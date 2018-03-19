Почему авианосцы США остались на базах? • 342 • Аналитика Предельно высокий градус конфронтационной риторики в отношениях России и США отнюдь не обязательно свидетельствует о фатальной близости прямого военного столкновения двух ядерных сверхдержав









Накануне Генеральный штаб РФ повторно, в течение одной недели, предупредил о подготовке США к нанесению ударов по Сирии.



«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», – заявил Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в восточной части Средиземного моря, в Красном море и Персидском заливе США создали ударные группировки морских носителей крылатых ракет.



Указанная позиция российского военного руководства, ранее озвученная начальником Генштаба Валерием Герасимовым, безусловно, основана на всей совокупности поступающей в этот орган военного управления оперативной информации и может рассматриваться в качестве надежной основы для любого анализа ситуации вокруг Сирии.



Однако, при этом, следует понимать, что выводы из одного и того же набора фактов могут быть вполне адекватными в достаточно широком диапазоне возможностей. В том числе и довольно далеко отстоящих друг от друга.



Именно с этих позиций мы попытаемся рассмотреть текущую военно-политическую ситуацию. С тем, чтобы оценить меру исходящей от нее реальной военной угрозы.



Прежде всего, следует отметить, что подобного рода жесткие заявления могут быть сделаны по профилактическим соображениям, чтобы упредить возможные неверные и слишком опасные действия со стороны потенциального противника. С учетом крайнего дефицита коммуникации и взаимопонимания между политическим руководством РФ и США, этому может быть найдено объяснение в неуверенности обеих сторон в реальных военно-политических планах друг друга и более чем понятных опасениях по поводу угрозы неконтролируемой эскалации военного противостояния.



А теперь рассмотрим, какова на самом деле военно-стратегическая ситуация в районе ближневосточного кризиса. Если верить некоторым интернет-источникам, то дело обстоит из рук вон плохо и обстановка практически полностью вышла из под контроля.



«Ситуация вокруг Сирии продолжает стремительно ухудшиться. В СМИ официально попадает далеко не вся информация, связанная с противостоянием России и США. Пока все внимание приковано к скандалу между Россией и Великобританией, американцы, по всей видимости, не отказываются от удара по Сирии. Вашингтон не останавливают даже предупреждения российского Генштаба о том, что российские военные ответят ударом на удар, под который попадут и американские «носители» ракет. Исходя из открытых данных, США и ее союзники перебрасывают авиацию на границу с Сирией, в частности речь идет о авиабазах в Иордании, Турции, Кипре и Ираке, а в Средиземном море находится группировка ВМФ США. Ряд западных изданий утверждают, что в последние сутки на территорию Сирии были переброшены дополнительные комплексы С-400, СМИ сообщают о переброске десятков истребителей Су-30СМ и Су-35, в акваторию Средиземного моря вошли фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», БДК «Орск» и «Минск», сторожевой корабли «Пытливый», сообщает newsli.ru. В целом российская группировка кораблей в Средиземном море увеличилась до двух десятков, включая до шести подводных лодок – это для России беспрецедентное скопление флота на ограниченной территории.»



Россия и США срочно перебрасывают крупные военные силы к Сирии



Давайте попробуем, без всякого предубеждения, оценить такую предельно алармистскую трактовку событий. Во-первых, стоит обратить внимание, что указанная информация о массированных перебросках разнообразных военных сил в направлении Сирии, не подтверждена уже в течение четырех дней никакими другими источниками. В частности западные издания, которые отслеживают полеты военной авиации РФ и исправно о них сообщают (как, например, о недавнем прибытии в Сирию истребителей Су-57), хранят гробовое молчание о якобы переброшенных туда «десятках истребителей Су-30СМ и Су-35». Непонятно и то, на основании каких «открытых данных» установлена массированная переброска авиации США и их союзников к границам Сирии? При том, что оперативная информация о передвижениях американских войск, в том числе и ВВС США, в принципе является закрытой и недоступна открытым изданиям, в т.ч. на Западе. В целом, вышеуказанная «информация» выглядит явным преувеличением. Призрак торговых войн: США против всех



Разумеется, это не означает, что стороны не проводят мероприятия по укреплению своих вооруженных сил в регионе конфликта. Так, например, Россия недавно направила в Средиземноморье два ракетных фрегата и сторожевой корабль. Не исключено и развертывание некоторого количества дополнительных систем противовоздушной обороны. Однако, никаких данных об экстренной переброске в регион действительно крупных сил РФ нигде не фиксируется. В частности, турецкие «споттеры», аккуратно отслеживающие движение кораблей российского ВМФ по Черноморским проливам, ничего экстраординарного по этому поводу не сообщают. Хотя, в случае надобности в массированном перемещении войск и техники, никакие транспортные «Русланы» ВВС не заменят морских перевозок по этой стратегически важной водной артерии.



Что касается западных визави, то, опять же, по данным открытых источников, каких-либо признаков чрезвычайной военной активности, указывающих на широкомасштабные военные приготовления, подчеркиваю еще раз – именно широкомасштабные, в рамках неких «окончательных и бесповоротных» стратегических решений, также не просматривается. Между тем речь идет о таком масштабе сосредоточения военных сил, скрыть который в принципе невозможно. В данном же случае уровень их «засветки» в СМИ равен нулю.

Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время ни в Средиземном море, ни на подходах к нему нет ни одной авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США. Более того, в настоящее время, а точнее по состоянию на 14 марта 2018 г., в мировом океане, в районах оперативного предназначения находится, по данным регулярно отслеживающего эту динамику американского издания Stratfor, всего две АУГ, во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Теодор Рузвельт». Из них только один – «Рузвельт» развернут в регионе Персидского залива, откуда его самолеты в принципе могут добраться до Дамаска. Если, конечно, им это позволят российские С-400.



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Кроме того, согласно американской военно-морской доктрине, один авианосец вообще не может рассматриваться как сила, достаточная для осуществления эффективного воздушного наступления с моря.



Правда, у так называемой «американской коалиции» имеется вполне достаточно сил боевой авиации на сухопутных аэродромах, расположенных вокруг Сирии. Но даже с учетом этого обстоятельства, очевидный факт отсутствия наращивания группировки авианосцев США в данном районе может указывать, как минимум, на принципиальную неготовность американского военного командования сделать основную ставку в ударе по Сирии на авиацию как таковую.



Причина такой сдержанности вполне очевидна. Развертывание на территории Сирии мощной и достаточно эффективной системы ПВО фактически превратило территорию этой страны в «бесполетную зону» для западной военной авиации, которая, в случае попытки нанесения массированного удара, гарантированно понесет тяжелые потери.



А это совершенно неприемлемо для политического руководства США. Прежде всего, потому, что оно в настоящее время крайне озабочено американским военным престижем, серьезно поколебленным российскими военно-стратегическими инновациями. Которые Запад, судя по многим признакам, благополучно проспал. Иначе с чего бы это президент США Трамп вдруг, сразу после оглашения Послания Владимира Путина, стал обещать своим военным экстренные финансовые вливания в программу создания гиперзвукового оружия? Фактически – это признание американской отсталости в данной области и необходимости срочно поправить дело. Гонконг – ворота Китая в мир офшоров



Иначе говоря, Вашингтону крайне нежелательно в этих условиях получить еще один нокаутирующий удар в военной области, на этот раз прямо на поле боя от российских комплексов С-400. Или даже одержать там «пиррову победу» ценой огромных потерь. Именно поэтому американская боевая авиация, в ходе планирования удара по Сирии, либо вообще останется вне игры, либо ей будет отведена второстепенная роль.



А это означает, что в распоряжении американцев остается только один, традиционный для них козырь - ракетный удар крылатыми ракетами «Томагавк» морского базирования с надводных и подводных кораблей ВМС США. О чем, собственно, и идет речь в неоднократных предупреждениях российского Генштаба.



Возможность такого удара полностью исключить невозможно. Хотя бы потому, что он будет уже не первым в этой войне. Предыдущий залп 59 «Томагавков» с двух эсминцев, как известно, имел место в прошлом году. Однако его военное значение оказалось весьма сомнительным, поскольку подвергшаяся удару сирийская авиабаза уже на следующий день возобновила полеты.



В данном же случае, якобы намеченная американцами бомбардировка правительственных кварталов Дамаска может иметь и вовсе нулевые последствия. Аналогичные югославским, когда американские крылатые ракеты взрывались в пустых коробках административных зданий Белграда и армейских казарм, откуда был заранее эвакуирован весь персонал и даже вывезено оборудование. Причем, эффект будет тем более незначительным, чем более ограниченным будет сам такой удар.



Между тем, каких-либо признаков крупномасштабного стягивания американских боевых ракетных кораблей на позиции для нанесения действительно массированного удара сотнями ракет, пока не наблюдается. Во всяком случае, по официальным данным командования 6-го флота США, оперирующего в Средиземном море, перекрестно подтверждаемым другими открытыми источниками, здесь в настоящий момент находится весьма ограниченное количество американских боевых кораблей – порядка 2 -3 эсминцев УРО (USS Laboon DDG 58, USS Ross (DDG 71, USS Carney DDG-64). Еще несколько ударных боевых единиц того же ранга развернуты в составе 5-го американского флота, оперирующего в Персидском заливе и Красном море, и также могут быть привлечены к участию в ракетном нападении. В принципе этого достаточно для нанесения ограниченного ракетного удара по образцу шайратского, имеющего не столько военный, сколько демонстрационный характер. Мы вместе! 4-я годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией



Однако, даже с учетом таких ограниченных задач, вероятность подобного удара представляется далеко не абсолютной. Во-первых, будет весьма странно, если эта относительно небольшая корабельная группировка перейдет к активным боевым действиям при весьма слабом её авиационном прикрытии со стороны моря. Которое в Средиземном море и вовсе отсутствует. Во-всяком случае, это будет, если вообще будет, едва ли не первый случай в истории, когда американский флот будет атаковать другую страну без полноценной поддержки своих авианосцев. И это в условиях прямого предупреждения российской стороны о готовности уничтожать не только ракеты, но также их носители – то есть те самые эсминцы УРО!



Таким образом, при анализе общей военно-стратегической ситуации вокруг Сирии, при опоре только на доступную информацию в открытых источниках (а они в наше время знают, если не всё, то очень многое), можно констатировать следующее.



Признаков, указывающих на чрезвычайное по масштабам и быстроте массированное наращивание военного потенциала великих держав в регионе Ближнего Востока, соответствующее подготовке крупномасштабного военного конфликта между ними, в настоящее время не наблюдается. Общая картина военной активности США и России в данном регионе в целом укладывается в рамки рутинной военной деятельности.



С учетом данного обстоятельства, наблюдаемые российским Генштабом американские военные приготовления, которые, безусловно, имеют место в действительности, являются либо подготовкой к очередному демонстрационному «удару возмездия» по образцу атаки на авиабазу Шайрат, либо целиком демонстративной игрой военными мускулами с целью оказания психологического, сдерживающего влияния на своих оппонентов в Сирии. Почему Меркель не будет считаться с настроением немцев, недовольных её политикой в отношении России



С учетом нового измерения ситуации, связанного с четко заявленной готовностью России нанести ответный удар, вероятность указанных выше двух сценариев следует, на мой взгляд, оценить в соотношении 30 к 70 в пользу второго, сугубо демонстрационного варианта.



Что касается нынешнего всплеска экстремальной конфронтационной риторики в отношениях между Западом и РФ, то его следует понимать, как приуроченный, в основном, к попыткам определенных западных кругов организовать массированное психологическое давление на Россию и население этой страны накануне выборов российского Президента.



Если данная оценка подоплеки нынешних событий верна, то в перспективе ближайших дней и недель можно ожидать некоторого снижения накала словесной конфронтации в связи с известной утратой её актуальности и практической востребованности. На что, в частности, указывает и уже начавшийся частичный спад активности в другой составной части комплексного плана Запада по усилению предвыборного давления на Россию, в части так называемого «отравления Скрипаля». Уже сегодня отмечается некоторый отказ британских организаторов этой провокации на позиции, близкие к исходным, при минимальном уровне реального размежевания с РФ.



Что, разумеется, никак не означает отмены исторически обусловленного противостояния между Россией и Западом. Но, в то же время, может указывать на планомерное свертывание западной стороной достигшей своего логического конца очередной спецоперации, приуроченной к очередным выборам Президента России. Накануне Генеральный штаб РФ повторно, в течение одной недели, предупредил о подготовке США к нанесению ударов по Сирии.«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», – заявил Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в восточной части Средиземного моря, в Красном море и Персидском заливе США создали ударные группировки морских носителей крылатых ракет.Указанная позиция российского военного руководства, ранее озвученная начальником Генштаба Валерием Герасимовым, безусловно, основана на всей совокупности поступающей в этот орган военного управления оперативной информации и может рассматриваться в качестве надежной основы для любого анализа ситуации вокруг Сирии.Однако, при этом, следует понимать, что выводы из одного и того же набора фактов могут быть вполне адекватными в достаточно широком диапазоне возможностей. В том числе и довольно далеко отстоящих друг от друга.Именно с этих позиций мы попытаемся рассмотреть текущую военно-политическую ситуацию. С тем, чтобы оценить меру исходящей от нее реальной военной угрозы.Прежде всего, следует отметить, что подобного рода жесткие заявления могут быть сделаны по профилактическим соображениям, чтобы упредить возможные неверные и слишком опасные действия со стороны потенциального противника. С учетом крайнего дефицита коммуникации и взаимопонимания между политическим руководством РФ и США, этому может быть найдено объяснение в неуверенности обеих сторон в реальных военно-политических планах друг друга и более чем понятных опасениях по поводу угрозы неконтролируемой эскалации военного противостояния.А теперь рассмотрим, какова на самом деле военно-стратегическая ситуация в районе ближневосточного кризиса. Если верить некоторым интернет-источникам, то дело обстоит из рук вон плохо и обстановка практически полностью вышла из под контроля.Давайте попробуем, без всякого предубеждения, оценить такую предельно алармистскую трактовку событий. Во-первых, стоит обратить внимание, что указанная информация о массированных перебросках разнообразных военных сил в направлении Сирии, не подтверждена уже в течение четырех дней никакими другими источниками. В частности западные издания, которые отслеживают полеты военной авиации РФ и исправно о них сообщают (как, например, о недавнем прибытии в Сирию истребителей Су-57), хранят гробовое молчание о якобы переброшенных туда «десятках истребителей Су-30СМ и Су-35». Непонятно и то, на основании каких «открытых данных» установлена массированная переброска авиации США и их союзников к границам Сирии? При том, что оперативная информация о передвижениях американских войск, в том числе и ВВС США, в принципе является закрытой и недоступна открытым изданиям, в т.ч. на Западе. В целом, вышеуказанная «информация» выглядит явным преувеличением.Разумеется, это не означает, что стороны не проводят мероприятия по укреплению своих вооруженных сил в регионе конфликта. Так, например, Россия недавно направила в Средиземноморье два ракетных фрегата и сторожевой корабль. Не исключено и развертывание некоторого количества дополнительных систем противовоздушной обороны. Однако, никаких данных об экстренной переброске в регион действительно крупных сил РФ нигде не фиксируется. В частности, турецкие «споттеры», аккуратно отслеживающие движение кораблей российского ВМФ по Черноморским проливам, ничего экстраординарного по этому поводу не сообщают. Хотя, в случае надобности в массированном перемещении войск и техники, никакие транспортные «Русланы» ВВС не заменят морских перевозок по этой стратегически важной водной артерии.Что касается западных визави, то, опять же, по данным открытых источников, каких-либо признаков чрезвычайной военной активности, указывающих на широкомасштабные военные приготовления, подчеркиваю еще раз – именно широкомасштабные, в рамках неких «окончательных и бесповоротных» стратегических решений, также не просматривается. Между тем речь идет о таком масштабе сосредоточения военных сил, скрыть который в принципе невозможно. В данном же случае уровень их «засветки» в СМИ равен нулю.Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время ни в Средиземном море, ни на подходах к нему нет ни одной авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США. Более того, в настоящее время, а точнее по состоянию на 14 марта 2018 г., в мировом океане, в районах оперативного предназначения находится, по данным регулярно отслеживающего эту динамику американского издания Stratfor, всего две АУГ, во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Теодор Рузвельт». Из них только один – «Рузвельт» развернут в регионе Персидского залива, откуда его самолеты в принципе могут добраться до Дамаска. Если, конечно, им это позволят российские С-400.Кроме того, согласно американской военно-морской доктрине, один авианосец вообще не может рассматриваться как сила, достаточная для осуществления эффективного воздушного наступления с моря.Правда, у так называемой «американской коалиции» имеется вполне достаточно сил боевой авиации на сухопутных аэродромах, расположенных вокруг Сирии. Но даже с учетом этого обстоятельства, очевидный факт отсутствия наращивания группировки авианосцев США в данном районе может указывать, как минимум, на принципиальную неготовность американского военного командования сделать основную ставку в ударе по Сирии на авиацию как таковую.Причина такой сдержанности вполне очевидна. Развертывание на территории Сирии мощной и достаточно эффективной системы ПВО фактически превратило территорию этой страны в «бесполетную зону» для западной военной авиации, которая, в случае попытки нанесения массированного удара, гарантированно понесет тяжелые потери.А это совершенно неприемлемо для политического руководства США. Прежде всего, потому, что оно в настоящее время крайне озабочено американским военным престижем, серьезно поколебленным российскими военно-стратегическими инновациями. Которые Запад, судя по многим признакам, благополучно проспал. Иначе с чего бы это президент США Трамп вдруг, сразу после оглашения Послания Владимира Путина, стал обещать своим военным экстренные финансовые вливания в программу создания гиперзвукового оружия? Фактически – это признание американской отсталости в данной области и необходимости срочно поправить дело.Иначе говоря, Вашингтону крайне нежелательно в этих условиях получить еще один нокаутирующий удар в военной области, на этот раз прямо на поле боя от российских комплексов С-400. Или даже одержать там «пиррову победу» ценой огромных потерь. Именно поэтому американская боевая авиация, в ходе планирования удара по Сирии, либо вообще останется вне игры, либо ей будет отведена второстепенная роль.А это означает, что в распоряжении американцев остается только один, традиционный для них козырь - ракетный удар крылатыми ракетами «Томагавк» морского базирования с надводных и подводных кораблей ВМС США. О чем, собственно, и идет речь в неоднократных предупреждениях российского Генштаба.Возможность такого удара полностью исключить невозможно. Хотя бы потому, что он будет уже не первым в этой войне. Предыдущий залп 59 «Томагавков» с двух эсминцев, как известно, имел место в прошлом году. Однако его военное значение оказалось весьма сомнительным, поскольку подвергшаяся удару сирийская авиабаза уже на следующий день возобновила полеты.В данном же случае, якобы намеченная американцами бомбардировка правительственных кварталов Дамаска может иметь и вовсе нулевые последствия. Аналогичные югославским, когда американские крылатые ракеты взрывались в пустых коробках административных зданий Белграда и армейских казарм, откуда был заранее эвакуирован весь персонал и даже вывезено оборудование. Причем, эффект будет тем более незначительным, чем более ограниченным будет сам такой удар.Между тем, каких-либо признаков крупномасштабного стягивания американских боевых ракетных кораблей на позиции для нанесения действительно массированного удара сотнями ракет, пока не наблюдается. Во всяком случае, по официальным данным командования 6-го флота США, оперирующего в Средиземном море, перекрестно подтверждаемым другими открытыми источниками, здесь в настоящий момент находится весьма ограниченное количество американских боевых кораблей – порядка 2 -3 эсминцев УРО (USS Laboon DDG 58, USS Ross (DDG 71, USS Carney DDG-64). Еще несколько ударных боевых единиц того же ранга развернуты в составе 5-го американского флота, оперирующего в Персидском заливе и Красном море, и также могут быть привлечены к участию в ракетном нападении. В принципе этого достаточно для нанесения ограниченного ракетного удара по образцу шайратского, имеющего не столько военный, сколько демонстрационный характер.Однако, даже с учетом таких ограниченных задач, вероятность подобного удара представляется далеко не абсолютной. Во-первых, будет весьма странно, если эта относительно небольшая корабельная группировка перейдет к активным боевым действиям при весьма слабом её авиационном прикрытии со стороны моря. Которое в Средиземном море и вовсе отсутствует. Во-всяком случае, это будет, если вообще будет, едва ли не первый случай в истории, когда американский флот будет атаковать другую страну без полноценной поддержки своих авианосцев. И это в условиях прямого предупреждения российской стороны о готовности уничтожать не только ракеты, но также их носители – то есть те самые эсминцы УРО!Таким образом, при анализе общей военно-стратегической ситуации вокруг Сирии, при опоре только на доступную информацию в открытых источниках (а они в наше время знают, если не всё, то очень многое), можно констатировать следующее.Признаков, указывающих на чрезвычайное по масштабам и быстроте массированное наращивание военного потенциала великих держав в регионе Ближнего Востока, соответствующее подготовке крупномасштабного военного конфликта между ними, в настоящее время не наблюдается. Общая картина военной активности США и России в данном регионе в целом укладывается в рамки рутинной военной деятельности.С учетом данного обстоятельства, наблюдаемые российским Генштабом американские военные приготовления, которые, безусловно, имеют место в действительности, являются либо подготовкой к очередному демонстрационному «удару возмездия» по образцу атаки на авиабазу Шайрат, либо целиком демонстративной игрой военными мускулами с целью оказания психологического, сдерживающего влияния на своих оппонентов в Сирии.С учетом нового измерения ситуации, связанного с четко заявленной готовностью России нанести ответный удар, вероятность указанных выше двух сценариев следует, на мой взгляд, оценить в соотношении 30 к 70 в пользу второго, сугубо демонстрационного варианта.Что касается нынешнего всплеска экстремальной конфронтационной риторики в отношениях между Западом и РФ, то его следует понимать, как приуроченный, в основном, к попыткам определенных западных кругов организовать массированное психологическое давление на Россию и население этой страны накануне выборов российского Президента.Если данная оценка подоплеки нынешних событий верна, то в перспективе ближайших дней и недель можно ожидать некоторого снижения накала словесной конфронтации в связи с известной утратой её актуальности и практической востребованности. На что, в частности, указывает и уже начавшийся частичный спад активности в другой составной части комплексного плана Запада по усилению предвыборного давления на Россию, в части так называемого «отравления Скрипаля». Уже сегодня отмечается некоторый отказ британских организаторов этой провокации на позиции, близкие к исходным, при минимальном уровне реального размежевания с РФ.Что, разумеется, никак не означает отмены исторически обусловленного противостояния между Россией и Западом. Но, в то же время, может указывать на планомерное свертывание западной стороной достигшей своего логического конца очередной спецоперации, приуроченной к очередным выборам Президента России. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 342 Источник Похожие новости Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой» Китай vs США: битва за высокие технологии Травля перебежчиков. Английский вариант

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