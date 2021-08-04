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Почему белорусы считают себя русскими, и когда Россия и Белоруссия объединятся
04 августа 2021, 16:40 • 67 • В мире
Семь лет назад Крым стал русским. Однако признать этот объективный факт за все эти годы президент Александр Лукашенко, часто заявляющий, что Россия и Белоруссия не просто союзники, а государства-братья, так и не решился. Услышим ли мы долгожданное заявление от белорусского лидера? Об этом в студии "Первого русского" беседовали ведущий Никита Комаров и политолог Алексей Кочетков.
Никита Комаров: Сегодня мы будем говорить о Белоруссии. И первый вопрос: почему Лукашенко не признаёт Крым русским? Какие причины, что его удерживает?
Алексей Кочетков: Мы говорим о Крыме, а ведь можно вспомнить, как ещё в 2008 году Александр Лукашенко обещал, что и Южная Осетия будет признана – такие сигналы из его окружения поступали. Но за все эти годы союзничества никаких шагов в сторону поддержки внешнеполитического курса России так и не было сделано.
Поэтому со стороны Минска постоянно звучат взаимоисключающие заявления. С одной стороны, Александр Григорьевич говорит, что намерен занять жёсткую позицию по отношению к Западу. И в то же время его министр иностранных дел Владимир Макей вскоре делает совершенно противоположные заявления, посылая Западу сигналы о том, что ничего не изменилось и с Белоруссией всё ещё можно договориться.
Отговорки уже не работают: пора признать Крым русским
К беседе в студии Царьграда по скайпу подключился председатель движения "Гражданское согласие" Артём Агафонов.
– Артём, насколько я знаю, вы запустили кампанию в поддержку решения о признании Крыма русским, обращаясь к руководству страны. В чём заключается ваша кампания, что вы намерены предпринять?
Артём Агафонов: Эту кампанию мы только начинаем. В конце прошлой недели мы собрали представителей различных политических партий, общественных объединений. Нами будет представлен экспертный доклад, в котором эксперты и политики изложат свои доводы в пользу признания Белоруссией русского статуса Крыма.
Этот вопрос сейчас очень актуален. И время для того, чтобы признать Крым частью России, подходящее. Поэтому несколько общественных объединений и решили запустить эту кампанию.
– Какие шаги вы намерены ещё предпринять?
– Это будет решаться участниками кампании. Пока не стоит вопрос о сборе подписей. Но мы планируем провести онлайн-голосование, подключим СМИ, будем работать с регионами.
– Почему вы считаете, что именно сейчас пришёл момент, когда необходимо признать Крым русским?
– Крым находится в составе России уже семь лет, и всё это время патриотические пророссийские организации говорили о том, что пора бы и признать его нынешний статус. Однако белорусское руководство всегда находило какие-то отговорки: то на вероятные санкции ссылалось, то говорило о том, что это может отразиться на отношениях с Украиной, с которой у Белоруссии большой товарооборот.
Надо сказать, что пророссийское движение в Белоруссии очень неоднородно. Одни полностью поддерживают действия властей, другие их критикуют. Есть и правые, и левые. А вопрос признания принадлежности Крыма России – это своего рода точка консолидации пророссийских движений, потому что это требование поддерживают все. Возможно, именно из-за фактора объединения мы выбрали именно тему признания Крыма.
– Алексей, как вы считаете, неужели эти факторы – угроза усиления санкций, ухудшение отношений с Украиной и прочее – действительно перевешивали нормальные союзнические отношения с Россией? Поэтому Лукашенко не торопился с признанием Крыма?
А.К.: Я думаю, что нет. Допустим, что Украина была не меньше Белоруссии заинтересована в поддержании взаимовыгодных экономических отношений. Но именно Киев эти отношения практически разорвал, воспользовавшись смехотворным поводом – историей с самолётом авиакомпании Ryanair, который был посажен в Минске, к примеру.
Вспомните хотя бы историю, когда Британия выслала наших дипломатических сотрудников. Так глава белорусского МИД буквально на следующий день прибыл с визитом в Лондон и сделал там ряд жёстких заявлений в адрес России, а также сообщил, что Белоруссия так или иначе, но вольётся лет через десять в "семью европейских народов", что она всё равно станет частью западного цивилизационного пространства, в которое, как известно, Россия не входит...
Где "мягкая сила" России?
– Грубо говоря, это такой шантаж Москвы. Но ведь очевидно, что Лукашенко Западу совершенно не нужен, что лишний раз подтвердил кризис в Белоруссии в 2020 году.
А.К.: Тут ещё проявляется и слабость нашей позиции в отношении соседей, как это было и с Украиной в своё время. Вместо того чтобы строить отношения с соседями на чётких идеологических основах, мы пытаемся купить их элиты.
– То есть не ведётся работа с населением. Артём, а вы видите в Белоруссии проявление "мягкой силы" России? Или ничего такого нет?
А.А.: Поддержки практически нет, а если и есть, то в основном моральная. В то же время "мягкая сила" Запада в Белоруссии более чем ощутима: большое количество общественных организаций, партий, фондов, образовательных структур, которые работают на гранты западных структур.
– То есть их не закрывали, они продолжали легально работать, получать финансирование?
А.А.: Они даже взаимодействовали с властью и так далее.
– А как это происходило?
А.А.: К примеру, Лукашенко давал интервью "Радио Свобода"*. И в Минске спокойно работал офис этого радио. Правда, недавно там прошли обыски.
Или пресловутый "Минский диалог", который стал фактически площадкой для прощупывания агентов влияния. Его форумы, участие в которых принимали представители западных фондов, различных институтов с прозападной повесткой, проходили при активном участии белорусского МИД.
Вливаем много, но.. Почему политика России на постсоветском пространстве не даёт результатов
А.А.: Если говорить о политике России на постсоветском пространстве, то она не даёт никаких результатов, к большому сожалению. Россия складывает все яйца в одну корзину, в итоге эта корзина рано или поздно разбивается.
– И примеров этому мы видим огромное количество – это и Молдавия, и Украина, и Белоруссия тоже.
А.А.: Да. Дело в том, что работать нужно не только с элитами, но и с гражданским обществом, с контрэлитами и так далее. Именно так работают наши западные оппоненты.
– Можно ещё в пример привести украинскую ситуацию, когда американцы сказали – "не нравится вам Порошенко, держите Зеленского". Так примерно и получается.
А.К.: Безусловно. Но дело ещё и в том, что те же самые американцы, работая с гражданскими обществами стран, в которых они заинтересованы, имеют совершенно чёткую идеологическую основу, на которой эта работа строится.
Вот сейчас в статье Владимира Путина о единстве русского и украинского народов это наконец-то чётко сформулировано.
Белорусы считают себя русскими...
– Вы затронули очень важный момент: мы не предлагаем свою идеологию. А какой она может быть?
А.К.: По моему глубочайшему убеждению, несмотря на идеологическую обработку, которой подвергается население Белоруссии со стороны Запада, неправительственных организаций и государственной пропаганды, процентов 60-70 белорусов продолжают считать себя с Россией единым народом.
Если у жителей Гомеля, Витебска, других городов, где минимально присутствует польское население, спросить, кем они себя считают, то около 70 % ответят: белорусы – одновременно и русские. И любой белорус, переезжая жить в Россию, сразу становится русским. Вот такое у них самосознание. И действительно, они говорят с нами на одном языке, воспитаны на общей культуре, у нас одна православная вера. Поэтому разницы практически нет никакой.
– А как считает Лукашенко? То он говорит, мы братские народы, затем заявляет – что отдельные, потом сообщает, что "белорусы – это русские со знаком качества". А государственная позиция какая?
А.К.: Лукашенко шаг за шагом делает всё, чтобы обосновать необходимость существования своего режима. То есть мы вроде как белорусы, то есть русские со знаком качества, но мы другие.
– А это взаимоисключающие понятия?
А.К.: Тем самым, вот таким постепенным убеждением, и закладываются основы "самостийности", которая уже не предполагает существования чего-то единого целого.
Кстати, и отсутствие союзного государства они объясняют тем, что "когда подписывалось, это когда было, за это время мы проделали огромный путь, и этот огромный путь позволяет нам теперь уже говорить о том, что мы достигли того состояния, когда можем считаться абсолютно состоявшимся суверенным государством, и мы не нуждаемся ни в чьих советах и ни в чьей, так сказать, дополнительной помощи в управлении".
При этом что предлагает им Запад? Он предлагает Белоруссии "влиться", оставаясь маленьким государством.
– Артём, в Белоруссии жители знают вообще, что такое союзное государство? Как они его воспринимают?
А.А.: Конечно, о союзном государстве в Белоруссии все знают. Но официальные СМИ, официальная пропаганда не даёт чёткого понимания того, что же это значит. Народу говорят о том, что существует союзное государство, что есть суверенные страны Белоруссия и Россия, что они союзники. Что Россия иногда помогает, а иногда – нет.
– Но это не союзное государство. Ту же самую концепцию можно реализовывать в формате Евразийского экономического союза, в других интеграционных объединениях.
А.А.: В формате СНГ, всего чего угодно. В массе это не воспринимается как единое государство. Стремление к объединению государств тоже не поддерживается, по крайней мере официально. То есть сейчас я выступаю за более глубокую интеграцию в рамках российско-белорусского союза, за сближение государств. Я в какой-то степени выступаю как оппозиционер.
Чем ближе осень, тем больше разговоров об интеграции. И так каждый год...
– Алексей, мы уже слышали, что осенью подпишут какие-то очень важные документы – интеграционные программы", как их называют. В основном они касаются экономики. Это действительно попытка более глубокой интеграции двух стран либо это такой же формальный документ, как и многие другие, которые подписывались между нашими странами за 20 лет.
А.К.: Есть такая тенденция: чем ближе осень, тем больше говорят о том, что "в этом году уж точно". Вот в прошлом году всё было понарошку, а в этом мы точно подпишем дорожные карты. Их там сейчас 28.
– Это связано с тем, что заканчиваются контракты по нефти и газу?
А.К.: Конечно. Что является ключевым вопросом в объединении двух государств в некое надгосударственное образование или союзное государство? Интеграционные моменты и экономика, то есть все, что про деньги, – это очень хорошо.
Но если процесс центробежной реинтеграции между Россией и Белоруссией дальше будет продолжаться, и учитывая, что Александр Лукашенко не бессмертен и рано или поздно его время закончится, то Белоруссия проделает путь такой же, как Украина, Молдавия и любое государство на постсоветском пространстве. Получается, что ничего хорошего нас всё равно не ждет. И рано или поздно там будут стоять натовские танки.
– В то же время с белорусской стороны заявляют: мы сейчас всё это подпишем, и тогда придут некие мифические олигархи из России, возьмут наши заводы, развалят нашу промышленность, наше сельское хозяйство и так далее. Такой аргумент может быть состоятелен?
А.К.: Нет, потому что всё, что у них сейчас есть, работает за счёт рынка России, а разрушать это никому не интересно. Это же не 90-е годы, когда пилили на металлолом прекрасно работающие предприятия.
Сейчас Россия в большинстве отраслей находится на подъёме по сравнению с предыдущими десятилетиями. И руководители белорусских предприятий прекрасно знают и понимают, что без наших инвестиций они не смогут поддерживать свои на каком-то конкурентном уровне. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы Россия вкладывала в них деньги. Но просто так деньги вкладываться не будут.
– Нередко можно услышать, как граждане говорят: в России и Белоруссии разные экономические системы. В России, условно говоря, рыночный капитализм, а в Белоруссии – частичка социализма ещё осталась. А если придёт Россия, всё разрушится, предприятия работать не будут. Это пропаганда провластных СМИ?
А.К.: Это всё заслуга государственного телевидения и государственных СМИ в чистом виде, именно это они и внушают. Им здесь помогают представители нашего левого лагеря, которые говорят: "да, да, да, у нас же всё развалено". Об этом говорят и в КПРФ, и в "Справедливой России", и в других левых политических организациях: стоит выехать за МКАД, дальше жизни не будет, всё погибло, ничего нет.
А.А.: Да, у нас очень активно продвигаются все эти тезисы, о которых вы говорили. Это одна из основных страшилок ещё со времен 90-х. И в этом смысле ничего не изменилось: скоро придут русские олигархи, всё скупят, всё растащат и так далее. Хотя на самом деле белорусская промышленность, белорусское сельское хозяйство сейчас находится далеко не в лучшей форме.
А в России это давно уже поставлено на нормальные рыночные рельсы, и всё это прекрасно развивается. Беларусь нуждается не только в рынке России, но и в инвестициях. Потому что самостоятельно восстановить в общем-то одряхлевшую инфраструктуру, изношенное сельское хозяйство очень сложно.
Белорусский официоз создал информационный вакуум
– А как люди могут разобраться, где правда, а где нет?
А.А.: Далеко не все это понимают. Многие убеждены в том, что если Белоруссия придёт в Европу, это хорошо. Хотя каждому должно быть понятно, что никто нас там не ждёт, и особенно наши товары. Для экономики это будет ступор.
– И ведь перед глазами пример Украины. Но население Белоруссии, к сожалению, не видит, поскольку создан информационный вакуум.
А.А.: И этот информационный вакуум создаётся, прежде всего, официальной пропагандой. Дело ещё и в том, что у нас нет единого информационного пространства с Россией, а вещание русских телеканалов серьёзно ограничено.
А.К.: При этом польские телеканалы до недавнего времени работали совершенно свободно. А, скажем, телеканал "Звезда" в России входит в федеральную сетку и его можно смотреть по всей стране. А вот в Белоруссии, в союзном государстве, его смотреть нельзя. Видимо, потому, что он очень патриотический.
Примерно такая же проблема и с "Бессмертным полком", который белорусский официоз воспринимает как "агрессивный" элемент пропаганды России. По этой же причине в Белоруссии нельзя на 9 Мая носить георгиевские ленточки, а только красно-зелёные. И участвовать можно только в акции "Беларусь помнит", которая проводится в очень официозном формате. Тогда как "Бессмертный полк" – это действительно народное движение.
Отлегло после кризиса: Белорусские власти о реформах уже забыли
– Да, а государство его просто поддержало. Как вы думаете, с августа прошлого года ситуация в Белоруссии может как-то измениться? Как она будет дальше развиваться? Будут ли предприняты какие-то реальные шаги, одним из которых может стать признание Крыма?
А.К.: Дай Бог помощи друзьям и товарищам в Белоруссии, чтобы они чего-то добились. Хотя я, честно говоря, не вижу инструментов давления изнутри на белорусскую власть.
В конце 2020 года появилась иллюзорная надежда, что до выборов в Белоруссии будут допущены пророссийские партии и в парламенте, наконец, появится политическая жизнь и пророссийское лобби, что в стране станет возможен внутренний диалог.
К сожалению, ничего подобного не происходит. Более того, как мне кажется, власть почувствовала себя настолько уверенно, что о реформах даже речь теперь не идёт.
А.А.: Да, власти снова почувствовали уверенность и продолжают зачистку всего гражданского общества, прежде всего – прозападного лобби. Но и пророссийскому движению никто свободы не давал. Наоборот, стараются контроль ещё больше усилить. Либерализации политической пока ждать не приходится от слова совсем.
*Включёно в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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