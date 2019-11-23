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Почему чеченская соцсеть "отдала" Крым Украине: Программист объяснил, кто виноват в случившемся

23 ноября 2019, 10:39  •  138 • Политика
Почему чеченская соцсеть считает Крым Украиной? Программист приложения объяснил, что всему виной стала "сторонняя библиотека" с городами и странами. "Мы сами города и страны не вписывали", - заявил он.
Чеченская социальная сеть Mylistory, позиционирующая себя как патриотическая альтернатива западным проектам, включила Крым в состав Украины. Как такое могло произойти, рассказал разработчик мобильного приложения Магомед Эсханов.
По его словам, ситуация является результатом ошибки при внедрении в соцсеть сторонней библиотеки с обозначениями стран и городов. Человек, который этим занимался, должен был её обновить в соответствии с нынешними реалиями, но не сделал этого.
"Мы сами города и страны не вписывали", - сказал программист в интервью ТАСС.
Он уточнил, что в настоящий момент ошибка исправлена, и Крым вновь является частью территории России.
Напомним, что соцсеть Mylistory является аналогом американского Instagram. Одним из первых аккаунт в новой соцсети завёл глава Чечни Рамзан Кадыров. Это произошло после того, как в 2017 году руководителя республики заблокировали в Instagram и Facebook. Приложение чеченской соцсети доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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