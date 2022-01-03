Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это ...
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
Главная / Политика

Почему Байден медлит с "адскими санкциями" для России? Опасная проблема США раскрыта

03 января 2022, 14:25  •  545 • Политика
Эксперты утверждают, что США могли бы ввести против России "адские санкции". Однако президент Байден не решается использовать против России последний рычаг давления.
Президент США Джозеф Байден не собирается предпринимать усилия по вводу новых санкций против России, полагает американское издание Foreign Policy.
Несмотря на заявления администрации США, Байден не решается вводить новые санкции против Москвы. Издание отмечает, что в мире вызвала всеобщее одобрение инициатива администрации США вести борьбу с коррупцией по всему миру.
Американские эксперты полагают, что в таком случае Вашингтно обязан ввести подоные санкции против России, поскольку "именно эта страна является одной из самых коррумпированных в мире". Об этом сообщает Telegram-канал Евразийский хомячок.
Эксперты Foreign Policy уверены, что у Байдена неоднократно были возможности вводить новые санкции, однако он не решился применить их против России. США чрезмерно увлеклись противостоянием с Китаем, упустив из вида Москву, пишет издание.
Сенатор Алексей Пушков уверен, что Байден не вводит "адские санкции" против России, потому что "он дальновиднее своей администрации".
У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть. Введи он эти "адские" санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию
- указывает Пушков.
Воод жестких санкций США против России приведет к тому, что у Вашингтона "потенциал давления будет исчерпан".
Санкции, как полагает сенатор, усложнят "экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике".
"Именно этого не хочет дать Москве Байден, у которого останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для самих США. В этом причина", - отметил Пушков.
Ранее экс-послы США потребовали от Байдена предоставить новый список санкций против России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



545
Источник
Похожие новости
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
03 января 2022, 01:35
«Запасы не кончатся никогда»
03 января 2022, 01:00
"Худшие прогнозы сбываются": Русский дипломат жёстко отреагировал на войну "Миротворца" с детьми
03 января 2022, 08:35
Чубайс проговорился? Вот с чем пойдут "штурмовать коридоры власти"
03 января 2022, 01:00
Экс-замминистра обороны ФРГ описал сценарий войны с Россией, сродни атомной
03 января 2022, 12:40
Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2022, 15:40
"Ааа! Так вот почему!": Министр обороны Украины неожиданно "ответил" на вопрос о женском призыве
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
28 декабря 2021, 16:05
"Лифчик наденьте": Новая помощница украинского замминистра произвела фурор во Львове
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
30 декабря 2021, 17:05
Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне
30 декабря 2021, 07:45
Путин поставил Белый дом в тупик одним звонком
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.