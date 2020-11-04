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Почему экономика Украины до сих пор не развалилась?

04 ноября 2020, 20:35  •  293 • Украина

Хотя прогнозы о развале экономики Украины звучат уже много лет, они до сих пор не оправдались. Мы попросили ряд киевских экспертов поделиться своими соображениями о том, что помогло украинcкой экономике удержаться на плаву, несмотря на обещания краха и неизбежного «провала в бездну», звучавшие с момента победы Евромайдана.

Одним из главных факторов является то, что Украине при получении независимости досталась мощная экономика, разрушить которою до конца так и не удалось

«В свое время экономист Андерс Ослунд сказал в интервью, что Украина – слишком богатая страна, чтобы мгновенно развалиться. Действительно, в экономике Украины все еще есть много отраслей и подотраслей, которые продолжают развиваться, независимо от состояния экономики в целом.


По сравнению с 1990 годом экономика Украины упала на 64%. При Януковиче шли разговоры о том, что страна скоро вернется к уровню 1990 года, когда, как мы помним, сторонники независимости Украины говорили о том, что Украина – самая богатая республика СССР и очень богатая страна. Это было правдой.

С тех пор ее экономика сильно упала. Но тут речь идет о крупной промышленности, о бюджетообразующих отраслях – машиностроении, судостроении, авиастроении, ракетостроении и прочем.

Когда говорят о крахе украинской экономики, то имеют в виду, прежде всего, это. Когда страна с современной экономикой, развитой высокотехнологической промышленностью превращается в «аграрную сверхдержаву» – это смерти подобно», – отметил политолог Александр Булавин.


«Украинские эксперты уже долго говорят, что Россия развалится, а российские – что Украина. Но этого не происходит. Это большие страны, а чем больше система, тем более она устойчива. У таких экономик большой запас прочности. Поэтому большой корабль украинской экономики продолжает двигаться по инерции. И продолжать двигаться он может сколько угодно долго.

Сама по себе экономика Украины не развалится. Для серьезного кризиса нужно серьезное воздействие – или снаружи, или изнутри», – считает политолог Александр Семченко.

Трудовая миграция стала еще одной «отраслью», которая не только обеспечивает приток валюты в страну, но и помогает выпускать пар социального напряжения – те, кто не могут найти работу на Украине, уезжают на заработок за рубеж.

«За счет чего выживает Украина? Во многом, за счет средств, которые переводят сюда заробитчане, это 8 миллиардов долларов – официальная цифра, которая была озвучена Налоговой инспекцией. Какая отрасль сегодня вносит такой же вклад?» – говорит. Александр Булавин.

«Экономические проблемы Украины в значительной степени были компенсированы оттоком рабочей силы за рубеж. Если бы не было такого оттока, то, возможно, это привело бы к накоплению потенциала для социального взрыва. Но благодаря трудовой миграции удалось выпустить пар и частично компенсировать невозможность заработать деньги в стране», – считает политолог Владимир Воля.

«Значительный вклад в поддержание экономики Украины внес экспорт рабочей силы. Раньше значение этого фактора недооценивали, но это обеспечило и приток валюты в страну, и, соответственно, рост покупательской способности, и рост ВВП. Заробитчане обеспечили существенный приток валюты, что позволило смягчить падение ВВП», – считает Александр Охрименко.

По его мнению, важными факторами экономического выживания стали сельское хозяйство и тенезация экономики.

«Кроме того, в стране по-прежнему хорошо себя чувствует крупный сельскохозяйственный бизнес, обеспечивающий экспорт зерновых и другой сельхозпродукции, а, следовательно, – загруженность портов, железных дорог и пр. Вообще олигархи, за исключением немногих, которые покинули страну, нашли общий язык с новой властью. Это тоже внесло определенный вклад в обеспечение экономической стабильности.

Еще один фактор – теневая экономика. Около половины экономики Украины находится в тени, и это дает возможность легче пережить любые кризисы», – считает экономист.

Александр Булавин кроме сельского хозяйства подчеркивает важность экспорта вооружений.


«Украина экспортирует большой объем сельхозпродукции. Есть еще некоторый резерв вооружений, которые остались от СССР и которые еще кто-то покупает, и тех, которые Украина за эти годы разработала и продает в некоторые страны», – говорит политолог.

По мнению политолога Владимира Воли, существенная часть экономики вообще не почувствовала политических перипетий, разрыва отношений с Россией и влияния санкций.

«Значительная часть бизнеса в стране живет независимо от политических событий, независимо от битв за власть в Киеве», – считает он. При этом тезис о грядущей экономической катастрофе используют все оппозиционные силы, то есть ухудшение экономической ситуации очевидно всем.

«О том, что Украина вот-вот развалится из-за экономических сложностей, говорят и пророссийские, и прозападные политические силы. Этот тезис и те, и другие используют в своей политической борьбе, особенно после того, как Порошенко перестал быть президентом и сменился состав парламента. Теперь оппозиция с обеих сторон пугает население тем, что сейчас вот-вот уже все развалится, поскольку эта власть, Зеленский и его команда, делают все плохо либо ничего не делают», – сказал Владимир Воля.

По его мнению, вряд ли стоит ожидать серьезного падения экономики.

«Мне кажется, Украина достигла некоего базового экономического уровня, ниже которого падение вряд ли продолжится, а негативные эффекты компенсированы трудовой миграцией», – считает политолог.

Тем не менее, нынешнее состояние экономики, когда стране приходится выживать, а не развиваться, не устраивает тех, кто не намерен уезжать на заработки за рубеж, подчеркивает Александр Булавин.


«Проблема – в том, что отсутствует стратегия экономического развития Украины. Пока ее не будет, нельзя говорить о том, что Украина может развиваться как страна. Она может выживать, и она будет выживать. Люди выживали в значительно более худших условиях, во время войн, голода и пр. Но если сравнивать с тем, какой Украина была в 1990 году, то становится ясно, насколько все деградировало. Напомню, что на то время у нас еще было бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатное жилье – все эти программы государство свернуло.

Таким образом, Украина будет выживать, но это не то, о чем мечтает молодое поколение украинцев. Все же не уедут на заработки, кто-то останется здесь. И эти люди хотят, чтобы Украина была развитой, динамически развивающейся экономикой. Пока до этого далеко», – считает Александр Булавин.

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