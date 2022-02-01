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Почему Джонсон не смог позвонить Путину? Переговоры перенесены
01 февраля 2022, 00:35 • 111 • Политика
Звонок премьера Великобритании Джонсона президенту России Путину перенесён на 1 февраля.
Телефонный разговор британского премьера Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным могут перенести на 1 февраля.
Разговор был запланирован на вечер 31 января, однако он отложен из-за выступления премьера Джонсона в парламенте по поводу скандала с вечеринками в резиденции главы правительства.
Джонсон намеревался переговорить с Путиным накануне визита на Украину.
"Я побеседую с президентом Путиным, как только смогу", - заявил Джонсон.
"В условиях опасного кризиса, угрожающего миру в Европе, была упущена жизненно важная дипломатическая возможность, поскольку Борис Джонсон изо всех сил пытается сохранить свою работу", - критикует Джонсона американское издание New York Times.
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