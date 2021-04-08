Почему авария в Суэцком канале - хорошая новость для России: "Путин внутренне смеется от души"

Известный японский эксперт в области энергетики считает, что после суэцкой аварии привлекательность Севморпути для Японии возрастает. "После аварии в Суэцком канале президент России Владимир Путин внутренне от души смеется", - считает специалист.

После аварии в Суэцком канале президент России Владимир Путин внутренне смеялся от души, так как инцидент показал всю уязвимость водной артерии и показал всю важность и все преимущества Северного морского пути. Такое мнение высказал японский эксперт Тосихиро Сугиура на страницах издания JB Press.

Он отмечает, что Суэцкий канал является классическим "узким проходом" или, как это ещё называют, "chokepoint". Так называют стратегическое препятствие или точку для вынужденного замедления или остановки движения вражеского флота.

Максимальные размеры корабля, способного пройти через Суэцкий канал, составляют: общая длина 400 метров, общая грузоподъёмность - 240 000 тонн и площадь поперечного сечения ниже ватерлинии (общая ширина x осадку) - 1006 квадратных метров. Параметры Ever Given - общая длина 400 метров, общая грузоподъёмность - 220 000 тонн и площадь поперечного сечения ниже ватерлинии - 926 квадратных метров. То есть контейнеровоз вписывался едва-едва.

Теперь, если взглянуть на Северный морской путь, то в нём нет ни одного "узкого прохода". Это даёт ему неоспоримое преимущество и делает наиболее безопасным маршрутом для доставки энергоресурсов. Все аргументы против этого, в основном, имеют исключительно политический характер, отмечает японский эксперт.

К тому же это не только коммерческий, но и военный маршрут. Он позволяет Северному флоту ВМС России, базирующемуся в Североморске, и Тихоокеанскому флоту с базой во Владивостоке быть на удалении всего лишь двухнедельного перехода друг от друга.

Авария на Суэцком канале для президента Путина стала той ситуацией, которую в российском фольклоре называют "не было ни гроша, да вдруг алтын",

- резюмирует Тосихиро Сугиура.