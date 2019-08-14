Почему CNN разыскивает армию Путина в ЦАР?

Автор:

Гасанов Камран

В США внимательно следят за усилением России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В феврале командующий американскими войсками в Африке (AFRICOM) Томас Вальдхаузер жаловался Сенату на то, что Москва хочет иметь влияние на всём континенте.

Кошмарные сны Пентагона

Противостоять силой этому Вашингтон не способен, поэтому прибегает к тактике «максимально очернить». Вальдхаузер рисует следующую картину: Россия на деньги олигархов спонсирует частные военные компании, защищающие африканских диктаторов. Последние взамен разрешают русским добывать минеральные богатства – алмазы, золото и нефть.

Командующий американскими войсками в Африке (AFRICOM) Томас Вальдхаузер. Фото: www.globallookpress.com

Генерал боится, что российская модель может получить распространение не только в ЦАР, а на всём Чёрном континенте.

Поскольку Россия потенциально стремится экспортировать свою модель безопасности в регионе, другие африканские лидеры, сталкивающиеся с аналогичной нестабильностью и беспорядками, могут найти модель привлекательной,

– отметил Вальдхаузер.

Информационную поддержку Пентагону обеспечивают ведущие американские медиа. Сегодня телеканал CNN опубликовал результаты длившегося месяц «расследования» о деятельности российских военных в ЦАР.

Материал начинается с фразы: «Нет никакого секрета о присутствии России в Центральноафриканской Республике». Улицы ЦАР устланы пропагандистскими баннерами с надписью: «Россия рука об руку с вашей армией». Радио этой страны крутит русские песни и уроки русского языка. Местных военных обучают использованию русского оружия на русском языке, пишет CNN.

Авторы впечатлены тем, насколько умно и тонко действует Россия.

… российская кампания в этой истерзанной войной стране совсем не топорна, она использует сочетание наёмников и умный пиар, чтобы усилить влияние Москвы, переиграть своих конкурентов и вновь заявить о себе, как о главном игроке в регионе,

– говорится в лонгриде.

«Армия Путина»

Не могут же сиэнэнщики как представители страны, которая считает весь мир сферой своих интересов, весь материал петь хвалебные оды о том, как хорошо, что Африка снова становится русской. Самое время подлить дёготь. Опытный читатель уже догадался, о чём пойдёт дальше речь. Да, о «поваре Путина».

«Длившееся месяц расследование установило, что амбициозное продвижение к сердцу Африки спонсируется Евгением Пригожиным», – отмечают авторы.

Российский бизнесмен через компанию Lobaye Invest спонсирует радиостанцию в ЦАР, готовит руками местных военных 250 инструкторов и получил концессии на добычу алмазов и золота, пишет CNN.

Дальше рассказывается о набившей оскомину частной военной компании Вагнера и её «присутствии» в Восточной Украине, Сирии и Африке: «После переменного успеха на Украине и в Сирии олигарх, кажется, переключил внимание на Африку, с различными дочерними предприятиями в Ливии, Судане и Центральноафриканской Республике». CNN называет «ЧВК Вагнера» не иначе как «частная армия Путина», которая пустила корни в странах, богатых минеральными ресурсами.

Российский президент однажды уже заявлял, что «ЧВК Вагнера» не имеет никакого отношения к российской армии и российскому государству. Что касается военного присутствия в ЦАР, то его Москва никогда не отрицала. На законном основании и по приглашению президента Фостен-Арканжа Туадера с 2018 года в ЦАР находятся 175 российских инструкторов. Вооружение поставляется на основе резолюции СБ ООН. В апреле этого года Туадера публично заявил об успешной подготовке 2000 бойцов вооружённых сил ЦАР (FACA) русскими специалистами.

Стремления западных СМИ найти «следы Вагнера» больше похожи не на попытку докопаться до истины, а бросить тень на военное присутствие России в одной из главных точек мира. ЦАР – сердце Африки. Опорная точка для расширения влияния на весь континент. На одной из карт CNN показала, как через серию межправительственных соглашений Москва закрепилась в 10 странах – от Египта до ЮАР. Любопытно, что география влияния полностью совпадает с так и не реализованным проектом Британской империи – железной дорогой «Кейптаун – Каир».

В то время как Россия возвращается в зону влияния Советского Союза, «американцы сокращают присутствие», пишет CNN. Потеря Африки для Запада значит отказ от 30% минеральных ресурсов в мире. Африка богата нефтью, ураном, золотом, алмазами, кобальтом, колумбит-танталитом, бокситами, железными рудами и так далее. Без этих ресурсов немыслимы «боинги», «форды», «айфоны» и другие нужды современного американца. В 2010 году Евросоюз составил список 14 стратегических минералов, которых нет в Европе, но есть в Африке.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме экономического, есть и геополитические риски. Командующий AFRICOM Вальдхаузер обеспокоен тем, что Россия получила выход к южному флангу НАТО.

Эти соглашения (с двумя правительствами в Ливии – прим. ред.) направлены на доступ к обширному ливийскому рынку нефти, восстановление продажи вооружений и получение доступа к прибрежным территориям Средиземного моря, обеспечивая России более удобный доступ к южной границе Европы,

– заявил генерал.

Если ЦАР – сердце Африки, Ливия – подбрюшье Европы, то Судан – выход к Красному морю. Через него проходит 11% мировых морских поставок нефти.

Чем прочнее будут позиции России в ЦАР, Судане и других региональных странах, тем больше будут появляться публикации о «злых олигархах» и «зелёных человечках», прибирающих ресурсы континента в свои руки. США – единственная в мире страна, у которой есть африканское командование. На Чёрном континенте они располагают 34 военными базами. Вашингтону есть что терять.