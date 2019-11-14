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Почему ФСБ запретила паспорта в смартфонах: Делягин раскрыл, какие ошибки допустили чиновники
14 ноября 2019, 12:09 • 0 • Политика
ФСБ выступила против приложений с электронным паспортом. Спецслужбы обратили внимание на такой "незначительный" вопрос - отсутствие специальной информационной защиты, рассказал политолог и экономист Михаил Делягин.
Электронные паспорта на смартфоне не станут в России полноценной заменой физического документа, потому что Федеральная служба безопасности (ФСБ) не считает операционные системы iOS и Android достаточно надёжными. Свои мысли по этому поводу озвучил политолог и экономист Михаил Делягин в новой передаче "Мобильный Делягин" на канале Царьград.
Эксперт поясняет, что суть законопроекта, против которого выступила ФСБ, заключается в том, чтобы свести в единый электронный профиль все данные, что есть у государства и банков на конкретного гражданина. Он отмечает, что такого нет даже в Китае с его системой социального кредита.
Это не только сотрудники спецслужб - это судьи, прокуроры, это люди, занимающие значимые позиции в системе государственной власти. Таких позиций довольно много. Люди, которые в силу своих служебных полномочий могут оказаться в большой опасности, уточняет эксперт.
Авторы этого законопроекта, которые создают тотальное досье на каждого из нас, практически не удосужились объяснить, а зачем, собственно говоря, это делать. И кому какая от этого будет выгода, указывает Делягин.
Эксперт отмечает, что хотя современные люди привыкли, что их персональные данные находятся практически в свободном доступе, однако это не такая безобидная вещь, как может показаться. Данными об уплаченных налогах, к примеру, могут воспользоваться грабители для выбора своей жертвы. Примерно такой случай произошёл со знакомым экономиста.
В этой связи эксперт считает, что бросать деньги на создание тотального электронного досье на нас не имеет смысла, кроме освоения этих средств. И вдобавок это ещё и крайне опасно.
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