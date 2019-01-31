Почему ЕС оказался сообщником США в перевороте в Венесуэле?

Отказ Николаса Мадуро провести досрочные президентские выборы поставил Евросоюз в тупик, а также перед выбором между мягкой и жёсткой реакцией на поддержанную ведущими странами - членами сообщества попытку переворота в Венесуэле

Автор:

Латышев Сергей

У Евросоюза, выступившего в роли пособника США при перевороте в Венесуэле, чтобы приглушить за счёт Каракаса собственные противоречия с Вашингтоном и продемонстрировать свою великодержавность, возникли проблемы. После отказа президента Венесуэлы Николаса Мадуро подчиниться ультиматуму ведущих европейских стран объявить в течение недели о проведении в стране досрочных президентских выборов, чего не ожидали в Брюсселе, главы МИД стран - членов ЕС собираются сегодня в Бухаресте, чтобы попытаться найти выход из тупика. По сути, от них требуются сейчас решительные действия против режима Мадуро, к которым ЕС не готов из-за имеющихся внутренних разногласий насчёт того, что именно следует предпринять.

Сомнения в ЕС

Различное видение дальнейшей политики ЕС присутствует как на уровне отдельных стран-членов, так и в руководстве сообщества.

На это обратил внимание постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, заявивший в интервью ТАСС: «Я бы не сказал, что реакция стран ЕС на события в Венесуэле идет «как под копирку». Есть действительно ультимативные заявления некоторых стран, в частности Франции, Германии, Испании. В то же время заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени Евросоюза от них несколько отличается».