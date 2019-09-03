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Почему буксует обмен заключенными между Россией и Украиной: Виноваты украинские моряки?

03 сентября 2019, 05:09  •  113 • В мире
Одной из главных тем последних дней стал обмен заключенными между Россией и Украиной. Поначалу все готовились к тому, что процесс начнется 30 августа, однако в этот день ничего не произошло, тем не менее с обеих сторон было официально заявлено, что "процесс идет, не надо торопиться". В понедельник, 2 сентября, стало известно, что процедура забуксовала из-за статуса киевских моряков.
Изначально сообщалось, что весь процесс обмена в формате "30 на 30" будет завершен к 1 сентября. Затем его увеличили до 35 человек с каждой стороны.
В подтверждении своих намерений Киев освободил под личное обязательство о явке по вызову в суд главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Одновременно в Москве к обмену стали готовить нескольких граждан Украины, среди них и Олега Сенцова. И тут, как кажется, дело с обменом застопорилось, хотя, как заявляла пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, препятствий к обмену нет, но вот с датой процедуры еще не договорились.

Все дело – в статусе арестованных украинских моряков

Как выяснилось, причина, по которой процесс затормозился, в пожеланиях украинской стороны касательно статуса украинских моряков, задержанных во время "керченской провокации".
Если с остальными участниками обмена все понятно – осужденные просто будут помилованы президентами России и Украины, то с моряками дело обстоит иначе: суда по ним еще не было. В то же время Украина не хочет продолжать уголовное дело, которое было начато против моряков российскими следователями.
Напомним, 24 украинских моряка с ноября 2018 года находятся под стражей в "Лефортово". Предполагалось, что их вместе с уголовными делами отправят на Украину во время обмена заключенными. После проведенных консультаций со следователями ФСБ и прокуратурой было решено при их передаче применить новую схему. Вместе с моряками на Украину будут переданы только копии уголовных дел, заверенных нотариально, а оригиналы так и останутся в России. Таким образом, украинские следователи не смогут прекратить уголовное преследование в отношении моряков, нарушивших морскую границу России.
В дальнейшем по этим уголовным делам будут работать российские следователи, они будут доступны адвокатам обвиняемых. После завершения всех следственных действий уголовные дела направят сначала в Генпрокуратуру, а затем - в суд. Процесс будет проводиться заочно.

Процесс обмена запущен

Одним из предвыборных обещаний Зеленского было вернуть на родину украинских заключённых, прежде всего моряков-участников антироссийской провокации в районе Керченского пролива, а также превращённого стараниями СМИ в культовую фигуру украинского режиссёра Олега Сенцова, отбывающего тюремное заключение в России за терроризм.
У России есть столь же символическая фигура — украинский и российский журналист, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный СБУ по обвинению в государственной измене. На прошлой неделе его уже освободили из-под стражи, хотя он и обязан явиться в суд или к следователю по первому требованию. В узилище журналист провёл 400 дней.
Как видим, процесс обмена запущен, остались лишь формальности, которые, конечно, займут немало времени – речь идет о довольно серьезном числе заключенных, и на это нужно определённое время.

Начало положено. Случится ли поворот в отношениях Москвы и Киева?

Можно ли надеяться на то, что обмен заключенными намекает на какую-то оттепель, и новое правительство Украины готово пересмотреть свое отношение к России, перестав играть роль "торпеды" между Западом и Москвой? Ведь и телефонные переговоры между Владимиром Путины и Владимиром Зеленским, от которых наверняка отговаривали украинского президента, вроде бы на это намекают – на желание идти на сближение.
Однако последние заявления украинского гаранта, сделанные им, в частности, во время мероприятий, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны, "картинку подпортили": Зеленский снова ударился в антироссийскую риторику под бдительным присмотром "западных партнеров".

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