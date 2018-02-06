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Почему Донбасс оказался вне зоны доступа

06 февраля 2018, 11:24  •  466 • В мире
Эксклюзивное интервью с министром связи ДНР Виктором Яценко о напряженной ситуации, сложившейся в республике после отключения украинского сотового оператора “Водафон”
Одной из ключевых и актуальных проблем Донецкой Народной Республики остаётся сотовая связь. До недавнего времени её обеспечивали два оператора - украинский “Водафон” (бывший “МТС-Украина”) и запущенный в эксплуатацию в 2015 году первый республиканский оператор сотовой связи “Феникс”. Произошедший 11 января 2018 года обрыв кабеля МТС на территории Украины оставил без сотовой связи более миллиона граждан ДНР. Это привело к огромным очередям в пунктах приобретения стартовых пакетов “Феникс”, а также перебоям в работе республиканского оператора, не справляющегося с нагрузкой.
О проблемах с сотовой связью в Донбассе и путях выхода из сложившегося кризиса корреспондент «Царьграда» поговорил с Виктором Яценко.
- Что послужило причиной коллапса связи в ДНР после того, как Украина отключила “Водафон”? Было ли к этому готово Минсвязи?
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- Морально мы были готовы всегда. Технически мы не готовы и сегодня. Но мы были близки к тому, чтобы противостоять такому виду диверсии. В целом, у нас получается в очень сжатые сроки компенсировать этот блэкаут вводом в эксплуатацию новых базовых станций, запуском старых базовых станций оператора “Лайф”, над которым мы ввели ранее внешнее управление.
Если бы украинская сторона выключила МТС, например, в сентябре, то нам было бы ещё сложнее. Сейчас “Феникс” становится действительно мощным оператором. Мы уже начали тестировать 3G. И украинская сторона просто пошла на опережение, создав и нам, и в целом гражданам ДНР определенный дискомфорт.
Конечно, мы верим в то, что у Киева появится здравый смысл, и они поймут, что от такого выключения теряют больше, чем получают. И работа “Водафона” возобновится.
- С чем связаны ограничения, которые Минсвязи ввело на приобретение сим-карт: не более 2-х в одни руки?
- Это связано с чрезмерной спекуляцией. Некоторые лица покупают себе сразу по пять сим-карт и при этом четыре тут же пытаются перепродать по более дорогой цене. А другие люди вынуждены стоять в очередях и ждать, что также способствует росту социальной напряжённости.
- Сейчас в городе активно распространяются слухи, что в отключении МТС виноваты власти ДНР.
- Если бы мы планировали такое отключение, то что помешало бы нам заранее завезти миллион сим-карт и не создавать для себя на пустом месте проблемы, не выслушивать негатив в свой адрес? По крайней мере, мы смогли бы обеспечить в полном объеме всех абонентов стартовыми пакетами. Это уже говорит о том, что мы не были готовы.
Мы понимали, что если завтра упадет МТС, мы не вытянем физически. И настал момент, когда кабель порвали. Мы сделали обращение в адрес компании “Водафон”, чтобы они оказали нам техническую поддержку. Но “Водафон” отказался от сотрудничества.
Очереди у операторов связи. Фото: Дмитрий Павленко/Телеканал "Царьград"
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- Но ведь компания “Водафон” также несет колоссальные убытки от потери более чем миллиона абонентов...
- Они имели здесь сверхмаржинальный бизнес. Мы видим, что “Водафон” не заинтересован в том, чтобы уйти из ДНР. Но они оказались в политической ловушке, которую расставила украинская власть.
- В случае окончательного ухода МТС из ДНР, какие альтернативы вы намерены создавать?
- Это, конечно же, будет развитие “Феникса”. Мы не видим смысла создавать еще одного сотового оператора. У нас и так самая дешевая связь в Европе.
- Когда, наконец, в ДНР зайдут российские операторы сотовой связи или их дочерние компании?
- Начнем с того, что нас пока не признали. Закончим тем, что российские операторы даже не пришли в Крым. Поэтому, я считаю, этот вопрос исчерпывает сам себя.
Павленко Дмитрий

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