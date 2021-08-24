Почему астраханские посланники искали председателя ГД РФ Вячеслава Володина в Саратове

В середине августа молодые активисты приехали в Саратов, чтобы передать в приемную спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина обращение жителей Астрахани, под которым подписались около двадцати тысяч человек (по разным данным от 18 000 до 23 000). В послании содержится просьба вернуть астраханцам троллейбусы, использование которых прекратилось в 2017 году.

Как сообщает саратовское агентство деловых новостей «Бизнес-вектор», неизвестные парень и девушка, записали видео с обращением от имени астраханцев к Вячеславу Володину. «Вы добились восстановления троллейбусных линий в Саратове и добились появления в Саратове новых троллейбусов. Астрахань – ничем не хуже Саратова. Астраханцы также нуждаются в хорошем качестве жизни – новых троллейбусах с кондиционером и чистом воздухе без выхлопных газов», – заявил молодой человек. «На правах граждан России поручаем вам как четвертому человеку в стране и депутату Госдумы восстановить троллейбусное движение в Астрахани в ближайшее время!» – поддержала его спутница.

Понятно, все вопросы у нас решаются в Саратове, все дороги, видимо, ведут туда же. Куда же еще ехать за людей просить? И сразу их приняли, как будто давно ждали, и все СМИ это заметили. А вы разве не знали, что с любыми вопросами вот так вот просто можно в Саратов, в приемную Вячеслава Володина? Ну а что! Особо если есть шанс выжать госфинансирование, которое освоят понятные нужные люди… Только вначале, чтоб делу дать законный вид и толк, как говорится, нужно организовать этот кульбит с пиар-выхлопом.

Кому это нужно?

История троллейбусного парка в Астрахани – это отдельная история. Интересен сам факт такого обращения, вызывающий несколько вопросов. Во-первых, почему данные письма не удостоились получить астраханские представители в Госдуме, например, депутаты-однопарийцы Вячеслава Володина Александр Клыканов или Леонид Огуль? Во-вторых, если речь идет об отсутствии выхлопных газов, почему было не обратиться в столицу, где активно внедряются электробусы, как наиболее технологичный и экологически чистый транспорт. Очевидное преимущество – отсутствие проводов. Ведь Астрахань – ничем не хуже Москвы.

Третье – может быть юные посланцы обратили внимание на наши предыдущие публикации? Там мы писали, что мать Вячеслава Володина, 85-летняя Лидия Барабанова, имела определенное отношение, через ООО «Инвест Холдинг», к ЗАО «Тролза», на производственной площадке которого и развернуло свою деятельность ООО «ПК Транспортные системы» (ПК ТС), порадовавшее саратовцев новыми троллейбусами, на зависть астраханцам. СМИ, обычно, рассказывая о ПК ТС, упоминают о Феликсе Винокуре, которому принадлежит доля в 40% предприятия. Мы же можем дополнить, что оставшиеся 60% принадлежат ООО «Холдинг транспортные компоненты», учредителем которого, в свою очередь, являются зарегистрированные на Кипре «Мениеро Трейдинг Лимитед» и «Тадорикс Консалтантс Лимитед», бенефициары которых не афишируются. О степени влиятельности этих компаний можно судить по публикации портала subscribe.ru, в которой утверждается, что ООО «Холдинг транскомпонент» также владеет крупнейшим в России производителем медицинских масок - ООО «КИТ» («Компания Инновационных Технологий»).

Может быть астраханские активисты, именно предполагая (не исключено, что опираясь и на наши публикации), что новый троллейбусный завод в Саратове, созданный на базе бывшего ЗАО «Тролза», входит в круг интересов семьи спикера ГД, решили заинтересовать Вячеслава Володина своим предложением (можно сказать, требованием) расширить географию поставок саратовских троллейбусов. Кто ж откажется от развития и дополнительной прибыли? Ребята просто молодцы: раз – и прижали спикера. Попробуй откажи!

Опять же, можно было обратиться с предложением к генеральному директору ПК ТС Александру Дубровкину, к мэру города Энгельса, где находится производство, Сергею Горевскому, к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, наконец. Но похоже, что экспансия троллейбусов в Нижнее Поволжье связана с интересами именно Володина, и интересами вполне земными. Приезд делегации из Астрахани идеально вписывается (если не напрямую продиктован) в бизнес-сценарий действующего председателя Госдумы, человека, имеющего президентские амбиции.

Троллейбус – цель стратегическая

Показательно, что Вячеслава Викторовича называют в обращении «четвертым человеком в стране», хотя «Независимая газета» отвела ему в марте 2021 года лишь 17-е место, а Forbes в 2018 году ставил его на 83-е место. Впрочем, относительно своего президентства в прямом смысле Володин высказался в интервью «Комсомольской правде»: «Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас, и не будет. Это, во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент». Единственным человеком, которого он видит как президента России, Володин назвал Владимира Путина, действующего главу государства. Амбиции скорее можно ассоциировать с масштабированием экономических интересов на общенациональный уровень. Имея хороший продукт и определенные рычаги – вполне стоит работать на федеральном уровне. Разве нет?!

Кстати, лайфхак для последующих активистов. Лидия Барабанова владеет еще несколькими компаниями или их долями (по данным rusprofile.ru – всего 13), чаще опосредовано, например, через АО «Холдинг Днепрово». Это и ООО «Исток-Д», занимающийся охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. И ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское», основной вид деятельности которого – выращивание зерновых культур, также, как и у ООО «Сельскохозяйственное Предприятие «Мещерское». И ООО «Медицинский центр «Здоровье». И ООО «Городнянские сады», выращивающее многолетние культуры. И ООО «Агростандарт», ведущее производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. И ООО «ТД-67», осуществляющее торговлю розничную преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Так что, если вдруг проблемы с зерном или здоровьем, например, думается – тоже можно обратиться. Прямо к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину. К чему другие инстанции!?