Почему депутаты Госдумы не должны получать зарплату

В день 300-летия Российской Империи на Царьграде стартовал уникальный авторский проект, где Константин Малофеев вместе с академистами обсуждает важнейшие темы сегодняшнего дня и нашего общего будущего. В первом выпуске речь, в том числе, зашла о реформах во власти.

Корпорация академистов Общества "Царьград" раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана. Ячейки Общества открыты в десятках городов России. И сегодня представители ряда ячеек вышли на связь с учредителем "Первого русского", главой Общества "Царьград" Константином Малофеевым. Состоялась интереснейшая дискуссия, в том числе о реформах, необходимых России в сфере политики.

В частности, Константин Малофеев напомнил о своей известной дискуссии с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским о заработной плате для слуг народа. Малофеев уверен, что депутаты Госдумы не должны получать заработную плату:

А с какой радости? Зачем зарплата, если ты чувствуешь возможность принести пользу своей стране? Значит, ты уже достаточно состоялся на своём рабочем месте, раз решил, что можешь быть и депутатом. У тебя уже есть уважение в своей среде, если ты претендуешь на то, что кроме своей работы будешь заниматься ещё и законодательством целой страны.

Константин Малофеев считает, что депутаты должны избираться только по месту жительства - там, где их знают люди, то есть на муниципальном уровне. Уже на региональном уровне ты голосуешь не за депутата, а за рекламный ролик. И больше нравится ролик, на который потратили хорошие деньги.

Если кандидат нанял профессиональных технологов и режиссёров, тебе такое кино покажут, что ты подумаешь: "Да, это лучший человек на Земле!". Но... только на время выборов. Поэтому, начиная с областного уровня и до федерального, депутаты должны избираться из тех же муниципальных депутатов, но им не должны ничего платить. Максимум - компенсация билетов в Москву и оплата квартиры или гостиницы, потому что человек приехал из региона на время сессии. И всё! - подчеркнул Малофеев.

Полная версия дискуссии доступна в видеоформате.