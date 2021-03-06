Почему Германия не может лишить себя "Альтернативы" • 82 • Аналитика © AFP 2021 / Ina Fassbender Если вы призываете ввести санкции против своей страны, работаете с зарубежными разведками, провоцируете массовые беспорядки и не скрываете своего желания снести не просто руководство, а весь политический строй своей страны, то вы демократ и борец с тиранией. А если у вас крупнейшая оппозиционная фракция в парламенте и вы жестко критикуете политику властей, то вы экстремист и угроза демократии. Да, официальная немецкая точка зрения именно такова — главное ничего не перепутать. В первом случае речь идет о Навальном и России, а во втором об "Альтернативе для Германии" и Германии как таковой. На этой неделе крупнейшую оппозиционную партию ФРГ поставили на учет в контрразведке как подозреваемую в экстремизме — на основании собранного федеральным ведомством по охране конституции 1000-страничного досье. В нем нет данных о подготовке или призывах к терактам или свержению конституционного строя — есть лишь, как пишет Der Spiegel, собранные экспертами спецслужб "различные речи и высказывания функционеров АдГ всех уровней", в том числе и тех, кто уже исключен из партии. Созданную восемь лет назад "Альтернативу" сначала пытались изолировать и демонизировать, потом расколоть, а теперь, судя по всему, готовятся просто запретить. Да, постановка на учет и обвинение в экстремизме — это первый шаг к такому исходу. Если в суде будет доказан экстремизм АдГ, ее просто запретят. А пока просто будут официально следить за ней — хотя все понимали, что партия и так все время находилась не только под плотным огнем ненавидящей ее прессы, но и под контролем спецслужб, теперь они будут делать это уже официально (пока что это было возможно только в тех землях, где партия уже и так состояла на учете). Организовывать слежку, прослушивать телефоны, читать переписку, внедрять агентов-информаторов, вербовать доносчиков — и все это в отношении парламентской партии, имеющей крупнейшую оппозиционную фракцию. Обещают, правда, что депутатов различных уровней (а у АдГ есть фракции во всех 16 земельных парламентах) эти меры не коснутся, но как спецслужбы будут проводить грань между партийными структурами и депутатами? Возникнут проблемы и у рядовых членов партии: различные профсоюзы госслужащих могут объявить партбилет АдГ несовместимым с работой на государство (как это уже сделали полицейские). Чего же так боятся немецкие власти? Неужели "альтернативщики" могут дестабилизировать политическую систему Германии? Или вызвать рост напряженности и ненависти в немецком обществе? По опросам, 29 процентов сторонников АдГ придерживаются "твердо правоэкстремистских взглядов", а более 20 процентов просто скрывают их (это все формулировки социологов). Экстремизм немецкие социологи оценивали по нескольким параметрам: поддержка правой диктатуры, приуменьшение преступлений национал-социализма, антисемитизм, шовинизм, ксенофобия и социал-дарвинизм. Все это звучит зловеще — если не знать о том, что под "шовинизм" и "ксенофобию" попадают и однозначное недовольство активным приемом мигрантов и гордость за немецкую историю (не времен Гитлера) как таковую, да и недостаточная толерантность к ценностям ЛГБТ. А может, и жесткий евроскептицизм — то есть недовольство Евросоюзом как таковым, и заявления в духе "давайте будем жить своим умом в своей Германии". Да, это по нынешним меркам — ужасный экстремизм. АдГ действительно правая партия — но проблема (не ее, а германских властей) в том, что в Германии не осталось других правых партий. Именно поэтому в АдГ есть самые разные правые — от слишком умеренных до совсем радикальных. Все послевоенные годы негласным правилом немецкой политики было то, что в ней не должно быть никого правее ХДС/ХСС, но когда христианские демократы (особенно при Меркель) стали все больше сдвигаться в сторону уже не центра даже, а левоглобалистской повестки, то куда было деваться правым (националистам, патриотам, традиционалистам, христианам)? Идти в радикальные маргинализированные запрещенные партии, в том числе и полунацистские? Зачем — если они не разделяют их взгляды и методы? Вот тогда, в 2013-м, разочарованные сторонники христианских демократов и просто недовольные немцы и создали "Альтернативу для Германии" — для того, чтобы дать стране другую политику, другую власть, другой курс. Их отношение к ЕС, к миграции, к истории, к патриотизму, к ценностям, даже к России разделяют очень многие немцы — и чем дальше, тем больше. В 2017-м АдГ прошла в Бундестаг с 12 процентами голосов — а в последующие годы ее рейтинг поднимался почти до 20 процентов, что делало ее второй по популярности партией Германии, а на востоке страны она и вовсе стала выходить на первое место. Позже на фоне пандемии популярность АдГ стала падать — точнее, выросла популярность Меркель — но сейчас в Германии снова все меняется. Впереди выборы — и именно к ним приурочена атака на АдГ. В следующие выходные пройдут выборы в парламенты двух земель — а уже в сентябре состоятся выборы в бундестаг. Сменится не только канцлер — преемнику Меркель придется собирать новую коалицию. "Альтернатива" мешается под ногами — для немецкой элиты хорошо было бы, чтобы ее вообще не было (неслучайно и социал-демократы, и ХСС официально приветствовали слежку). Но запретить АдГ к сентябрьским выборам нереально — даже если бы было такое решение суда, оно было бы опротестовано. Поэтому власти решили напугать АдГ и отпугнуть ее потенциальных сторонников: вот, смотрите, как опасно ходите. Но АдГ — это не причина кризиса немецкой политической системы, а ее следствие. Поэтому давление на нее просто не может принести никаких хороших для властей результатов. Преследование партии по совершенно надуманным обвинениям вызовет лишь рост ее популярности — тем более на фоне надоевшего немцам карантина и предстоящего ухода Меркель — и высокий результат на выборах в сентябре. А запрет АдГ и вовсе стал бы свидетельством паники и полного отрыва от реальности правящей немецкой элиты — это ведь надо умудриться объявить экстремистами людей, которые делали все для того, чтобы оставаться в правовом поле немецкой политики с его очень жесткими и узкими идеологическими рамками. Спасти все более несимпатичную немцам политическую систему, остановить ее деградацию этим точно не удастся — зато получится усилить противоречия и углубить раскол в немецком обществе (в том числе и между востоком и западом). Главная проблема немецкой элиты не в том, что у нее нет альтернативы, то есть преемника Ангелы Меркель, а в том, что у нее нет альтернативы "Альтернативе для Германии". Нет — и не может быть, потому что "Альтернатива" — это и есть контрэлита, формируемая самими немцами снизу, со всеми ее плюсами и минусами, но независимая, национально и самостоятельно мыслящая. Но именно эту национально ориентированную самостоятельность так сложно понять нынешней немецкой элите, все еще находящейся в плену у прошлого, то есть в зависимости (в основном уже ментальной) от своих англосаксонских победителей и манипуляторов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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