Почему чиновники не хотят освещать дороги России: Депутат назвал главную причину

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение министерствам и ведомствам подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем освещения на автодорогах России, сообщается на сайте правительства. Почему министерства и ведомства страны с неохотой берутся за эту работу, рассказал депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, в обеспечении дорог России нормальным освещением скрыто много подводных камней. Поэтому министерства и ведомства неохотно берутся за такие проекты, опасаясь погрязнуть в бюрократии.

"Подключение остановки или пешеходного перехода занимает столько же времени, сколько подключение промышленного объекта из-за огромного количества согласований", - сказал Александр Васильев в беседе с Nation News.

При этом расплачиваться за нерасторопность чиновников приходится человеческими жизнями. Парламентарий рассказал, что однажды сам стал свидетелем такой трагедии. На трассе М-9 машина сбила человека. В том месте стояла новая линия освещения, но она не была подключена.