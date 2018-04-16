Почему Gazeta Wyborcza назвала министра обороны Польши лжецом и преступником

«Смоленский зуд» Антония Мачеревича усиливается

Катастрофа под Смоленском самолёта президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года произошла из-за двух взрывов на борту: в левом крыле и в центральной части, разрушивших судно ещё до контакта с землёй. Таковы новые выводы подкомиссии Министерства национальной обороны Польши во главе с Антонием Мачеревичем, о которых скоро будет объявлено официально.

«Нас годами водили за нос… призывали установить какие-то подробности, параметры, секунды, маршруты… но главное – указать, что именно привело к смерти этих людей. А это произошло из-за взрыва… Русские всё это тщательно проанализировали и не упомянули [в своём отчёте] это ключевое доказательство», – заявил Мачеревич.

Обломки президентского Ту-154

Составленный под надзором Мачеревича отчёт аннулирует прежний, составленный при министре внутренних дел Ежи Миллере, где указывалось, что на крыльях лайнера были найдены остатки берёзовой коры. Это подтверждало версию, которая возникла с самого начала и у российских, и у польских следователей, – самолёт зацепился за деревья во время посадки в сложных погодных условиях.

Тогда у власти в Польше находилась партия «Гражданская платформа» (ГП), Ежи Миллер был её выдвиженцем, в то время как погибший Лех Качиньский являлся вместе со своим братом Ярославом лидером партии «Право и справедливость» (ПиС). ГП и ПиС – вечные соперники и конкуренты в борьбе за власть. Президентское кресло Лех Качиньский занял в 2005 году, и с тех пор история Польши – это история внутриполитической борьбы между этими двумя партиями. Погибшего Качиньского на президентском посту сменил ставленник ГП Бронислав Коморовский, Коморовского – ставленник ПиС Анджей Дуда.

Польский Интернет высмеивает глубокомыслие Антония Мачеревича, рассуждающего о гибели Леха Качиньского: «Случайность? Не думаю…»

Новые спекуляции вокруг трагедии восьмилетней давности напрямую связаны с вопросом: «Кто утвердится на посту главы польского государства после Дуды – представитель ГП или ПиС?» На конец 2018 года в Польше назначены выборы в органы местного самоуправления, от влияния ПиС в регионах будет зависеть результат парламентских выборов 2019 года, а от них – итог выборов президента в 2020 г.

Социологи предрекают, что главным соперником Анджея Дуды на выборах 2020 года будет Дональд Туск – бывший лидер «Гражданской платформы», ныне председатель Европейского совета. Сегодня объединённая оппозиция в лице ГП и партии «Современная» имеет поддержку 32% избирателей, ПиС – на 3% меньше. «Смоленский зуд» Мачеревича не только не проходит, но усиливается.

В 2015 году Дуда выиграл выборы у Коморовского с перевесом в те же 3%, это был минимальный перевес за всю историю Польши. Зная это, ПиС заранее старается нанести ГП невосполнимые имиджевые потери, спекулируя на смерти Леха Качиньского. Вот почему Мачеревич заговорил о политической ответственности Туска, как руководителя межведомственной группы, за «неправильное» расследование причин смерти президента: «Эта группа была государственной структурой, компетентной во всём, что касалось этой катастрофы, а единственным человеком, который все решал, был Дональд Туск».

Марек Суский, руководитель кабинета премьер-министра Матеуша Моравецкого, тоже члена партии «Право и Справедливость», о Туске и его команде говорит: «Эти люди не должны возвращаться в политику, они должны ответить перед судом».

В нынешней обстановке, когда следующие одна за другой атаки англосаксонского Запада на Россию превращает международные отношения в хаос, министру Мачеревичу представилось идеальным вариантом связать бредовое обвинение России в причастности к крушению президентского самолёта с обвинением своих политических оппонентов в предательстве государственных интересов Польши посредством тайных договорённостей с Москвой.

Мачеревич напрочь отвергает тот факт, что работе экипажа злополучного ТУ-154 мешал командующий польскими ВВС генерал Бласик, хотя первые выводы экспертизы чёрных ящиков говорили именно об этом. Бласик мог мешать пилотам неуместными советами только с разрешения главнокомандующего – президента Леха Качиньского, который пренебрёг рекомендациями метеорологов и требовал посадить самолёт во что бы то ни стало: целью его полёта было участие в траурных мероприятиях в память о польских офицерах, похороненных в Катыни, где он планировал выступить с громкой обвинительной речью против России. Признать вину Бласика означало бы признать вину бывшего президента Леха Качиньского в смерти 88 польских политиков и 8 членов экипажа!

Симпатизирующее ПиС издание Rzeczpospolita круто повышает ставки внутриполитической борьбы и прямо задаёт вопрос, который нацелен на то, чтобы окончательно похоронить карьеру Туска: не был ли взрыв на борту президентского лайнера покушением? Иными словами: не решил ли Дональд Туск убрать Леха Качиньского со своей дороги?

Оппозиционная Gazeta Wyborcza в ответбросила Мачеревичу жёсткое обвинение: «Вы лжец, преступник и в будущем будете отвечать в суде свободной Польши за ложь и вред, нанесённый государству».