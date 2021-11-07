Почему госсовет Татарстана не хочет переименовывать президента в главу республики

Волей республиканских законодателей Рустам Минниханов превращается в мини-хана. Бунт на корабле российского федерализма (а возможно, и государственности) подняли – только не смейтесь – единороссы. Форпост федерализма, казалось бы. Опора власти. Но как только наступил момент истины, татарстанское «ЕдРо» отдало предпочтение Минниханову. Что будет дальше и кто из коллег татарстанского президента в регионах вдохновится его примером?

В сентябре Госдума приняла к рассмотрению законопроект, в котором закреплялось понятие «глава региона». Допускалось, что с учётом исторических, национальных и прочих традиций название должности могло изменяться. Но, как подчеркнул в комментарии Дмитрий Песков, в России «должность президента должна быть одна». Месяц в Казани решали, как быть. Вообще-то название должности Минниханова должно было измениться ещё год назад, после его переизбрания. Однако свита не торопилась лишить короны своего короля. Да и сам Минниханов никуда не спешил – тем более кругом пандемия и не до того. В общем-то повод для бунта на корабле был, как видите, плёвым. А ужас ситуации в том, что ради демарша татарстанские депутаты воспользовались неподходящим поводом. Ибо федеральный закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ – это не столько про титулы, сколько про механизмы регулирования.

Сначала глава комитета по государственному строительству, член «Единой России» Альберт Хабибуллин предложил даже не начинать прения. «Положения законопроекта (поддержанные Госдумой. – Ред.) противоречат основам конституционного строя страны как демократического правового государства». Но дело, как видно, не столько в том, что «предлагается унифицировать

наименование должности» (хотя речь-то не об унификации, наоборот – хоть ханом себя провозглашай. – Ред.), сколько в «полномочиях региональных парламентов и высшего должностного лица»! Так вот, оказывается, где собака зарыта! По Конституции, разъяснил Хабибуллин, субъекты «обладают всей полнотой государственной власти». И по-другому не будет и быть не может! Спикер Госсовета, член президиума генерального совета «Единой России» Фарид Мухаметшин поддержал Хабибуллина: «Законопроект в корне влезает (sic!) в полномочия субъектов». Решение не поддерживать его единогласно приняли представители «Единой России», КПРФ и депутатской группы «Татарстан – новый век».

Таким образом, Казань не просто показала кукиш Москве, а точнее всей России. Дело-то вовсе не в наименовании должности Минниханова, из-за которой и начался весь сыр-бор. Дело в полномочиях главы субъекта и, что немаловажно, в полномочиях региональных законодателей. Местечковым элитам показалось, что их задвигают. А они не согласны. И готовы дать бой федеральному центру. «Это очень плохой сигнал центру, – констатирует политолог Герман Куликовский. – И тревожный сигнал региональным элитам». По сути, им в открытую предлагают повторить демарш Казани – противопоставить себя Кремлю в борьбе за «положенные» полномочия и привилегии.

«Слабость и глупость»

Едва ли обструкция, устроенная госсоветом национальной республики, была самовольной. Минниханов не мог о ней не знать. Значит ли это, что бунт против Кремля поднял лично глава Татарстана? Вероятно. Пока мы видим, что взбунтовалась элита – три фракции госсовета республики. А Минниханов помалкивает. Но пушечный выстрел в сторону Москвы, как ни крути, прозвучал. И оттуда, из Москвы, уже дали понять, что услышали этот выстрел. «Татарстан не может быть ровнее других, – прокомментировал ситуацию глава Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов. – Иначе это будет расценено как слабость и глупость». Но что сможет Кремль противопоставить нежеланию татарстанских элит отказаться от своих привилегий? Не отрядит же войска, в самом деле. И вот тут-то и возникает догадка. А не в том ли интрига, что в Казани решили провести разведку боем? Мол, что будет, если, как завещал Ельцин, проглотить полномочий побольше?

Ситуация у татарстанской элиты непростая.

Москва, кажется, имеет особое мнение касательно глобальных элит. И принуждает к такому же мнению Казань. А Казань не желает соглашаться – бунт местных единороссов тому иллюстрация. Так что эта история вовсе не про должность татарстанского президента. Она про его полномочия

В федеральном «антирейтинге» зарегистрированных случаев взяточничества Генпрокуратуры Татарстан занимает второе место. Этой весной Виктор Балдин, глава управления надзорного ведомства, противодействующего коррупции, сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении республиканского замминистра по чрезвычайным ситуациям Олега Степущенко (по факту растраты и присвоения 56 млн рублей). Чуть больше месяца назад Степущенко оказался в СИЗО (до этого он находился под домашним арестом). Интрига же в том, что Степущенко – второй по счёту замминистра ЧС РТ, оказавшийся за решёткой. Чуть раньше фигурантом уголовного разбирательства стал Ильхам Насибуллин (его заподозрили в мошенничестве на 161 млн рублей). Таким образом, сразу двое из четырёх замов Рафиса Хабибуллина оказались фигурантами уголовных дел – не многовато ли для одного министерства? Нет, Рафис Хабибуллин и Альберт Хабибуллин – не родные братья, хотя, с другой стороны, любая местечковая элита – это некое братство, не так ли? Свой своему поневоле брат. Раскручивать мутную историю замминистра Степущенко начали, по сути, только месяц назад, и со стороны дело выглядит так, что Степущенко запросто может потянуть за собой на нары пару-тройку десятков высших казанских элитариев (там и чиновники, и представители крупного бизнеса – знаковых имён хватает). Так не ради того ли, чтобы выторговать таким, как Степущенко, послабления, Москве и дали отлуп? А что, разве нападение – не лучшая защита? Степущенко, кстати, разговорился, проведено несколько очных ставок, и «казанское дело» в перспективе может чуть ли не повторить знаменитое разбирательство советских времён Гдляна и Иванова, когда половина узбекского руководства оказалась на нарах.

Анатолий Несмиян, востоковед Анатолий Несмиян, востоковед – Неприкрытое игнорирование Казанью всех намёков, включая уже совсем прямые, ставит Кремль перед неприятным выбором – проглотить и утереться или задавить. Процедурный и в общем-то формальный вопрос становится вдруг близким к критическому. Тем более что теперь ход за Кремлём. В своё время Москва продемонстрировала Минниханову, что может создать ему серьёзные проблемы, когда уничтожила два системообразующих банка республики. После этого ситуация как-то разрулилась. А как федеральный центр поступит сейчас? Региональный кризис может обнаружить её неспособность разрешать его через механизмы согласия. Что очень даже чревато.

Агенты под прикрытием

Этим летом казанского градоначальника Ильсура Метшина переизбрали президентом (не многовато ли всё-таки их в Татарстане?) евразийского отделения всемирной организации «Объединённые города и местные власти». Штаб-квартира этой уважаемой организации находится в Барселоне. А одна из её основных ролей – «повышение роли и влияния местного самоуправления и его представительных организаций в глобальных процессах». Именно так, в глобальных процессах. И это не альянс кардинала и галантерейщика, отнюдь. Скажем, есть у Фонда Рокфеллера совместная со Всемирным банком программа «Сеть устойчивых городов». Если вкратце, в разных странах выбираются города, ключевым образом влияющие на экономику страны, и при этом – не столицы. Скажем, в Италии – Милан, в Австралии – Мельбурн, а в России – Казань и Екатеринбург. По случайному совпадению они же города – лидеры всероссийского фрондёрства. И в рамках текущих программ фонда в выбранных городах финансирование получают общественные организации, занимающиеся той или иной законной деятельностью и взаимодействующие при этом с органами местной власти. Иностранные агенты? Да нет, ни разу. Схема похитрей непосредственного финансирования при помощи фондовских грантов, но суть её та же. А высокий управленец как бы во главе этих процессов, но чуть в стороне, наделённый к тому же международным статусом (президент отделения всемирной организации!), – определённая гарантия легитимности происходящего.

Демарш властей Татарстана доказывает, что аппетит к региональному обособлению (чтобы не сказать жёстко и прямо – сепаратизму) у местечковых элит никуда не исчез. И что в «Единой России» на самом деле нет никакого единства. Партийная дисциплина? Нет, не слышали

Пока к Метшину нет вопросов, но, согласитесь, однажды они могут возникнуть. Уж не потворствуют ли «объединённые города» распространяемым Западом принципам глобализма (а эта роль, как указано выше, отражена в программном документе международной организации)? Вот и весь расклад. Для Метшина лично уравнивание региональных элит в рамках предложенного Госдумой закона чревато потерей влияния. Деньги – не главный вопрос. Речь именно о влиянии и о связях с глобальными элитами. Отказаться от «самости» – потерять эти связи. Для элит Татарстана это не просто болезненно – это неприемлемо в принципе.

На самом деле история с Метшиным, Казанью и Татарстаном завязана в тугой узел с «объединёнными городами», Фондом Рокфеллера и одним из основных партнёров фонда – Всемирной организацией здравоохранения. Читаем несвежую новость: с 11 по 15 октября в Казани под эгидой ВОЗ прошли «международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации». Ого! «За ширмой учений ВОЗ в России происходят совершенно другие процессы, – намекает военный эксперт Юрий Баранчик. – Речь идёт о программах, подконтрольных глобальным элитам». А Москва, кажется, имеет особое мнение касательно глобальных элит. И принуждает к такому же мнению Казань. А Казань не желает соглашаться – бунт местных единороссов тому наглядная иллюстрация. Так что эта история – она вовсе не про должность татарстанского президента. Она про его полномочия – много шире, чем просто главы субъекта.

Павел Салин, политолог Павел Салин, политолог – Юридических последствий казанский демарш, полагаю, иметь не будет – я подчёркиваю, юридических, а не политических. Нынешнюю политсистему России можно охарактеризовать как консолидированный режим. Для такого режима важно тотальное одобрение его действий. Ситуация, при которой кто-то за, а кто-то против, консолидированный режим не устраивает. И это может стать началом распада режима. Интерес Татарстана – назначение министров и контроль над финансовыми потоками. Именно из-за этого весь сыр-бор. Тотальный финансовый контроль федерального центра для Казани неприемлем. Вопрос о названии должности президента Татарстана – фигура на носу корабля, декорация. Реальный конфликт, как я сказал, идёт по поводу контроля над финансовыми потоками. Пока точки кристаллизации обид я не наблюдаю. Хотя она может возникнуть. Федеральный центр это понимает.

Снежный ком регионального сепаратизма

В истории с бунтом казанского ханства есть много подводных камней, на которых легко поскользнуться. Противостояние с федеральным центром затеяно в разгар локдауна. Это ли не нож в спину Кремлю, когда нет ничего дороже единства? Ополчившись против федеральной «Единой России» (а авторы законопроекта, спровоцировавшего казанский бунт, – единороссы Андрей Клишас и Павел Крашенинников), татарстанские единороссы наглядно продемонстрировали отсутствие единства (и единоначалия!) в партии власти. Подобные демонстрации ни к чему хорошему не приведут. На Казань уже оглядываются в Якутске (а что, разве так можно было?!), и это только первый звоночек. Далее могут последовать чуткая к подобным сюжетам Уфа, затем Северный Кавказ, а там – региональный сепаратизм покатится снежным комом по всей стране, снося и сокрушая базовые основы федерализма.

Примечательно, что в «мясе» законопроекта региональным элитам скорее подыгрывают – есть там, к примеру, норма, позволяющая главам регионов избираться несколько раз подряд, а не два, как сейчас. Устанавливается единый срок полномочий – пять лет (а сейчас – «до пяти лет», на усмотрение каждого региона). Есть, впрочем, и откровенно опасные для местных элит пассажи. Расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернатора из-за утраты доверия президента. Сейчас, чтобы прекратить полномочия главы субъекта, президенту России нужны основания – вскрытые факты коррупции или конфликта интересов. А Клишас и Крашенинников предложили считать основанием для увольнения сам факт утраты доверия губернатором как таковой. Опасное дело с точки зрения местечковых князьков!

Демарш властей Татарстана доказывает, что аппетит к региональному обособлению (чтобы не сказать жёстко и прямо – сепаратизму) у местечковых элит никуда не исчез. И что в «Единой России» на самом деле нет никакого единства. Партийная дисциплина? Нет, не слышали. «Речь не только о желании руководства Татарии выделить свой субъект Федерации, что плохо, – поясняет политолог Михаил Демурин. – Предстоит серьёзная борьба, и она будет иметь отрицательные последствия для нашего внутреннего положения». Дурной пример заразителен, иными словами. И это опасно. Очевидно, что не в двух губернаторских сроках подряд тут дело (в предлагаемых нормах этот вопрос учтён). Взбунтовалось окружение Минниханова совсем не по этой причине – опасается, что местную элиту «ограничат» в манёвре волею Москвы – мэр Метшин не даст соврать. И тут даже не само фрондёрство как таковое примечательно. Оказывается, что внутри системы управления нет единого представления об образе будущего России. А это, знаете ли, наводит на размышления, не слишком приятные. К тому же казанский демарш может запустить механизм децентрализации власти, стать её катализатором, что тоже тревожно и спорно. Нам точно нужна децентрализация, какой её видел Ельцин?

Открытый вопрос: а чего, собственно, хочет Казань? Вокруг чего торг? Не вокруг же двух сроков главы региона подряд? И не касательно тех полномочий, которые есть у главы Татарстана (их у него как раз никто не отнимает). Татарстанской элите понадобилась индульгенция, защищающая от тревожных веяний времени (мало ли, а вдруг объявят иностранными агентами тех, кто так трогательно и преданно выстраивает партнёрские отношения с институтами глобализма)? Или Кремлю пытаются указать его место – чтобы не лез в местечковые дела? Или причиной всему громкие уголовные разбирательства, небезопасные как для элит Татарстана, так и для семьи его лидера? «Дальнейшие попытки центра усилить своё влияние и взять под контроль все вертикали на местах, в особенности в национальных республиках, могут натолкнуться на определённое сопротивление», – указывает политолог Ярослав Игнатовский. Вопрос лишь в том, до какого предела может дойти это самое «сопротивление». «Дальневосточные партизаны»? Или хватит одного депутатского фрондёрства? И чем на всё это ответит Кремль?