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Почему ЕС не одобряет русскую вакцину: Лавров упомянул о субъективных причинах
13 ноября 2021, 01:35 • 77 • Политика
Евросоюз не одобряет русскую вакцину, хотя взаимодействие профильных структур идёт не первый месяц. Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о субъективных причинах.
В Париже состоялось заседание русско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Оно проходило в формате "2+2". Россию представлял глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, Францию - глава МИД и министр Европы Жан-Ив Ле Дриан и министр вооружённых сил Флоранс Парли. Стороны общались больше двух часов.
По завершении переговоров у Сергея Лаврова журналисты поинтересовались, обсуждалось ли на заседании принятие "Спутника V" во Франции. Глава МИД России ответил, что этот вопрос не поднимался.
Он объяснил, что Франция относится к тем государствам ЕС, которые в вопросе русской вакцины ждут заключения Всемирной организации здравоохранения.
"Оно (решение этого вопроса с ВОЗ - ред.) затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин", - произнёс Лавров в ходе брифинга.
Пока ЕС не одобряет русскую вакцину, однако профильные структуры работают совместно и с ВОЗ, и с EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам).
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