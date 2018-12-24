Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перед длинными праздниками: последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневно...
Пропагандистский ход Трампа: Эксперт оценил решение США по выводу войск из Сирии
«Мировоззренческий тоталитаризм»: в России прокомментировали публикацию данных ж...
Почему оборзели чиновники? И что с этим делать? (Романов Роман)
Главная / В мире

Почему Эрдоган снова обрушился на Нетаньяху и Израиль?

24 декабря 2018, 23:54  •  61 • В мире
Президент Турции обвиняет Израиль в терроризме, чтобы рассказать миру о страданиях палестинцев в секторе Газа и укрепить свое положение внутри страны перед предстоящими региональными выборами
Автор:
Гасанов Камран
Реджеп Тайип Эрдоган снова оскорбил Израиль, обвинив его в государственном терроризме. Повод для нападок все тот же – ситуация в сектора Газа. 21 декабря в результате столкновения с израильскими силами безопасности там погибли четыре палестинца, 40 были ранены. Уже восемь месяцев в палестинском анклаве продолжается «Великий марш возвращения».
Последнее обострение пришлось на середину ноября, когда ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись ракетными ударами. 400 снарядов прилетели из Газы, а ответные обстрелы Израиля поразили сто целей. В результате израильский премьер Биньямин Нетаньяху заключил с ХАМАС перемирие, что привело к тому, что министр обороны Авигдор Либерман покинул свой пост.
Однако ситуация все еще нестабильная. Газа с двух сторон - египетской и израильской - находится в блокаде. Израиль отказывается признавать легитимность победившей на выборах в Газе 2006 года ХАМАС. Бедственное положение жителей Газы пытается спасти Катар, который с разрешения Израиля приступил к оказанию крупной гуманитарной помощи.
Фото: www.globallookpress.com

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
24 декабря 2018, 23:54
"Есть книги, чайник, батареи греют": Арестованный после Керченской провокации моряк рассказал украинцам о "нормальной жизни" в СИЗО
24 декабря 2018, 20:39
Обострение в Донбассе продолжается: От снаряда, выпущенного ВСУ, рухнула половина жилого дома
24 декабря 2018, 14:09
Боятся, что не хватит еды: Средний класс бежит из Нью-Йорка быстрее, чем во времена Великой депрессии

24 декабря 2018, 17:24
Боевики украинских "добровольческих батальонов" начали террор населения Херсонской области
24 декабря 2018, 23:54
Психологическая война: Киев пугает британскими наёмниками, а Донбасс - чеченскими
24 декабря 2018, 20:39
В Болгарии украинцы "осквернили" подаренную Москвой новогоднюю елку - фото
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 декабря 2018, 23:54
Лукашенко будет шантажировать Россию. "Его требования - настоящее хамство",...
24 декабря 2018, 23:54
Почему оборзели чиновники? И что с этим делать? (Романов Роман)
24 декабря 2018, 23:54
"Украина забыла опыт Наполеона и Гитлера". Интервью с Минёром (Деян "Деки" Берич)
24 декабря 2018, 23:54
Трамп: Восстановление Сирии оплатит Саудовская Аравия, а не "великая держава&quo...
24 декабря 2018, 23:54
По стопам «Миротворца»: Ответят ли либералы за составление «расстрельных списков»?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
22 декабря 2018, 23:09
Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив
21 декабря 2018, 17:54
При встрече с Путиным украинский журналист "сам не поверил" в свою провокацию
18 декабря 2018, 11:39
"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые вертолеты с крыльями
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
19 декабря 2018, 03:54
Забили до смерти: В украинской тюрьме убили русского добровольца Валерия Иванова
22 декабря 2018, 14:54
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.