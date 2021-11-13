Почему ЕС не одобряет русскую вакцину: Лавров упомянул о субъективных причинах

Евросоюз не одобряет русскую вакцину, хотя взаимодействие профильных структур идёт не первый месяц. Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о субъективных причинах.

В Париже состоялось заседание русско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Оно проходило в формате "2+2". Россию представлял глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, Францию - глава МИД и министр Европы Жан-Ив Ле Дриан и министр вооружённых сил Флоранс Парли. Стороны общались больше двух часов.

По завершении переговоров у Сергея Лаврова журналисты поинтересовались, обсуждалось ли на заседании принятие "Спутника V" во Франции. Глава МИД России ответил, что этот вопрос не поднимался.

Он объяснил, что Франция относится к тем государствам ЕС, которые в вопросе русской вакцины ждут заключения Всемирной организации здравоохранения.

"Оно (решение этого вопроса с ВОЗ - ред.) затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин", - произнёс Лавров в ходе брифинга.

Пока ЕС не одобряет русскую вакцину, однако профильные структуры работают совместно и с ВОЗ, и с EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам).