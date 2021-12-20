Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что...
Главная / Аналитика

Почему ФСБ взялась за украинские неонацистские группировки в России именно сейчас?

20 декабря 2021, 10:20  •  163 • Аналитика
Более сотни задержанных сторонников украинской неонацистской группировки готовили – внимание! – «теракты и массовые убийства» в 37 регионах России, сообщили в ФСБ. Это, пожалуй, почище былых художеств северокавказских экстремистов. Но почему, если всё так, за них принялись только сейчас?
Сюжет: Украинский кризис, Терроризм
Восстановим хронологию. В апреле, как сообщалось, контрразведчики арестовали несколько десятков приспешников украинских националистов в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области и Переславле-Залесском Ярославской области. В мае задержания продолжились – в Саратове и области. А две недели назад возобновились с новой силой – в 37 регионах. И это, похоже, ещё не конец, судя по свежим сводкам из Пензенской области, Республики Коми и Воронежа. Да-да, из Воронежа, где в августе взорвали пассажирский автобус (и одновременно произошли ещё как минимум два инцидента с намёком на теракт). Напомним, что «Наша Версия» по горячим следам писала тогда, чьих рук это дело может быть, ссылаясь на экспертное мнение. Специалист по взрывчатке разъяснял: несложно установить, какая именно террористическая группировка собирала ту или иную взрывчатку. Скажем, северокавказские экстремисты практически всегда начиняют свои бомбы поражающими элементами, это их «почерк». В отличие от украинских. Между тем сетевое издание «Все новости Воронежа» сокрушается: «В СКР снова отказались назвать вероятную причину взрыва в маршрутке – на все запросы там отвечают формальной ссылкой на тайну следствия, хотя после трагедии пошёл уже четвёртый месяц». Казалось бы, если это исламистский след, как в случае с волгоградским вокзалом, что мешает назвать вещи своими именами? Или след всё-таки не исламистский, а какой-то иной?
Не претендуя на истину в последней инстанции, поведаем то, что знаем сами. До последнего времени российские и украинские контрразведки, как ни странно, обильно делились друг с другом информацией – несмотря ни на что. По этой причине в Киеве почти сразу же точно узнали, кто стоит за убийством российского депутата Вороненкова и за взрывом Тимура Махаури в «Тойоте» с грузинскими номерами. А в Москве – кое-какие подробности, скажем, о керченском инциденте, которые позволили сенатору Францу Клинцевичу во всеуслышание заявить об «украинском следе» и об «отмороженных националистах». Это заявление впоследствии тихонько замяли – как и похожую филиппику главы Крыма Сергея Аксёнова (а также подробности операции в Керчи, где стрельба закончилась за полночь, хотя «керченского стрелка-одиночку» ликвидировали за несколько часов до этого). Но в начале весны этого года всё изменилось самым решительным образом – когда стало известно, что не только военная разведка (ГУР МО Украины) планирует террористические атаки в России, но и, казалось бы, партнёрская СБУ. Оказалось, что ГУР и СБУ отныне действуют в тесной смычке, систематически дезинформируя при этом «российских партнёров». Разумеется, последовала «ответка». По весне российские контрразведчики вскрыли часть украинских «консервов» – законспирированных ячеек СБУ. Не факт, что они и в самом деле стали бы устраивать теракты, но в том, что они были готовы выполнять приказы из Киева, сомневаться не приходится. А затем прозвучал взрыв в Воронеже на автобусной остановке, хотя после весенних задержаний, казалось бы, зачистка периметра произведена. А затем в той же Воронежской области ещё два инцидента, о которых широко не сообщалось, – взрывы в Павловске и в Лисках (там взорвали отделение полиции). Пришлось «отрабатывать с пристрастием» ранее задержанных – и те вывалили подробности, о которых раньше умалчивали. Судя по всему, нынешние задержания – далеко не последние. Следует в этой связи отметить недавнее увольнение из СБУ Александра Руснака, возглавлявшего департамент контрразведки, – именно на него указывают как на «нарушителя конвенции» (разумеется, негласной) ФСБ и СБУ. Все эти российские ячейки – именно его рук дело. Называют, впрочем, ещё одно имя – сотрудника СБУ Виталия Кошицкого.
Анатолий Несмиян, публицист
– Массовое вскрытие украинских террористических ячеек можно было бы списать на желание нашей контрразведки отличиться, однако проблема здесь в другом. Слишком активно начала педалироваться тема войны с Украиной. Причём эта война интересна слишком многим, чтобы эти разговоры можно было пропустить мимо ушей. Я не стану перечислять все выгоды для тех, кто может получить профит с такой войны, здесь важно, что война становится прикрытием для решения многих «зависших» вопросов. По обе стороны украинско-российской границы. То, что в России могли действовать замороженные ячейки СБУ, – нет сомнений (памятуя и о керченском инциденте в том числе, и о том, что говорил об этом сенатор Клинцевич). Сейчас война очень сильно нужна по обе стороны потенциального фронта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



163
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 09:55
Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей
19 декабря 2021, 08:40
Этот парламент уже никому не нужен
19 декабря 2021, 08:40
Кому достались 226 триллионов: платить придется всем
18 декабря 2021, 09:55
США осталось безумствовать два года
17 декабря 2021, 09:25
Французов спасли от русских троллей — огромной ценой
17 декабря 2021, 21:05
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 05:05
Госдеп выбирает Ахметова и сливает Коломойского?
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
14 декабря 2021, 13:45
Жириновский спрогнозировал сроки начала боевых действий на Украине
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.