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Почему чиновники не хотят освещать дороги России: Депутат назвал главную причину

03 октября 2020, 18:30  •  153 • Политика
На автодорогах России внедрят автоматизированную систему освещения. Такое поручение дал премьер Мишустин. Однако с его выполнением могут возникнуть проблемы, так как чиновники не спешат браться за такие проекты. "Подключение остановки или пешеходного перехода занимает столько же времени, сколько подключение промышленного объекта из-за огромного количества согласований", - рассказал парламентарий Александр Васильев.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение министерствам и ведомствам подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем освещения на автодорогах России, сообщается на сайте правительства. Почему министерства и ведомства страны с неохотой берутся за эту работу, рассказал депутат Госдумы Александр Васильев.
По его словам, в обеспечении дорог России нормальным освещением скрыто много подводных камней. Поэтому министерства и ведомства неохотно берутся за такие проекты, опасаясь погрязнуть в бюрократии.
"Подключение остановки или пешеходного перехода занимает столько же времени, сколько подключение промышленного объекта из-за огромного количества согласований", - сказал Александр Васильев в беседе с Nation News.
При этом расплачиваться за нерасторопность чиновников приходится человеческими жизнями. Парламентарий рассказал, что однажды сам стал свидетелем такой трагедии. На трассе М-9 машина сбила человека. В том месте стояла новая линия освещения, но она не была подключена.
"Я написал запрос в Росавтодор, чтобы понять, почему лампочки не горят. Мне пришёл ответ, что в ряде регионов есть проблемы с энергетическими компаниями: они предлагают подключить свет на дороге за десять километров от места, где монтируют фонари", - рассказал Александр Васильев.

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