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Почему биолаборатории США по-хозяйски чувствуют себя на Украине

06 мая 2020, 05:10  •  20 • Украина

США разместили секретные биолаборатории на территории Украины, потому что в любой цивилизованной и суверенной стране такая деятельность строго запрещена законом.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы очень заинтересованы в том, чтобы на Украине работали эти биолаборатории, и чтобы они занимались своими исследованиями не на территории США. Потому что там запрещено законом этим заниматься.

А у нас всё можно. А у нас вообще, я просто уверен, что наши руководители просто не знают, что там происходит, и что их туда на порог не пускают. Точно так же, как не пустят на порог американского посольства, если вы захотите туда зайти. И люди, работающие там, имеют дипломатический иммунитет – вы не можете их допросить, вызвать, узнать, почему и что они делают», – возмутился эксперт.

ПО его мнению, наличие таких американских военных объектов свидетельствует об отсутствии украинского суверенитета даже на собственной территории.

«Я не знаю, какие задачи решают биолаборатории. Проблема не в том, что мы знаем, что там что-то нехорошее разрабатывается. Проблема в том, то мы не знаем, и Украина на своей, суверенной территории, не может получить доступ к этой информации, потому что она секретна.

Ясно, что она секретна, и украинскую Генпрокуратуру туда не пустят. Поэтому ответ на этот вопрос и должна дать украинская власть – вы поддерживаете отсутствие суверенитета по таким принципиальным для граждан страны вопросам, или вас это устраивает?» – добавил Погребинский.

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