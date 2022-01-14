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Почему Google не удаляет мошеннические приложения: Эксперт раскрыл принцип работы компании
14 января 2022, 01:15 • 96 • Политика
Эксперт объяснил, почему Google не блокирует мошеннические приложения, а также как распознать такие приложения в Google Play Store. Компания реагирует только на решение суда, указал специалист.
В официальном магазине приложений Google Play Store для скачивания предлагается целый набор мошеннических программ. Почему администрация Google их не удаляет и что делать в такой ситуации, рассказал эксперт по информационной безопасности, программист Тарас Татаринов.
Речь идёт о таких мошеннических приложениях, как "Выплаты населению 2022", "Возмещение НДС" и "Газинвест", которое предлагает заработать на продаже газа через трубопровод "Северный поток". Эти приложения имеют десятки тысяч скачиваний и уже обманули множество людей, однако Google не спешит удалять их со своей площадки.
Эксперт по кибербезопасности объяснил, что модераторы Play Store прежде всего проверяют приложения на наличие вредоносного кода. Если же проблема связна с недобросовестными действиями тех, кто разместил приложение, то Google умывает руки и переадресовывает все претензии в адрес правоохранительных органов.
- объяснил Тарас Татаринов в беседе с "Ридусом".
Также отмечается, что Google получает доход от мошенников через свой сервис контекстной рекламы. Поэтому заставить компанию удалить мошенническое приложение можно только через суд, благо, что прецеденты уже были.
Что касается того, как самому не стать жертвой мошеннических приложений, то есть ряд признаков, по которым их можно распознать. Не следует слепо доверять высокому рейтингу приложения. Лучше обратить внимание на комментарии к нему.
- пишет "Ридус".
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