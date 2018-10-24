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«Почему бы не избавиться от русских?»: Экс-директор Латвийского радио предложила выслать из страны 40% населения
24 октября 2018, 21:54 • 132 • Политика
Экс-директор Латвийского радио Марта Кронтале заявила, что ее стране следует «избавиться» от всех русских, так же как она когда-то избавилась от всех балтийских немцев.
Марта Кронтале, в прошлом директор Латвийского радио, выступила с предложением «избавиться от всех русских», все еще проживающих на территории страны. Сделала она это в своем микроблоге Twitter.
Госпожа Кронтале является сравнительно известной персоной в Латвии. Ее голосом до сих пор объявляют названия всех остановок в общественном транспорте. Потому ее комментарий привлек гораздо больше внимания, чем могла бы привлечь аналогичная ремарка простого гражданина.
Журналист и театральный критик Хенриета Верхоустинска посмеялась над комментарием экс-директора. Даже сейчас русские составляют примерно 40% от населения всей Латвии. Учитывая бедственную демографическую ситуацию в стране, избавиться от более чем трети населения не кажется ей такой уж хорошей идеей.
Перевод дается по варианту РИА Новости.
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