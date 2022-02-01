Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Главная / Политика

Почему Джонсон не смог позвонить Путину? Переговоры перенесены

01 февраля 2022, 00:35  •  111 • Политика
Звонок премьера Великобритании Джонсона президенту России Путину перенесён на 1 февраля.
Телефонный разговор британского премьера Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным могут перенести на 1 февраля.
Разговор был запланирован на вечер 31 января, однако он отложен из-за выступления премьера Джонсона в парламенте по поводу скандала с вечеринками в резиденции главы правительства.
Джонсон намеревался переговорить с Путиным накануне визита на Украину.
"Я побеседую с президентом Путиным, как только смогу", - заявил Джонсон.
"В условиях опасного кризиса, угрожающего миру в Европе, была упущена жизненно важная дипломатическая возможность, поскольку Борис Джонсон изо всех сил пытается сохранить свою работу", - критикует Джонсона американское издание New York Times.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


111
Источник
Похожие новости
31 января 2022, 21:05
Украинский план США раскрыл политолог: "Хотят выбросить из Европы"
31 января 2022, 21:05
Минобороны России поймало Эстонию на лжи о Су-27
31 января 2022, 22:50
"Прошу не воспринимать как демарш": Небензя вышел из зала перед речью Украины
31 января 2022, 21:05
Россия и Белоруссия проведут учения в феврале. Соседи занервничали
31 января 2022, 22:50
"Небывалые" санкции против России могут привести к закату гегемонии США - NI
31 января 2022, 22:50
Ультиматум от "интеллигентов" к России вызвал недоумение: "Подпишутся под любым идиотизмом?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 января 2022, 22:50
"Прошу не воспринимать как демарш": Небензя вышел из зала перед речью Украи...
31 января 2022, 22:50
"Небывалые" санкции против России могут привести к закату гегемонии США - N...
31 января 2022, 22:50
Ультиматум от "интеллигентов" к России вызвал недоумение: "Подпишутся ...
31 января 2022, 22:50
Путин и Макрон по телефону обсудили три темы: В Кремле дали пояснение
31 января 2022, 22:15
Лучше бы не запускали: украинский спутник потерялся (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2022, 16:00
Если грянет война: Кедми спрогнозировал боевую картину в Донбассе двумя фразами
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
30 января 2022, 10:40
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.