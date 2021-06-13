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Почему Байден испугался пресс-конференции с Путиным: Ответ из первых уст

13 июня 2021, 20:35  •  101 • Политика
Байден отказался от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Сегодня он сам объяснил, почему не готов к событию. Словом, ранее эксперты прямо заявили, что Байден просто испугался подобного общения на камеру.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Великобритании, президент США Джо Байден объяснил, почему отказался от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Предполагалось, что беседа с прессой состоится после саммита Путин - Байден в Женеве, который состоится 16 июня.
"Это не конкурс, кто лучше выступит", - сказал Байден.
В ходе встречи с президентом России Байден хотел бы обозначить условия улучшения русско-американских отношений. Также Байден заявил, что будет обсуждать "поведение России" в ситуациях, когда оно "не соответствует международному праву". Тут же президент добавил, что США вовсе не ищут конфликта с Москвой. Словом, делая резкое заявление, Байден тут же его дезавуировал.
К слову, ранее эксперты предположили, что Байден просто не решился провести пресс-конференцию с Путиным, понимая, что будет выглядеть блёкло в сравнении с русским президентом.

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