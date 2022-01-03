Почему Байден медлит с "адскими санкциями" для России? Опасная проблема США раскрыта

Эксперты утверждают, что США могли бы ввести против России "адские санкции". Однако президент Байден не решается использовать против России последний рычаг давления.

Президент США Джозеф Байден не собирается предпринимать усилия по вводу новых санкций против России, полагает американское издание Foreign Policy.

Несмотря на заявления администрации США, Байден не решается вводить новые санкции против Москвы. Издание отмечает, что в мире вызвала всеобщее одобрение инициатива администрации США вести борьбу с коррупцией по всему миру.

Американские эксперты полагают, что в таком случае Вашингтно обязан ввести подоные санкции против России, поскольку "именно эта страна является одной из самых коррумпированных в мире". Об этом сообщает Telegram-канал Евразийский хомячок.

Эксперты Foreign Policy уверены, что у Байдена неоднократно были возможности вводить новые санкции, однако он не решился применить их против России. США чрезмерно увлеклись противостоянием с Китаем, упустив из вида Москву, пишет издание.

Сенатор Алексей Пушков уверен, что Байден не вводит "адские санкции" против России, потому что "он дальновиднее своей администрации".

У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть. Введи он эти "адские" санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию

- указывает Пушков.

Воод жестких санкций США против России приведет к тому, что у Вашингтона "потенциал давления будет исчерпан".

Санкции, как полагает сенатор, усложнят "экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике".

"Именно этого не хочет дать Москве Байден, у которого останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для самих США. В этом причина", - отметил Пушков.

Ранее экс-послы США потребовали от Байдена предоставить новый список санкций против России.