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Почему Байден сначала позвонил Путину: Псаки дала ответ

09 февраля 2021, 10:05  •  160 • Политика
Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
С лидерами остальных стран глава Белого дома еще не успел поговорить
Джо Байден позвонил Владимиру Путину раньше, чем лидерам других государств. Что заставило американского президента сделать такой выбор, рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки.
По ее словам, на это была довольно веская причина. Срок действия договора по СНВ-3 истекал, и следовало решить, как дальше с ним поступать.
Во время беседы с главой РФ, который не является союзником США, нынешний руководитель Белого дома выразил озабоченность. Его и администрацию Штатов беспокоят сообщения о действиях правительства России, добавила пресс-секретарь.
Также она пояснила, почему Байден еще не разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. Избранный президент не так давно вступил в должность, поэтому не успел позвонить всем лидерам в мире, передает РИА "Новости".
Однако беседы Байдена с некоторыми партнерами и союзниками в Азии и Европе уже прошли, и о Китае они говорили. В скором времени глава США пообщается и с другими, заверила Псаки, отмечает телеканал "360".
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в последние дни января. Они решили продлить соглашение по СНВ-3 на пять лет, что негативно восприняли в Вашингтоне.

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