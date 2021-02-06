Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией • 310 • Аналитика © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Слабость Европы нагляднее всего проявляется в отношениях с Россией. Для того чтобы укрепить Евросоюз, нужно выстроить нормальные отношения с Россией — как минимум наладить стратегический диалог, а как максимум (исходя из европейских интересов) установить стратегическое партнерство двух центров силы. Но это в том случае, если ЕС действительно хочет быть самостоятельным центром силы в XXI веке. Чтобы оставаться младшим партнером в рамках атлантического проекта, можно ничего не менять, сохраняя нынешнюю нестабильную ситуацию на своем восточном фронте. Однако тогда нужно будет забыть не только о значимой роли единой Европы в строительстве нового миропорядка, но и о продолжении успешной евроинтеграции как таковой, фактически поставить крест на будущем Евросоюза. Потому что конфронтация с Россией является для атлантистов не просто удобным способом не допустить самостоятельности и укрепления ЕС, но и постоянным поводом для противоречий внутри Евросоюза. Нет, ЕС развалят не разногласия по русскому вопросу. Именно отсутствие выгодных для Европы отношений с Россией — для самих европейцев убедительнейший пример того, что общеевропейская политика не имеет ничего общего с интересами народов континента. Если немцы, итальянцы, французы и вообще подавляющее большинство европейцев выступают за нормальные отношения с Россией, а общеевропейская элита не хочет или не может выстроить такие отношения на уровне ЕС, да еще и мешает делать это национальным правительствам, то зачем нужен такой "Союз нерушимый"? Ведь евроинтеграция и так вызывает массу вопросов у европейских народов — кто-то недоволен тем, что "все попали в экономическую зависимость от немцев", кому-то не нравятся навязываемые моральные и культурные "ценности", другие против нашествия мигрантов. Но это все внутренние проблемы создаваемой большой европейской семьи, которые можно списать на сложности становления. А вот если жители "европейского дома" не могут самостоятельно выстраивать отношения с жителями соседнего "русского дома", то, может быть, их дом на самом деле им и не принадлежит? И кто-то просто собирает их в нем для того, чтобы в какой-то момент закрыть на замок входную дверь и поджечь? Или уплотнить их всех, сдав квартиры новым жильцам? А пока что, чтобы отвлечь внимание, запугивает злым соседом, который только и мечтает о том, как захватить их уютный старый дом? Нельзя сказать, что европейские элиты не понимают этой проблемы, большая их часть хочет выйти из тупика в отношениях с Россией. Но, попав в 2014-м в украинскую ловушку (а насильственный разворот Украины на Запад был нужен атлантистам не только в рамках игры против России, но и для стравливания России и Европы), ЕС так и не смог выбраться из нее, не смог развязать себе руки на российском направлении. Не помогли даже выход из ЕС однозначно антироссийски настроенной Британии, даже призывы французского руководства переосмыслить отношения с Россией, даже непреклонная позиция Берлина по "Северному потоку — 2" — отношения с Россией остаются заминированными украинской темой. ЕС не может ни забрать Украину себе (это приведет к конфликту с Россией), ни отказаться от евроморковки для Украины, не может признать ее частью русского мира — но при этом разыгрывать украинскую карту выгодно не немцам с французами, а англосаксам. Которые при этом видят, как европейцы давно уже пытаются если не обезвредить, то заморозить "украинскую мину" — минимизировав ее влияние на свои отношения с Россией. Чтобы в ЕС не расслаблялись, паралелльно все эти годы шла накачка темы русского вмешательства в европейские дела, демонизация Путина ("отравитель Скрипалей") и России в целом. И последние месяцы в антиевропейскую игру пытаются ввести уже и фактор Навального — давайте, вводите санкции против России. Сначала за его "отравление", а теперь и за "незаконное заключение в тюрьму". Европейские лидеры хорошо понимают цели этой "ловушки с Навальным" — как и в украинской истории, европейцы должны будут выступать в роли актеров, играющих в чужом, англосаксонском спектакле на тему "изолируем Россию". Даже умеренным европейским атлантистам этого очень не хочется — не из-за любви к России, а по совершенно прагматическим соображениям. Это показал и визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля — который стал первой поездкой такого уровня за четыре года. Да, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что "определенно, наши отношения сейчас крайне напряжены, и ситуация с Навальным — это нижняя точка", а в ответ услышал от Сергея Лаврова, что "мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером" (глава МИД добавил, что ненадежным "по крайней мере на данном этапе"; однако это уточнение — лишь дань вежливости и признак присущего нам оптимизма). Но это все было предсказуемо: Лавров несколько месяцев назад вообще говорил о том, что в Москве подумывают о целесообразности контактов с теми, кто не хочет равноправного диалога и лишь давит на Россию, а уж в ЕС порой позволяют себе откровенную русофобию. Интересно другое — накануне поездки Боррель опубликовал во Frankfurter Allgemeine статью "Пора говорить с Россией". Большая часть ее посвящена разногласиям и перечислениям того, как Россия нарушает взятые на себя обязательства. Но это все ритуально и понятно. Главный пафос в другом: "Евросоюз и Россия видят друг в друге соперников, а не партнеров. При этом когда-то мы мечтали о другой Европе. Нам необходимо открыто говорить — друг с другом, а не друг о друге. <...> Нам необходим открытый диалог с Россией о состоянии наших отношений. Ведь именно в этом состоит смысл и цель дипломатии: вести переговоры друг с другом, передавать сообщения и пытаться найти общий язык. <...> Но, несмотря ни на что, есть сферы, в которых мы можем сотрудничать и добиваться результатов. <...> Большее взаимопонимание и совместные усилия ЕС и России благоприятно повлияли бы на многие региональные кризисы. <...> Глобальные вызовы нашего времени требуют глобальных решений — начиная с пандемии COVID-19. Нам нужно больше, а не меньше сотрудничества, прозрачности и обмена информацией. <...> Стабильность в Европе должна основываться на сотрудничестве, уважении территориальной целостности и суверенитета государств, а также на уважении прав человека и основных свобод. Начать диалог не означает, что мы просто перейдем к статусу-кво. Необходимо найти сферы, где есть взаимопонимание, для того, чтобы постепенно восстановить доверие". То есть Боррель (открыто называвший нашу страну "давним врагом" еще до вступления в должность верховного комиссара ЕС) доказывает право ЕС говорить с Россией. Кому он это объясняет? Англосаксам и европейским радикальным атлантистам — то есть тем, кто пытается пресечь любое движение Европы в сторону стратегической даже не самостоятельности, а автономности. "Мы будем вести диалог" с Россией — в нынешней ситуации это просто эвфемизм слов "мы сами хотим определять свое будущее". Собственно говоря, именно это и предлагает Европе Россия, как сказал Боррелю Лавров: "Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом — между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому. Навальный убил протест Спорадические дискуссии по той или иной горячей международной теме или по вопросам взаимных озабоченностей и претензий не могут заменить системного, всеобъемлющего подхода к нашим отношениям. Этот подход существовал ранее. Он воплощен в соответствующих механизмах, но затем был обрушен Европейским союзом в одностороннем порядке. Поэтому назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного, честного обзора положения дел в отношениях России с ЕС". Москва предлагает Европе не бояться честного разговора о стратегических интересах — откровенного и самостоятельного. Способны ли нынешние европейские лидеры — как на уровне ЕС, так и в первую очередь на уровне руководства ключевых государств, Германии и Франции — к такому разговору? Учитывая что в ближайшие 15 месяцев обе страны пройдут через тяжелейшие предвыборные кампании (и смену лидера как минимум в Германии), Россия может и подождать, пока ситуация в руководящих кабинетах Берлина и Парижа стабилизируется. Но если за это время Европа станет слабее, ей некого будет в этом винить, кроме как свое собственное руководство. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





310 Источник Похожие новости Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков Украина занялась "варварским грабежом" Китая Навальный уничтожил себя как политика за один день Европа поверила в "Спутник V". Германия готовится стричь купоны Власти определили тактику борьбы с оппозицией "Америка нужна всему миру": Блинкен поднимает факел Новости партнеров