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Почему ЕС оказался сообщником США в перевороте в Венесуэле?

31 января 2019, 16:09  •  175 • В мире
Отказ Николаса Мадуро провести досрочные президентские выборы поставил Евросоюз в тупик, а также перед выбором между мягкой и жёсткой реакцией на поддержанную ведущими странами - членами сообщества попытку переворота в Венесуэле
Автор:
Латышев Сергей
У Евросоюза, выступившего в роли пособника США при перевороте в Венесуэле, чтобы приглушить за счёт Каракаса собственные противоречия с Вашингтоном и продемонстрировать свою великодержавность, возникли проблемы. После отказа президента Венесуэлы Николаса Мадуро подчиниться ультиматуму ведущих европейских стран объявить в течение недели о проведении в стране досрочных президентских выборов, чего не ожидали в Брюсселе, главы МИД стран - членов ЕС собираются сегодня в Бухаресте, чтобы попытаться найти выход из тупика. По сути, от них требуются сейчас решительные действия против режима Мадуро, к которым ЕС не готов из-за имеющихся внутренних разногласий насчёт того, что именно следует предпринять.
Сомнения в ЕС
Различное видение дальнейшей политики ЕС присутствует как на уровне отдельных стран-членов, так и в руководстве сообщества.
На это обратил внимание постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, заявивший в интервью ТАСС: «Я бы не сказал, что реакция стран ЕС на события в Венесуэле идет «как под копирку». Есть действительно ультимативные заявления некоторых стран, в частности Франции, Германии, Испании. В то же время заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени Евросоюза от них несколько отличается».
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини занимает неоднозначную позицию по Венесуэле из-за противоречий на этот счёт между различными странами - членами ЕС. Фото: www.globallookpress.com

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