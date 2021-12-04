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Почему глава Крыма Сергей Аксенов охладел к социальным сетям

04 декабря 2021, 10:25  •  155 • Аналитика
Центр общественно-политических проектов и Центр политического анализа и социальных исследований представили первый рейтинг глав регионов России по доверию в социальных медиа. Несмотря на то, что к Крыму приковано внимание всего мира, глава республики Сергей Аксенов провалил это направление, фактически устранившись от коммуникации с населением в социальных сетях.
От первого лица
В первый рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа вошли двадцать глав регионов, наиболее успешно зарекомендовавших себя в социальных сетях. Главы Крыма Сергея Аксенова, несмотря на множество событий федерального и регионального уровня, происходящих на вверенной территории, в топ-20 губернаторов попросту не оказалось.
Руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов не без оснований ставит в прямую зависимость уровень доверия населения к губернатору и масштаб его присутствия в соцсетях: «Граждане лучше воспринимают и выше оценивают любые позитивные изменения в регионе, если получают эту информацию в социальных сетях, напрямую от первого лица».
Очевидно, обычные люди активно пользуются новомодными средствами коммуникации - любой может запостить важное для него событие себе на страничку или в тематическую группу, и интерес аудитории зачастую оказывается огромный, многие СМИ могли бы позавидовать. А в небольшом городке «группы по интересам» в том же Вконтакте или месседжере порой единственный способ оперативного получения информации. И не использовать подобный способ общения с избирателями для политика минимум недальновидно. К тому же это удобно для населения - описал проблему и знаешь, что тот, у кого имеются полномочия, как минимум узнал о ней. Не нужно записываться ни на какие личные приемы, писать официальные обращения, чтобы в большинстве случаев получить банальную отписку.
«Объективно от главы региона требуется сегодня быть не просто успешным управленцем, но и эффективным коммуникатором. От этого зависит его легитимность и политическая устойчивость, - поясняют авторы исследования. - Доверие к власти в регионах напрямую зависит от качества ведения соцсетей губернатором».
По поводу и без
А ведь еще пару месяцев назад Сергей Аксенов был куда активнее в социальных сетях. Он транслировал прямые эфиры с совещаний, публиковал по несколько постов в день на злободневные темы. Да, недавно он завел аккаунт в Telegram, но это мало что изменило. Одна протокольная информация, которая автоматически транслируется в аккаунты в других социальных сетях, и ни одного живого слова. У пользователей справедливо складывается ощущение, что их обращения никому не интересны и никакой реакции на них не последует. «Не забудьте ботам заплатить», - подобные реплики обделенных живым вниманием крымчан на стене Сергея Аксенова, увы, не редкость.
Что же случилось в начале осени, когда активность Сергея Аксенова в соцсетях резко пошла вниз? Во-первых, пресловутый Covid-19. Получив для обуздания ковида свободу действий, Крым одним из первых регионов так закрутил гайки населению, что народ просто взвыл. Кто еще мог додуматься до установки блокпостов и введения практически осадного положения в мирное-то время?
Во-вторых, полуостров трясет от коррупционных скандалов, посадки следуют за посадками. Федеральный центр не жалеет средств для крымчан, а вот как они расходуются, мало кто понимает. Знаковый (и, похоже, случай, ставший последней каплей) - «культурный скандал». «Наша версия» подробно писала, как не по чину ведет себя министр культуры Арина Новосельская, покровителям которой Аксенов, по всей видимости, мог быть чем-то обязан. По крайней мере глава Крыма несколько раз спасал карьеру никогда не блиставшей культурой министру культуры, и в конце-концов вынужден ее «слить». И также по коррупционному поводу.
Все идет к тому, что Сергей Аксенов теряет поддержку населения также стремительно, как и людей из своего окружения. Есть ли у него желание лишний раз слушать острые вопросы, ответ на которые никому не понравится? Пожалуй, проще поверить в желание «уйти в себя», может все и успокоится. Тут не до соцсетей. Самому бы удержаться на плаву.

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