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Почему Европа отреклась от Мадуро?
05 февраля 2019, 19:39 • 112 • В мире
Большинство стран Европейского союза признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Чем объясняется проамериканская позиция ЕС, и почему Италия решила остаться в стороне?
Автор:
Гасанов Камран
Вслед за американцами почти все страны Европы признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В числе отрекшихся от Николаса Мадуро оказались ведущие европейские державы, включая Британию, Францию, Германию и Испанию.
Решение стран ЕС не было чем-то неожиданным. Накануне истёк срок ультиматума Брюсселя, согласно которому действующий президент Николас Мадуро в течение восьми дней должен был провести досрочные выборы. Мадуро давлению Европы не поддался, за что они и лишили его политической поддержки.
Лидирующую роль в признании Европой Гуайдо сыграл верный союзник и вассал американцев – Великобритания. Лондон ещё до Вашингтона ввёл санкции против Мадуро. Банк Англии заморозил венесуэльское золото на сумму 1,2 млрд долларов.
- написал глава британского МИД Джереми Хант в Twitter.
Джереми Хант. Фото: www.globallookpress.com
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