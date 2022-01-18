Почему дело Порошенко пошло не по плану: В дело вмешались американцы - источник

Суд по избранию меры пресечения Порошенко по делу о госизмене перенесли на 19 января. Источник объяснил, почему арест экс-президента пошёл не по плану Зеленского.

Решение об аресте экс-президента Украины Петра Порошенко, обвиняемого в госизмене, суд отложил до 19 января. Как и почему всё пошло не по плану президента Украины Владимира Зеленского, объяснил украинский источник.

По его мнению, украинский лидер пытался отправить своего главного конкурента за решётку под шумок "вторжения России на Украину". Однако в дело неожиданно вмешались американцы.

Судья сидел в совещательной комнате пять часов, ожидая указания из ОП. Сам президент в это время встречался с американскими сенаторами, которые, как сообщается, указали ему, что лидера оппозиции преследовать неприемлемо,

- приводит информацию украинский Telegram-канала "Инсайдер UA".

Источники утверждают, что нынешним украинским властям не удалось убедить сенаторов США в том, что Порошенко является предателем. Однако Зеленскому важно закрыть экс-президента Украины, так как "у него это личное".

Заседание перенесли на 19 января. В этот день в Киев прилетит чиновник высшего эшелона из США, не исключено, что госсекретарь Энтони Блинкен. По мнению "Инсайдера UA", американцы поняли, что Зеленский хочет воспользоваться войной и угрозой "вторжения России", чтобы закрыть Порошенко.