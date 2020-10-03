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Почему чиновники не хотят освещать дороги России: Депутат назвал главную причину
03 октября 2020, 18:30 • 153 • Политика
На автодорогах России внедрят автоматизированную систему освещения. Такое поручение дал премьер Мишустин. Однако с его выполнением могут возникнуть проблемы, так как чиновники не спешат браться за такие проекты. "Подключение остановки или пешеходного перехода занимает столько же времени, сколько подключение промышленного объекта из-за огромного количества согласований", - рассказал парламентарий Александр Васильев.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение министерствам и ведомствам подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем освещения на автодорогах России, сообщается на сайте правительства. Почему министерства и ведомства страны с неохотой берутся за эту работу, рассказал депутат Госдумы Александр Васильев.
По его словам, в обеспечении дорог России нормальным освещением скрыто много подводных камней. Поэтому министерства и ведомства неохотно берутся за такие проекты, опасаясь погрязнуть в бюрократии.
При этом расплачиваться за нерасторопность чиновников приходится человеческими жизнями. Парламентарий рассказал, что однажды сам стал свидетелем такой трагедии. На трассе М-9 машина сбила человека. В том месте стояла новая линия освещения, но она не была подключена.
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