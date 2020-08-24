Почему Европа не хочет сделать из Лукашенко Януковича

Автор:

Сергей Латышев

Внимательное изучение итогового заявления экстренного саммита Евросоюза по Белоруссии, состоявшегося в среду, комментариев по этому вопросу лидеров ЕС, Германии и Польши позволяет сделать совсем неоднозначные выводы: Запад расколот по белорусскому кризису и в качестве единой позиции способен поддержать лишь минимальный комплекс направленных против Минска рестриктивных мер. Компромисс сводится к следующему – Европа и Запад в целом не признают победы Лукашенко на президентских выборах, которые "не были ни свободными, ни справедливыми". Но при этом новых выборов ЕС проводить не требует!

Эту "хотелку" озвучил после саммита премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявивший:

Весь Евросовет осудил ситуацию в Белоруссии. Мы все считаем, что выборы в Белоруссии должны быть проведены повторно.

Но такого пассажа в итоговом документе нет. Поэтому мнение проамериканской Польши, с вожделением поглядывающей на свои бывшие восточные "кресы", в ЕС является маргинальным.

"Мирный и инклюзивный диалог". А что на самом деле?

Поскольку в Белоруссии при разгонах протестов нарушались "священные" для Запада, особенно когда это происходит у других, права человека, ЕС не мог остаться к этому безучастным. Объявляя о начале саммита, глава Евросовета Шарль Мишель заявил:

Насилие должно прекратиться и должен быть начат мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа.

В итоговом документе экстренного саммита ЕС выражается поэтому поддержка оппозиции, содержится призыв освободить задержанных, не применять силу против протестующих, провести независимое расследование актов насилия:

Представители гражданского общества и оппозиции, участвующие в обсуждении политического перехода, должны быть защищены от произвольных арестов и насилия. ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений.

Тут, похоже, намёк на то, что Лукашенко предупреждают не трогать созданный оппозиционерами-самозванцами в качестве параллельного правительства координационный совет, членам которого Батька обещает выдать "мётлы и лопаты" вместо портфелей.

Глава Евросовета Шарль Мишель: "Руководство Беларуси должно отражать волю народа". Фото: XinHua / Globallookpress

В заявлении содержится обещание ввести вскоре санкции против лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов. Пока неясно, окажется ли среди них сам Лукашенко и кто вообще войдёт в "чёрный список". Ясно только, что некоторые восточноевропейские страны из числа американских вассалов санкции против Лукашенко и Ко введут. Первой это сделала в четверг Литва, которая, как и Польша, похоже, рассматривает Белоруссию в качестве своей бывшей колонии, за которую Вильнюс испытывает особую ответственность. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства этой страны Линас Линкявичус, Лукашенко и ещё 30 белорусским чиновникам, причастным к фальсификации итогов голосования и применению силы к протестующим, будет запрещён въезд в страну. Всё это уже было в относительно недавнем прошлом, поэтому вряд ли произведёт на Минск сильное впечатление.

Саммит ЕС в очередной раз повторил тезис о том, что "только белорусы могут определять своё будущее", призвал "третьи страны" (многие сделали вывод, что тут имеется в виду только Россия, но, скорее всего, это не так) воздерживаться от вмешательства. Он также поддержал инициативу ОБСЕ об оказании содействия сторонам конфликта в организации внутриполитического диалога.

ЕС предупредил, что дальнейшее ухудшение ситуации в стране может повлиять на двусторонние отношения и "иметь негативные последствия", и подчеркнул: "Прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях между ЕС и Белоруссией, находится под угрозой". Напомним, что он был достигнут благодаря дистанцированию Лукашенко от России и в качестве платы за его оппортунистическую позицию по Украине.

53 миллиона на смену режима

Припугнув Минск, ЕС открыто объявил о выделении "народу Белоруссии" 53 миллионов евро. Эти деньги (речь идёт лишь о "дополнительно" выделенных средствах), прежде всего, пойдут на поддержку жертв репрессий и насилия, развитие гражданского общества, поддержку СМИ, пострадавшим от эпидемии коронавируса предприятиям. То есть, если отбросить лицемерие, на финансирование протестов, их пропагандистское обеспечение и пособия бастующим рабочим. Эти "бабки" будут распределяться так, чтобы их получили граждане, а не власть. Таким образом, скорее всего, эти средства будут доставлены в Белоруссию в дипбагаже и на местах раздаваться связанным с западными посольствами и НПО кураторам протестов, которые ведь могут и затухнуть, если их постоянно не подпитывать. Просто поразительно, но это не считается на Западе вмешательством во внутренние дела суверенной страны.

Массовые протесты всегда организованы и проплачены заинтересованными в переменах – их участники это лишь ширма и декорация. Фото: Banifacyj / Shutterstock.com

И всё же проводить новые выборы ЕС, повторим, не требует, рассчитывая, что путём постепенных уступок открыто финансируемым им же протестующим в Белоруссии без серьёзных потрясений состоится "трансфер" власти от одиозного Батьки в приемлемые для Европы руки.

На этот счёт высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

Мы поддерживаем жителей Белоруссии и думаем, что именно эти люди должны определить будущее, а также то, как они к нему пойдут.

"Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", – заявила открывшая фон дер Ляйен путь в большую политику канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она повторила, что европейцы желают Белоруссии "независимый путь, решение о котором будет приниматься внутри страны".

Прозвучало в этой связи и такое мнение, которое высказал еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон: "Беларусь – не Европа. Беларусь действительно сильно связана с Россией, и большинство населения поддерживает тесные связи с Россией".

Делаем выводы

Можно ли соединить воедино без ущерба для здравого смысла всё вышесказанное? Можно. Дело в том, что Берлин и Брюссель, во-первых, не хотят превращения Белоруссии во вторую Украину, чтобы между Россией и Германией, всей Западной Европой был вбит американцами с помощью их восточноевропейских "прокси" ещё один клин. Германия и ЕС в целом также не желают усиления постоянно находящейся на ножах с Брюсселем Польши, которая неизбежно будет верховодить в поставленной под контроль США Белоруссии, как это уже имеет место на Украине. Меркель отлично понимает, что в этом случае на освобождённое от Лукашенко место быстро посадят американскую марионетку, и тогда с российским газом и транзитом начнутся проблемы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сыграла зловещую роль в последнем украинском майдане, в Беларуси она хочет реабилитироваться. Фото: via www.imago-images.de / Globallookpress

Во-вторых, то, что происходит сейчас в Белоруссии, это не стихийное возмущение широких народных масс против засидевшегося на своём посту, многим надоевшего автократа. Само по себе недовольство ни к чему такому не приводит. Это организованный использующей эти настроения влиятельной – причём прозападной – частью белорусской элиты майдан. Он стал возможен лишь благодаря попустительству и участию руководства лукашенковских спецслужб, директоров крупнейших госпредприятий, чиновников, МИД, представителей грантоедской интеллигенции. Эти люди устали жить в стране, где каждый день могут лишиться работы и оказаться на улице после неожиданного приезда Батьки на их предприятие. Они давно хотят "прихватизировать" лакомые активы, жить своей головой. Короче, Белоруссия только сейчас "созрела" до 1991 года. На эту номенклатурную публику и ставит Европа, когда говорит, что белорусы должны сами между собой решить вопрос о власти, ибо взаимодействовать с этой средой намного легче, чем с ершистым и непредсказуемым Лукашенко. Однако при этом по вышеуказанным причинам ни ФРГ, ни её союзники в ЕС не хотят сильно портить отношения с Россией, тесно связанной экономически с Белоруссией, так как они намного больше боятся Вашингтона, чем Москвы. Ещё одна Украина-Руина Европе на своих границах не нужна. Поэтому вовсе нельзя исключать, что после ухода Лукашенко, если управление событиями в Белоруссии не перехватят американцы, не произойдёт резкого разрыва с Россией, а братские отношения действительно имеют шансы стать партнёрскими.

В-третьих, самое пикантное в этой истории состоит в том, что олигархические, тесно связанные с Западом круги в России могут также оказаться заинтересованными в такой трансформации в Беларуси, чтобы попробовать наложить со своей стороны лапу на те или иные белорусские активы. Неудивительно поэтому, что помощь белорусским оппозиционерам, как утверждают в Минске, оказывается и по этой линии. Не будем забывать, что самый серьёзный из соперников Лукашенко за власть – Виктор Бабарико, экс-глава Белгазпромбанка. Отчасти, видимо, поэтому Батька, не новичок в политических интригах, и поверил в подсунутую ему байку о приехавших свергать его "вагнеровцах", поскольку и с этой стороны он ожидал угрозы своей единоличной власти.

Самое разумное решение

Таким образом, двусмысленные итоги саммита ЕС и некоторая пауза в белорусских протестах, едва не обрушивших режим Лукашенко, которого постоянно предаёт его окружение, переназначенное им после выборов, чтобы ещё больше не раскачивать лодку и не озлоблять Запад, сохраняют в усечённом виде для белорусского президента возможности для манёвра. Но это совсем ненадолго. "Последний диктатор" Европы ей не нужен даже с антироссийской риторикой, "самостийный", чуть что шантажирующий Западом, постоянно недовольный, капризный Батька не очень-то нужен и России. Времени сделать из этого правильный вывод у белорусского президента остаётся совсем чуть-чуть.

Самым разумным в этой ситуации решением было бы послать уже едва не упавшую с головы корону тому, кто умеет держать своё слово, никогда не обидит ни его, ни Белоруссию, способную процветать только как часть Великой России, и даже, возможно, наградит за старые заслуги. У европейцев насчёт Батьки другие планы – явно такие же, как были в отношении свергнутого в своё время майданом Милошевича.