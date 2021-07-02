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Почему члены ЛДПР так толерантны к гей-парадам: Жириновский предпочёл игнорировать правду

02 июля 2021, 16:35  •  121 • Политика
Владимир Жириновский предпочёл проигнорировать вопрос о толерантности членов ЛДПР к гей-парадам.
"Первый русский" продолжает рассказывать о ходе проекта "Народное голосование". Сотни политиков уже ответили на короткие вопросы, выбранные читателями и зрителями Царьграда. Учредитель нашего телеканала Константин Малофеев напомнил о сути проекта и написал о реакции лидеров партий на провалы своих подопечных.
"Письма Общества "Царьград" лидерам разных партий России возымели действие, - отметил Константин Малофеев. - Напомню, неделю назад накануне партийных съездов мы подвели промежуточный итог нашего проекта "Народное голосование". В нём кандидаты в депутаты Госдумы отвечают на пять простых вопросов, которые затрагивают ключевые ценности русского народа: про Крым, веру в Бога, отношение к гей-парадам, поправкам в Конституцию. И не все будущие народные избранники с достоинством проходят этот несложный тест. О чём Общество "Царьград" и сообщило лидерам их партий".
Письма были направлены лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - оба отреагировали.
"К сожалению, Владимир Вольфович Жириновский никак не отреагировал на наше письмо и тревогу в связи с непонятной толерантностью членов ЛДПР к гей-парадам, - добавил Малофеев. - Ну что ж, мы примем это ко вниманию".

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