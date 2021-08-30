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Почему Белый дом перенес встречу Байдена и Зеленского: политолог дал ответ
30 августа 2021, 12:30 • 139 • Политика
Украинская повестка не пропала из поля зрения Вашингтона
Перенос встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызван как самочувствием лидера Белого дома, так и сменой приоритетной внутриполитической повестки Вашингтона. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.
Ранее в администрации президента США указали, что причиной стала эвакуация граждан Соединенных Штатов из Афганистана. По этой причине встречу отложили на день, до 1 августа.
По словам Суздальцева, причиной переноса стало самочувствие американского лидера – у Байдена уже солидный возраст, и в таком темпе ему работать довольно непросто.
"Это видно и по тому, как он заснул на встрече с представителем Израиля. Ему действительно тяжело, с таким уровнем темпа и ответственностью", – заявил спикер.
Суздальцев также заявил, что переносами на сутки американский лидер старается сгладить углы в возникшей ситуации – такова сложившаяся специфика работы с пожилыми лидерами. Вся программа в графика президента США была перенесена, хотя украинская повестка из поля зрения не уходит.
"Это не говорит о том, что Украина не является главной темой для американского истеблишмента. Она занимает свою четкую нишу. Но существует понимание того, что она целиком зависима от Штатов, и перенос для Вашингтона станет менее болезненным", – указал Суздальцев.
Политолог также полагает, что Зеленский может вполне подождать своей очереди – ситуация с Афганистаном усугубила внутриполитическую обстановку в США.
Украинская журналистка Янина Соколовская ранее предположила, что теракт в Кабуле и гибель американских военных стали причинами переноса встречи.
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