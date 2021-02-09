Почему Байден сначала позвонил Путину: Псаки дала ответ

Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

С лидерами остальных стран глава Белого дома еще не успел поговорить

Джо Байден позвонил Владимиру Путину раньше, чем лидерам других государств. Что заставило американского президента сделать такой выбор, рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки.

По ее словам, на это была довольно веская причина. Срок действия договора по СНВ-3 истекал, и следовало решить, как дальше с ним поступать.

Во время беседы с главой РФ, который не является союзником США, нынешний руководитель Белого дома выразил озабоченность. Его и администрацию Штатов беспокоят сообщения о действиях правительства России, добавила пресс-секретарь.

Также она пояснила, почему Байден еще не разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. Избранный президент не так давно вступил в должность, поэтому не успел позвонить всем лидерам в мире, передает РИА "Новости".

Однако беседы Байдена с некоторыми партнерами и союзниками в Азии и Европе уже прошли, и о Китае они говорили. В скором времени глава США пообщается и с другими, заверила Псаки, отмечает телеканал "360".

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в последние дни января. Они решили продлить соглашение по СНВ-3 на пять лет, что негативно восприняли в Вашингтоне.