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Почему деньги есть, а держаться не за что

08 мая 2020, 07:10  •  93 • Аналитика

Считаем деньги в «своём» кармане




Несмотря на то, что за годы реформ и нефтяного изобилия люди, что называется, совсем стыд потеряли, считать деньги в чужом кармане считается занятием не совсем приличным. Зато какое оно увлекательное!.. Впрочем, мы предлагаем читателям разобраться отнюдь не с чужим, а с нашим общим карманом. И федеральный, и региональные бюджеты, и даже Фонд национального благосостояния – это ведь наш с вами, читатели, общий карман.


Сейчас уже не так важно, что право распоряжаться бюджетом и ФНБ мы делегировали наверх – тем, кого вроде бы абсолютно демократически избрали на базе Конституции, пока ещё действующей. И права хотя бы спросить, где деньги, нас до сих пор не лишали. Для реализации такого права вовсе не обязательно быть даже депутатом.

За время правления нынешнего гаранта и его «запасного» Россия успела заработать много, даже очень много. Хотя разворовать и увести, увезти и переправить за бугор наиболее предприимчивые представители российской элиты (элиты бизнеса и элиты политической) успели намного больше. Что ж, мы сами их себе на шею посадили. Терпим, и может быть, даже сейчас вытерпим, поскольку после 12 мая нам пообещали «начать отпускать».

Не кажется ли вам, что, если бы сегодня под гнётом карантина стонала и вопила только широкая публика, её бы заткнули достаточно быстро? Но стонет и воет уже и бизнес, причём практически весь, который не ангажирован с властью и олигархической верхушкой. Понятно, что кому-то очень сильно захотелось взять всё вот это и «отжать».

Отжать по максимуму, ради чего и затевалось, по всем признакам, нынешнее «до основанья, а затем». Однако ведь если даже отожмёшь развалины, что-то потом придётся и строить. Строить заново, с чем у наших «отжимателей» дело обстоит как-то не очень.

Сейчас и это не так важно, поскольку что-то изменить почти невозможно. «Что-то», за исключением как раз финансового расклада, ведь не ответить на стоны и вопли, которые слышны уже повсеместно вплоть до столицы, становится для власти просто опасно.

Впрочем, первые ответы уже звучат. Ответы не то что невнятные, а какие-то издевательские, которые надо бы вообще рассматривать как откровенную фронду в отношении президента. Стоит ему лишь намекнуть, пусть даже через пресс-секретаря, о каких-то настоящих выплатах, как всё его финансово-экономическое окружение тут же встаёт стеной.

В этой стене, точнее, в очереди, и непоколебимая глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и лучшие банкиры России, начиная с Германа Грефа и кончая Костиным или Тиньковым, и вице-премьеры с вице-премьершами, и пугающая взглядом главврач всея Руси.

А следом – академическая элита, пугливо шарахающаяся от нетипичных представителей научного цеха во главе с Сергеем Глазьевым, которые ещё не потеряли способность адекватно воспринимать жутковатую карантинную реальность. Вовремя успел в эту очередь пристроиться и наш главный финансовый чиновник – министр финансов Антон Силуанов.

В очередь, я сказала: в очередь…


Продолжение всегда можно прочитать у Булгакова, ещё лучше – увидеть и услышать в культовом фильме, неповторимый Владимир Толоконников озвучил это просто гениально. Вы обратили внимание, как чиновники, категорически отказывающие россиянам в какой-нибудь реальной помощи, буквально выстраиваются в очередь со своими оправданиями и обоснованиями?

И это после многократных уже заявлений президента о сохранении зарплаты. Ну понятно, зарплату кому следует безусловно сохраняют и будут сохранять, и даже доплаты гарантируют. Кризисные, точнее, антикризисные, понятное дело. Кому же конкретно «следует», все и без подсказки знают.

Чиновникам, силовикам, тем, кто к ним присосаться сумел, да вот ещё врачам и медсёстрам что-то наобещали. Но обещать, как известно – не жениться. Так что «кинут», скорее всего, многих уже успели «кинуть», всю информацию о чём в «больших» СМИ старательно замыливают.

Министр финансов здесь, разумеется, совсем ни при чём. Его дело – считать и разъяснять. Цитируем: «…жить нужно по средствам, и тратить резервы, и наращивать госдолг сейчас придется, но осторожно – «с вертолета деньги разбрасывать» мы не можем».

Красиво, хотя одно тут слишком уж очевидно противоречит другому. И если господин министр, занимавший и более высокий пост — первого вице-премьера, готов смириться с тем, что тратить резервы придётся, то должен объяснить, почему их нельзя тратить на людей. Без них-то весь ваш бизнес – ничто, да и бюджет, впрочем, тоже.

В конце концов, бюджет – это не деньги правительства, и даже не деньги президента, это деньги народные, которые народ абсолютно демократично передаёт президенту и правительству в управление. И если это не так, пусть авторов лучше сразу в кутузку сажают.

Уверенности Антона Германовича можно позавидовать – он уже не раз говорил, что «мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов за баррель проживём». Так и хочется спросить про «мы» и «они». Если у Силуанова «мы» — это «они», то они и правда хоть при 10 долларах проживут.

Стоит тут напомнить забывчивым, как в 1998 году при таком уровне нефтяных цен наши олигархи, многие из которых никуда не пропали, а Ходорковский так даже из мест не столь отдалённых успел вернуться, ничуть не стесняясь, наращивали экспорт. И незадолго до дефолта, и даже после него. Это федеральный, то есть наш народный бюджет много теряет на низких нефтяных ценах, а олигархам они вообще по барабану – так уж устроена наша система налогообложения.

Можно также напомнить, что к её созданию даже нынешний министр финансов когда-то имел отношение, хотя не самое прямое, просто в силу занимаемой должности. Когда группа товарищей из Минфина во главе с Сергеем Шаталовым сочиняла ныне действующий Налоговый кодекс, Антон Силуанов возглавлял Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности. Того же Минфина, как вы понимаете, и без его подписи никакой Налоговый кодекс свет бы не увидел.

Кто последний? Не последний, а крайний!


Однако вернёмся в очередь – министр финансов в ней на данный момент, похоже, оказался последним. Точнее, крайним. На него и все шишки в случае чего. Могут и в отставку отправить, а лучше — на карантин. Премьера же вот выпроводили, стоило ему лишь заикнуться про налоговые каникулы, и даже, неслыханное дело, про повышение пенсий и пособий по безработице.

По поводу коронавируса у премьера тоже комментарий требуется. Ведь Михаил Мишустин вроде бы из той же обоймы, много лет исправно казну наполнял, хотя его-то заслуга только в том, что считал хорошо. Кстати, всем, кто всерьёз интересуется состоянием премьера, готовы с полным на то основанием сообщить – оно огромное. Так следует из его же налоговой декларации.


Ну а наполнение бюджета – это прямая заслуга не налоговой службы, а нас с вами, дорогие читатели, потому как, сколько бы из нас партизан и подпольщиков не делали, мы всё одно «по-белому» работать стремимся. Но глава кабмина, как-то вдруг забюллетенивший, о предыдущей работе которого авторы знают отнюдь не понаслышке, всегда напоминал человека-функцию. И чисто функционально он понял, что резать на мясо корову, исправно дающую молоко, ни в коем случае нельзя. Потом-то уже ничего и ни с кого уже не соберёшь. При всём на то желании.
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А тут ведь ещё и нефть подешевела совсем не вовремя. И кому нужна был та самая победа в войне с саудовскими принцами? Они-то уж точно внакладе не останутся, как, впрочем, и наши олигархи, отбившие себе право грабить на бензине своих. В итоге за всё опять платить придётся нам, простым писакам, даже с научными званиями, и простым читателям.

В объяснение своего категорического отказа министр не стал говорить «денег нет». Потому как это неправда. Зато много слов сказал и даже кое-какие цифры привёл. В пространных статьях и интервью на разворот или десятки тысяч знаков доля цифр составляет не больше процента-двух. Однако привести здесь стоит именно их.

На поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры – 200 млрд. руб.; на меры в области социальной поддержки (в том числе средства, зарезервированные на выплаты по безработице) – более 250; поддержка отраслей экономики (в первую очередь субъектов МСП) – ещё около 800, поддержка регионов – около 200; сбалансированность внебюджетных фондов – более 400 млрд. Основные назвал, и это без учета гарантий.

Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ — 1,07 трлн. руб. в этом году. И нужно останавливаться на таком увеличении расходов. Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, – 1,1 трлн руб., из них часть будет потрачена.

И это вкупе с процентами потерь ВВП, а также рассуждениями о бюджетном правиле для нефтянки, по большому счёту, всё, что озвучил главный финансист страны. Цифры, конечно, не могут не впечатлять, но они настолько же общие, насколько и не поддающиеся контролю. Никакому, даже со стороны Счётной палаты РФ.

В сети сейчас почти невозможно найти данные даже по закупкам несчастных масок, не говоря уже о чём-то более серьёзном. Понятно, что за осколки этих миллиардов, даже сотен миллиардов, будет страшная грызня во властных коридорах, за что-то попробуют уцепиться и законотворцы.

Людям же в очередной раз останется наблюдать и помалкивать в масочки. Их, между прочим, уже пообещали сделать обязательными к ношению чуть ли не до следующего лета. Кто пообещал? Да всё та же дама с пугающим взглядом, явно не дававшая клятву Гиппократа. Где сказано: «Не навреди!»


Впрочем, сегодня у нас главный герой не эта мадам Попова, способная запугать даже мёртвых, а другой чиновник чуть более высокого уровня. Он же, как видим, попробовал, хотя бы попробовал объяснить россиянам, почему им, в отличие от американцев и европейцев, ничего не причитается ни из бюджета, ни из резервов.

Но на этом Силуанов даже не притормозил, он успел сделать ещё одно смелое, но, вообще-то, вполне последовательное заявление. О возможной, а значит, скорее всего, неизбежной, заморозке вкладов граждан. Самых крупных, конечно, министр даже цифры какие-то немыслимые назвал, но… важна-то тенденция. Как говорится, занавес!
Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор

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