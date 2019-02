Почему Европа отреклась от Мадуро?

Автор:

Гасанов Камран

Вслед за американцами почти все страны Европы признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В числе отрекшихся от Николаса Мадуро оказались ведущие европейские державы, включая Британию, Францию, Германию и Испанию.

Решение стран ЕС не было чем-то неожиданным. Накануне истёк срок ультиматума Брюсселя, согласно которому действующий президент Николас Мадуро в течение восьми дней должен был провести досрочные выборы. Мадуро давлению Европы не поддался, за что они и лишили его политической поддержки.

Лидирующую роль в признании Европой Гуайдо сыграл верный союзник и вассал американцев – Великобритания. Лондон ещё до Вашингтона ввёл санкции против Мадуро. Банк Англии заморозил венесуэльское золото на сумму 1,2 млрд долларов.

- написал глава британского МИД Джереми Хант в Twitter.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis