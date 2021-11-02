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Почему депутаты Госдумы не должны получать зарплату
02 ноября 2021, 20:30 • 156 • Политика
В день 300-летия Российской Империи на Царьграде стартовал уникальный авторский проект, где Константин Малофеев вместе с академистами обсуждает важнейшие темы сегодняшнего дня и нашего общего будущего. В первом выпуске речь, в том числе, зашла о реформах во власти.
Корпорация академистов Общества "Царьград" раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана. Ячейки Общества открыты в десятках городов России. И сегодня представители ряда ячеек вышли на связь с учредителем "Первого русского", главой Общества "Царьград" Константином Малофеевым. Состоялась интереснейшая дискуссия, в том числе о реформах, необходимых России в сфере политики.
В частности, Константин Малофеев напомнил о своей известной дискуссии с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским о заработной плате для слуг народа. Малофеев уверен, что депутаты Госдумы не должны получать заработную плату:
Константин Малофеев считает, что депутаты должны избираться только по месту жительства - там, где их знают люди, то есть на муниципальном уровне. Уже на региональном уровне ты голосуешь не за депутата, а за рекламный ролик. И больше нравится ролик, на который потратили хорошие деньги.
Полная версия дискуссии доступна в видеоформате.
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