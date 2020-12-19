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Почему Азербайджан закрыл границу с Россией: В решении нашли второе дно

19 декабря 2020, 18:45  •  92 • Политика
Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией из-за коронавируса до 1 марта 2021 года. В решении заподозрили двойное дно. "Интересно, это как-то связано с тем, что директор ФСБ Бортников встретился с Алиевым?" - задаётся вопросом Андрей Медведев.
Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года из-за роста числа заразившихся коронавирусом в обеих странах, сообщили в посольстве республики в Москве. Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев предполагает, что не всё так просто.
О закрытии границы стало известно в пятницу, 18 декабря. В этот же день глава ФСБ России Александр Бортников встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией. Андрей Медведев считает, что эти два факта могут быть связаны между собой.
Интересно, это как-то связано с тем, что директор ФСБ Бортников встретился с Алиевым? И с тем, что в Азербайджане зависли бородатые и отбитые головами туристы из Сирии? - комментирует Андрей Медведев перекрытие границы в своём Telegram-канале.
Напомним, что ещё во время конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе российские спецслужбы сообщали о присутствии в регионе боевиков из Сирии, которые попали туда через Турцию. В Ереване также заявляли, что Баку использует в конфликте боевиков с Ближнего Востока в качестве "пушечного мяса".
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