Почему F-35 не спасёт: Военный эксперт объяснил провал США в военных технологиях

Истребитель F-35 завершил лётные испытания с ядерной бомбой. Военный эксперт считает, что России нечего опасаться в связи с общим отставанием США в плане военных технологий. "Считают, что их территория недосягаема и никто не собирается на них нападать. Именно поэтому Соединённые Штаты находятся в определённом провале", - объяснил он.

В США отчитались, что истребитель F-35A прошёл последние лётные испытания со сбросом инертной ядерной бомбы B61-12. Информацию прокомментировал военный эксперт и бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Сообщается, что испытания со сбросом бомбы проходили в рамках подготовки к сертификации истребителя в качестве боевого самолёта двойного назначения. Предполагается, что в будущем F-35А будет нести на себе как тактическое, так и стратегическое оружие.

F-35 американцы будут использовать только на внутреннем рынке. Конечно, может добавиться какая-то доработка или буква, но это в целом ничего не изменит,

- прокомментировал испытания военный эксперт.

Он объяснил, что американцам невыгодно передавать другим свои военные технологии. Поэтому в экспортном варианте оружия многие блоки устройства работают не полностью или вообще отсутствуют. Это распространённая практика.

Что касается непосредственно бомбы B61-12, которая сброшена с самолёта, то тут совершенно неважно - инертная она или неинертная, малой или большой мощности. Потому что в случае её применения обязательно последуют какие-то разрушения. А значит, перед военными России стоит задача этого не допустить. К счастью, у русской армии с этим всё в порядке.

Сегодня РФ практически подходит к созданию воздушно-космической обороны. А предвестником данного события является ЗРК С-500. Данный комплекс уже поступает на вооружение. То есть речь идёт о том, что медленно и уверенно Россия приближается к космической сфере,

- указал Сергей Хатылев.

Также военный эксперт объяснил, с чем связано отставание США от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия и систем ПВО/ПРО. По словам специалиста, всё дело в излишней самоуверенности американцев.

Считают, что их территория недосягаема и никто не собирается на них нападать. Именно поэтому Соединённые Штаты находятся в определённом провале,

- сказал Сергей Хатылев в беседе с Nation News.