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Почему бомбардировщик Ту-22М3 под Мурманском разорвало как картонку

28 января 2019, 18:09  •  98 • В России

ГРОХНУЛСЯ О ЗЕМЛЮ И РАЗЛОМИЛСЯ ПОПОЛАМ

22 января, как уже рассказывала «КП», произошла катастрофа российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе Оленья под Мурманском.

Тогда мы, ссылаясь на официальное заявление Минобороны и «неофициальное» мнение одного из офицеров части, написали что «Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка» (взлетно-посадочная полоса там действительно имеет выпуклость).

Жуткие кадры катастрофы бомбардировщика Ту 22М3 под Мурманском.Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

И вот появилось видео той страшной трагедии - по нему можно судить, что этот самый «снежный заряд» был не таким уж плотным. Ведь кинокамера, снимавшая ЧП со 100-150 метров, отчетливо показывает, как самолет садился. Из чего можно сделать вывод, что экипаж пусть и неважно, но землю видел. Видим и мы, как Ту-22 со светящимися фарами приближается к аэродрому в снежной мути, с бешеной скоростью идет на снижение и ... со слегка задранным носом грохается о землю, разламываясь почти пополам. И загорается.

ЧТО ЖЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?

Кое-что проясняет служебная телеграмма, копия которой тоже появилась в сети (это уже к вопросу об уровне конфиденциальности при пересылке таких документов!). В телеграмме, отправленной в тот же черный день в Главный штаб Воздушно-космических сил и подписанной председателем комиссии - начальником инспекции полковником Александром Соболем, в частности, говорится:

«Командир корабля… допустил приземление с повышенной перегрузкой в районе торца (взлетно-посадочной полосы). Далее самолет повторно отделился от ВПП, стал разрушаться с отделением кабины экипажа от фюзеляжа и воспламенился. Команды РП (руководителя полетов - «КП») на покидание самолета экипаж не выполнил. Самолет упал в 500 метрах от начала ВПП. Сгорел. Кабина экипажа пролетела дальше»...

Итак, если верить в достоверность этого документа (а очень похоже, что он достоверный), то Ту-22 грохнулся о землю, не долетев полкилометра до взлетки.

Это - еще одна загадка трагедии. Почему это могло случиться? Этот и другие вопросы я задал военному летчику 1 класса, налетавшему на таком же типе самолета более 1000 часов, подполковнику Артему Свидзиловскому.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕБОР

- Почему же «тушка» не дотянула до взлетно-посадочной полосы?

- Если вы внимательно посмотрите видео, то должны обратить внимание, что перед посадкой самолет словно дернулся влево по курсу, он будто рыскал в снежном тумане. Возможно, искал полосу для посадки. Но меня поразило - с какой бешеной скоростью и под каким углом он шел на снижение. Там было наверняка больше 300 км в час. Это очень опасный перебор. Тем более, учитывая огромный вес самолета.

- В рапорте говорится, что командир корабля «допустил приземление с повышенной перегрузкой». Что это такое?

- О, тут так просто не объяснишь! Что вы поймете, если я скажу, что перегрузкой называется отношение суммы всех сил, кроме силы веса, действующих на самолет, к весу самолета, и определяется по формуле...

- А вы по-простому можете объяснить, почему самолет, как картонный, разорвало на две части?

- Хорошо, постараюсь по-простому. Так как самолет слишком резко снижался, разница в скоростях передней и задней частей самолета в момент приземления достигла критической, она и повлекла за собой отрыв передней части. Да-да! Такие катастрофы уже случались, правда, в гражданской авиации. Центр тяжести самолета в момент приземления переместился назад. Примерно две трети его словно стопорнулись в момент удара, а переднюю часть вместе с кабиной сила инерции рванула вперед. Вы когда-нибудь на своей машине резко тормозили? Машина замерла, а вы в лобовое стекло летите...

Михаил Тимошенко: У американцев по поводу наших полетов фантомные боли

- Это так легко разрушило самолет?

- Это так легко сработали законы физики. А теперь не только пилотам, но и конструкторам есть над чем задуматься...

- А когда вы летали, в том числе и при сложных метеоусловиях, вашу машину при взлете и посадке кто имел право снимать на видео?

- Когда я одно время испытывал машины после ремонта, меня заводчане и на взлете, и на посадке снимали на камеру. И даже в полете. А в данном случае могло быть два варианта: либо это распоряжение командира или руководителя полетов, либо кто-то из полковых тайком снимал на мобильник. И потом хорошо продал журналистам. А за это положено крепко по заднице надавать. Думаю, военная контрразведка разберется.

- Говорят, что 22 января руководитель полетов предлагал отправить Ту-22 на запасной аэродром. Но командир полка вроде сказал - «опытные, справятся». Вы что-нибудь слышали об этом?

- Слышал. Но это могут быть сплетни. Что было на самом деле, - комиссия разбирается.

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