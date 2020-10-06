Почему Джо Байден лучше Дональда Трампа лучше для экономики США

Джо Байден опережает в опросах своего конкурента в президентской гонке Дональда Трампа. Но, несмотря на провальный ответ Трампа на пандемию Covid-19, он воспринимался как кандидат, потенциально лучший для экономики США. Благодаря Трампу на страну, где проживает всего 4% населения мира, сейчас приходится более 20% всех смертей от Covid-19 - позорный результат, учитывая развитую (хотя и дорогую) систему здравоохранения.

Предположение, что республиканцы лучше демократов в управлении экономикой, является давним мифом, который необходимо развенчать. В книге 1997 года «Политические циклы и макроэкономика» покойный (и великий) Альберто Алезина продемонстрировал, что демократические администрации, как правило, обеспечивают более быстрые рост, снижение безработицы и укрепление фондовых рынков, чем президенты-республиканцы.

Фактически рецессия в США почти всегда происходит при республиканской администрации - закономерность, которая сохраняется с момента выхода книги. Все рецессии 1970, 1980-82, 1990, 2001, 2008-09, а теперь и 2020 года произошли, когда в Белом доме был республиканец (за исключением двойной рецессии 1980-82 годов, которая началась при Джимми Картере, но продолжилась при Рональде Рейгане). Точно так же Великая рецессия 2008-09 гг. была вызвана финансовым кризисом 2007-08 гг., который также произошел при Республиканской партии.

Эта тенденция не случайна: слабая регулятивная политика приводит к финансовым кризисам и рецессиям. Что усугубляет ситуацию, республиканцы последовательно проводят безрассудную фискальную политику, тратя столько же, сколько и демократы, но отказываясь повышать налоги для восполнения образовавшегося дефицита бюджета.

Из-за такой бесхозяйственности во время президентства Джорджа Буша президент Барак Обама и вице-президент Байден унаследовали худшую рецессию со времен Великой депрессии. В начале 2009 года уровень безработицы в США превысил 10%, ее рост напоминал свободное падение, дефицит бюджета уже превысил $1,2 триллиона, а фондовый рынок упал почти на 60%. Тем не менее, к концу второго срока Обамы в начале 2017 года, все эти показатели значительно улучшились.

Фактически, даже до рецессии Covid-19, занятость в США и рост ВВП, а также показатели фондового рынка при Обаме были лучше, чем при Трампе. Подобно тому, как Трамп унаследовал миллионы от своего отца только для того, чтобы растратить их на неудачи в бизнесе, он унаследовал сильную экономику от своего предшественника только для того, чтобы разрушить ее за один срок.

Рост цен на акции в прошлом августе совпал с укреплением лидерства Байдена в опросах, что свидетельствует о том, что рынки не нервничают по поводу его президентства Байдена или перспектив демократического большинства в Конгрессе. Причина проста: администрация Байдена вряд ли будет проводить радикальную экономическую политику. Байден может быть окружен прогрессивными советниками, но все они полностью принадлежат к политическому мейнстриму. Более того, его избранная вице-президентом сенатор от Калифорнии Камала Харрис доказала умеренность своих взглядов, и большинство сенаторов-демократов, которые будут представлены в новом Конгрессе, более центристы, нежели левые.

Да, администрация Байдена может повысить предельные налоговые ставки для корпораций и богатейшего 1% домохозяйств, которые Трамп и республиканцы в Конгрессе сократят только для того, чтобы раздать богатым донорам и корпорациям $1,5 триллиона. Но более высокая ставка налога приведет лишь к небольшому ущербу для прибыли корпораций. И любые издержки для экономики будут более чем компенсированы закрытием лазеек, позволяющим избежать уплаты налогов и вывода прибыли и производства за границу, а также предложенной Байденом политики «Сделано в Америке», направленной на создание большего количества рабочих мест и наращивания производства внутри страны.

Более того, хотя Трамп и его товарищи-республиканцы даже не удосужились сформулировать политическую платформу для этих выборов, Байден предложил набор фискальных политик, направленных на ускорение экономического роста. Если демократы возьмут под контроль обе палаты Конгресса и Белый дом, администрация Байдена будет проводить более масштабные бюджетные стимулы, нацеленные на домохозяйства, работников и малый бизнес, которые в нем нуждаются, а также на создание рабочих мест на инфраструктуру и инвестиции в зеленую экономику. Они будут инвестировать не в снижение налогов для миллиардеров, а в образование и переподготовку рабочих, а также в активную промышленную и инновационную политику для обеспечения конкурентоспособности в будущем. Президент больше не будет терроризировать частный бизнес своими истериками в Twitter.

Демократы также призывают к повышению минимальной заработной платы для увеличения доходов и потребления, а также к более разумным правилам сокращения выбросов углекислого газа. Они будут настаивать на политике восстановления некоторой позиции рабочих на переговорах и защиты вкладчиков от хищных финансовых институтов. И они будут иметь гораздо более разумный подход к торговле, иммиграции и внешней политике, восстанавливая союзы и партнерства США и проводя политику сотрудничества, а не продолжат серии проигрышей Китаю. Все эти меры станут полезны для рынка труда и роста.

Хотя Трампа называют популистом, он подражатель плутократа - плутопопулист - и именно так он руководил страной. Его экономическая политика была катастрофой для американских рабочих и для долгосрочной экономической конкурентоспособности. Торговая и иммиграционная политика, которая была объявлена мерами по восстановлению рабочих мест в США, имела противоположный эффект.

Выбор для американских избирателей, обеспокоенных экономическими перспективами Америки, не может быть более очевидным. Байден, который давно занимается проблемами синих воротничков, является единственным кандидатом в президенты в новейшей истории, не имеющим отношения к Лиге плюща. У него больше шансов, чем у кого-либо, восстановить демократическую коалицию и вернуть поддержку разочарованных избирателей, представляющих рабочий класс.