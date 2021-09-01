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Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины

01 сентября 2021, 15:50  •  48 • Политика
Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. Почему? Эксперт назвал три причины отказа.
По данным пресс-службы Белого дома, президент США Джо Байден намерен принять украинского коллегу в Овальном кабинете. Встреча должна подтвердить "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", также Зеленскому пообещают помощь в сфере энергетики и реформ.
При этом совместной пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Байден не запланировал. Сразу после беседы в Овальном кабинете запланирован еженедельный экономический брифинг.
Доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, политолог Борис Межуев полагает, что Белый дом не решился проводить пресс-конференцию Байдена и Зеленского, поскольку президент США сейчас в принципе старается избегать публичных выступлений. На фоне ситуации в Афганистане он понимает, что его могут завалить вопросами, на которые не хотелось бы отвечать. Впрочем, есть и другая причина.
"Второй момент, который тоже возможен, что нет какого-то вдохновляющего, в первую очередь Украину, результата переговоров, - сказал эксперт Life, добавив, что Украина, очевидно, хотела бы добиться заявления по "Северному потоку - 2", но такого просто нет. - Байден на это не пойдёт, так как сохраняет договорённости с Меркель".
Наконец, эксперт напомнил, что Джо Байден в принципе не жалует большие пресс-конференции. Очень часто он отвечает на пару вопросов и покидает событие. Пожалуй, это третья вероятная причина отказа Зеленскому.

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