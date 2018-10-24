«Почему бы не избавиться от русских?»: Экс-директор Латвийского радио предложила выслать из страны 40% населения

Экс-директор Латвийского радио Марта Кронтале заявила, что ее стране следует «избавиться» от всех русских, так же как она когда-то избавилась от всех балтийских немцев.

Марта Кронтале, в прошлом директор Латвийского радио, выступила с предложением «избавиться от всех русских», все еще проживающих на территории страны. Сделала она это в своем микроблоге Twitter.

Госпожа Кронтале является сравнительно известной персоной в Латвии. Ее голосом до сих пор объявляют названия всех остановок в общественном транспорте. Потому ее комментарий привлек гораздо больше внимания, чем могла бы привлечь аналогичная ремарка простого гражданина.

«Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же…» — отметила Кронтале.

Журналист и театральный критик Хенриета Верхоустинска посмеялась над комментарием экс-директора. Даже сейчас русские составляют примерно 40% от населения всей Латвии. Учитывая бедственную демографическую ситуацию в стране, избавиться от более чем трети населения не кажется ей такой уж хорошей идеей.

«Да, в нашей переполненной Латвии было бы очень хорошо, если бы треть жителей встала, упаковала чемоданы и уехала прочь. Тогда-то и наступят золотые времена», — суммировала свою позицию журналист.

Перевод дается по варианту РИА Новости.