентами тех, кто так трогательно и преданно выстраивает партнёрские отношения с институтами глобализма)? Или Кремлю пытаются указать его место – чтобы не лез в местечковые дела? Или причиной всему громкие уголовные разбирательства, небезопасные как для элит Татарстана, так и для семьи его лидера? «Дальнейшие попытки центра усилить своё влияние и взять под контроль все вертикали на местах, в особенности в национальных республиках, могут натолкнуться на определённое сопротивление», – указывает политолог Ярослав Игнатовский. Вопрос лишь в том, до какого предела может дойти это самое «сопротивление». «Дальневосточные партизаны»? Или хватит одного депутатского фрондёрства? И чем на всё это ответит Кремль?
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