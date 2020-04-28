Почему экс-президента Армении 500 дней держат в тюрьме без суда?

Когда в 2018-м году Армению возглавил Никол Пашинян, отсидевший несколько лет за организацию массовых беспорядков в марте 2008-го, акценты в отношении его «политических врагов» были расставлены быстро.

Под каток нового «правосудия» попал Роберт Кочарян. Он возглавлял Армению в самые трудные годы – на стыке 90-х и 2000-х. Но его без суда во всеуслышание объявили виновным в подавлении «народного протеста» в Ереване 1 марта 2008-го.

Собственно, Кочарян, как действовавший тогда глава государства, обязан был ввести режим Чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы не допустить свержения конституционной власти подогретой западными «советниками» толпой. И дабы не дать армянскому Майдану поднять волну погромов. А волна эта вслед за победой «бунтарей» последовала бы непременно. Законные действия второго президента Армении позволили избежать большой крови, не будь введен режим ЧС.

Уже в апреле 2008-го, по истечение срока президентства, Кочарян оставил свой пост. А зачинщики мартовских беспорядков, среди которых оказался и будущий премьер Пашинян, были осуждены – за попытку госпереворота и за нанесенный людям ущерб.

Но вот прошло 10 лет - и уже при Пашиняне экс-президента Кочаряна арестовывают за… попытку свержения конституционного строя! На абсурдность обвинения обратили внимание в России. В частности, в МИДе РФ. Моральную поддержку своему бывшему коллеге высказывал и Владимир Путин встречался с семьей Кочаряна в Ереване, а российская сторона не раз подчеркивала, что дело второго президента Армении носит не уголовный, а политический характер. Что очевидно подчеркивает и такой факт: из почти 900 свидетелей по этому громкому делу ни один не подтвердил версию обвинения, что Кочарян отдавал приказ «стрелять в людей». Наоборот, есть кадры хроники, где видно, что огонь по полицейским ведут «протестующие»!

Итог таков – экс-президент Армении уже 500 дней провел за решеткой, где может встретить и свое 66-летие. При том что авторитетные армянские политики создали комитет в защиту Кочаряна. Старейшая партия «Дашнакцютюн» назвала его заключение недопустимым. А Каталикос всех армян Гарегин Второй призвал освободить бывшего главу государства. Не помогло даже обращение ООН и ВОЗ к властям всех стран выпустить из тюрем заключенных из группы риска – тех, кто старше 60 лет.

Кажется, нынешние власти Армении, уверены, что месть - это блюдо, которое подают холодным…