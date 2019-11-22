Почему чёрные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд

Президент Франции вынес приговор украинской «евроинтеграции»

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал гнев официального Киева. «Болгарским и украинским подпольным бандам я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуара», – заявил французский лидер в интервью журналу Valeurs Actuelles.

В Киеве, конечно, возмутились. Украинский МИД вызвал на разговор посла Франции на Украине. Тот, однако, опровергать слова своего президента и извиняться не стал, уточнив лишь, что к «легальным» украинским путешественникам претензий нет, а комментарий президента относился к проблематике «миграции и законного трудоустройства».

Учитывая, что на Украине сегодня популярны ультраправые взгляды, оказаться «хуже» гвинейских мигрантов украинским «патриотам» неприятно. Однако поспорить с Макроном сложно.

Судя по информации как украинских, так и европейских СМИ, все основания для таких заявлений у президента Франции есть. Приехав в Европу по «безвизу», многие граждане Украины чувствуют себя там «как дома» в худшем понимании этого выражения.

Издание «Страна.UA» приводит не самый лестный отзыв об украинских мигрантах, принадлежащий французскому журналисту Виктору Фортунато:

«Увеличился поток украинских нелегалов и украинцев, которые сами тайно перевозят своих соотечественников. Например, во Франции недавно прогремел случай, когда осудили группу из 18 украинских яхтсменов за перевозку мигрантов. Украинцы получили от 2 до 8 лет. Они незаконно доставляли людей, в основном тоже украинцев, в Великобританию, брали по 3 тысячи евро с человека. Всего перевезли около полутора сотен человек. И это лишь один пример. Таких перевозчиков родом c Украины ловят все чаще. Занимаются украинцы также контрабандой сигарет и наркотиков. Кроме украинцев, много преступников-болгар и румын. Все это беспокоит правительство Франции, полиция готовится к массовым рейдам против нелегалов с Украины, Болгарии и Румынии. Причем криминальных элементов c Украины стало больше последние два года, после того как украинцы получили "безвиз"».

Только в Иль-де-Франс (Парижский регион) на сегодняшний день проживает примерно 40 тыс. выходцев с Украинцы. И это притом, что на официальном консульском учёте по всей Франции их значительно меньше.

Украинские мужчины чаще всего работают на стройках, женщины – нянями и уборщицами. Однако это в лучшем случае. А в худшем – идут в уголовные банды.

Недавно RFI отрапортовал о задержании занимавшейся проституцией группировки, в состав которой входили гражданки Украины. По словам французских журналистов, дамы находились во Франции 2 – 3 месяца, после чего возвращались на родину. Как раз достаточно, чтобы уложиться в сроки «безвиза».

Фото: LeFigaro

Выбивавший право на безвизовый въезд на территорию Евросоюза Пётр Порошенко говорил, что Европа жителям Украины нужна для того, чтобы послушать оперу и выпить кофе в Вене. Шутил. Европу украинские нелегалы «используют» по-другому...

«К сожалению, это правда, знакомый полицейский рассказывает, что каждую неделю ловят украинские банды, и их много. Они занимаются, в частности, контрабандой сигарет и наркотиков», – цитирует «Страна» живущую в Париже Оксану Петрину с Украины.

О том же пишет и французская пресса.

Le Parisien рассказывает о недавней ликвидации транснациональной группировки, занимавшейся контрабандой. Только у одного из её украинских лидеров было изъято денег и ценностей больше чем на миллион евро. Задержания проводились во Франции и в Бельгии.

«Действительно, за последний год во Франции возбудили кучу уголовных дел против украинцев – за связь с чеченскими преступными группировками, за незаконный трафик сигарет и даже за убийства. Это информация из достоверных источников – главного отдела криминальной полиции во Франции. Приезжают такие "гастролеры", чтобы деньги лопатой грести, потому что законов французских они не уважают. Полагают, что по "безвизу" можно себя вести в Париже, как в украинском селе под клубом: сила есть – ума не надо. Думают, что им можно нарушать закон: драться на улицах и решать проблемы, как в Украине. Решалово, оно везде решалово. Макрону надоело все это терпеть. Раньше такого не было. Я не против нелегалов, я против беспорядков. Такое впечатление, что лихие 90-е скоро проявят себя в Париже в виде украинцев по безвизу»,

– приводит «Страна» слова руководителя французско-украинской ассоциации «АРТ культура и креативность» Любови Боднарчук.

Фото: «Страна.UA»

Впрочем, во Франции украинские «гости» ведут себя ещё не так бесцеремонно, как в некоторых других европейских странах.

В Италии индиец подвергся нападению двух таких «гостей» прямо в метро. Свою жертву они избили и пытались ограбить.

В Чехии «безвизовые» украинцы промышляют старым добрым рэкетом, обложив данью своих же соотечественников. Украинским предпринимателям, занимающимся бизнесом в Чехии, предлагают «защиту» («крышу»). А тем, кто отказывается её принимать, объясняют, что с их проживающими на Украине родственниками может произойти что-то нехорошее.

В Польше недавно была разгромлена руководимая жителем Украины преступная группировка, которая занималась угонами и контрабандой «люксовых» машин. В её состав входили сотрудники польских силовых структур.

В Германии на днях в ходе масштабной полицейской операции была ликвидирована преступная группировка, промышлявшая незаконным трудоустройством украинских нелегалов.

По оценкам западных экспертов, Украина сегодня является одним из наиболее криминализованных государств в мире. Почти половина её экономики находится в тени и в значительной мере контролируется организованной преступностью, сросшейся с властью. После «революции достоинства» 2014 года прежний украинский правовой нигилизм приобрёл тотальный характер, а война в Донбассе насытила страну нелегальным оружием.

В итоге даже на фоне весьма ограниченного «безвиза», предоставленного Евросоюзом Украине (с жёстким контролем на границе, массой необходимых документов и разворачиванием назад части «путешественников»), Европу захлестнула волна украинской уголовщины. И раз уж либеральный во всех смыслах Макрон позволил себе публично заявить, что гвинейские мигранты лучше украинских банд, можно представить, что думают о выходцах из «незалежной» другие европейцы. Слова Макрона – это диагноз и одновременно приговор украинской «евроинтеграции».