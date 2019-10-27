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Почему Бутина признала вину: "Судили бы меня те, кто смотрят телевизор и верят, что я страшный шпион"

27 октября 2019, 05:54  •  66 • Политика
Вернувшаяся из заключения в США Мария Бутина пояснила, почему частично признала вину в американском суде. "А судьи-то кто? Судили бы меня те, кто смотрят телевизор, для которых я страшный шпион и всё прочее", - сказала она.
Освобожденная из заключения в США гражданка России Мария Бутина рассказала, почему признала себя незарегистрированным иностранным агентом. По словам девушки, американская судебная система в любом случае признала бы ее виновной.
Бутина указала, что, по сути, не сделала ничего плохого. От того, что она занималась организацией "ужинов дружбы" с американскими гражданами, не имея зарегистрированного статуса иноагента, никто не пострадал и не понес экономического ущерба.
"В моих конечных документах моим единственным криминалом была нерегистрация. То, что они меня уже потом за это в тюрьму посадили, - это уже вопрос к тому, что они пытались этим добиться", - сказала Бутина в интервью RT.
Она добавила, что подписала документы о частичном признании вины исключительно потому, что в США невозможно выиграть суд присяжных. Поэтому в 98 - 99% случаев люди признают вину, чтобы сократить срок.
"А судьи-то кто? Судили бы меня те, кто смотрят телевизор, для которых я страшный шпион и всё прочее, они бы меня признали виновной, моя замечательная судья дала бы мне 15 лет", - рассказала Бутина.
Она подчеркнула, что боролась бы до конца, если бы ей предложили независимый международный суд, который бы объективно рассмотрел ее дело. И теперь, выйдя на свободу, Бутина намерена продолжить свою борьбу, рассказывая правду о том, что с ней происходило в США.

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