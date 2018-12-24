Почему Эрдоган снова обрушился на Нетаньяху и Израиль?

Президент Турции обвиняет Израиль в терроризме, чтобы рассказать миру о страданиях палестинцев в секторе Газа и укрепить свое положение внутри страны перед предстоящими региональными выборами

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Гасанов Камран

Реджеп Тайип Эрдоган снова оскорбил Израиль, обвинив его в государственном терроризме. Повод для нападок все тот же – ситуация в сектора Газа. 21 декабря в результате столкновения с израильскими силами безопасности там погибли четыре палестинца, 40 были ранены. Уже восемь месяцев в палестинском анклаве продолжается «Великий марш возвращения».

Последнее обострение пришлось на середину ноября, когда ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись ракетными ударами. 400 снарядов прилетели из Газы, а ответные обстрелы Израиля поразили сто целей. В результате израильский премьер Биньямин Нетаньяху заключил с ХАМАС перемирие, что привело к тому, что министр обороны Авигдор Либерман покинул свой пост.

Однако ситуация все еще нестабильная. Газа с двух сторон - египетской и израильской - находится в блокаде. Израиль отказывается признавать легитимность победившей на выборах в Газе 2006 года ХАМАС. Бедственное положение жителей Газы пытается спасти Катар, который с разрешения Израиля приступил к оказанию крупной гуманитарной помощи.

Фото: www.globallookpress.com