Почему армии нужны разнокалиберные автоматы: многолетний спор о калибре • 53 • Аналитика

Споры о том, какой калибр идеально подходит для штурмового стрелкового оружия, ведутся не менее полувека. В последние десятилетия отмечалась тенденция к уменьшению калибра, однако сейчас взгляд на этот вопрос пересматривается.





Тенденция семидесятых – уменьшить калибр

Движение к меньшему калибру началось с того, что в конце 1960-х гг. в США была разработана автоматическая винтовка М16, рассчитанная на калибр 5,56 мм. Она сменила автоматическое оружие с калибром 7,62 мм, которое вызывало определенное недовольство военных из-за тяжелого боекомплекта и низкой стабильности огня очередями.



Затем к аналогичному решению пришли и в Советском Союзе. Была поставлена цель разработать малокалиберный патрон с большой пробиваемостью. Работу над патроном вели специалисты ЦНИИТОЧМАШ. В итоге в начале 1970-х годов новый патрон появился. Он отличался от патрона 7,62х39 целым рядом характеристик.



Во-первых, пуля была вдвое легче, во-вторых автомат меньше трясло при стрельбе, что оказывало прямое влияние на рассеивание и увеличение вероятности попадания в цель. Наконец, улучшилась настильность траектории пули.



Вес боеприпаса калибра 5,45 составлял 10 граммов, тогда как 7,62 – 16 граммов. Отличие существенное: боекомплект из 100 патронов отличался в весе на 600 граммов, а учитывая, что в стандартный боекомплект входили 8 магазинов, то общий вес экипировки солдата при использовании патрона 5,45 снижался на полтора килограмма.





Под стрельбу патронами 5,45 мм были модернизированы автомат и пулемет Калашникова. Так появились АК-74, РПК-74 и АКС-74У. Кстати, переход на патроны 5,45 мм значительно удешевило производство отечественного стрелкового оружия. Весь конец ХХ – начало XXI вв. калибр 5,45 мм оставался самым распространенным у российского штурмового оружия, тогда как в армиях стран НАТО на первом месте был калибр 5,56 мм. Однако в последнее время наблюдается тенденция к пересмотру отношения к малокалиберным патронам.



Почему 7,62 возвращается

Патроны 7,62 мм продолжают использовать в спецподразделениях. Ведь они отличаются большей пробивной способностью. Кроме того, там, где предусматривается стрельба из оружия с глушителем, калибр 7,62 мм, по мнению экспертов, также оказывается более предпочтительным. Поэтому военные, причем и в России, и в странах НАТО, обсуждают возможность увеличения калибра штурмового стрелкового оружия.



В России обсуждается два возможных варианта. Первый – возвращение к патрону 7,62х39 мм, который использовался до 1970-х годов. Второй – разработать принципиально новый патрон, который бы находился где-то между 7,62 и 5,45 и, тем самым, сочетал бы плюсы обоих калибров. Например, это может быть калибр 6,5 мм, который будет отличаться большей пробивной способностью, чем 5,45, но в то же время будет иметь более плоскую траекторию, чем 7,62. Но во сколько обойдётся такая "реформа калибров"...





Что интересно, на Западе специалисты также отдали предпочтение старому патрону 7,62 х 39, тем более, что практически все массовые автоматические винтовки, используемые армиями Североатлантического альянса, могут быть довольно легко модернизированы под стрельбу патронами 7,62 мм. Необходимо заменить ствол, поскольку попытка выстрелить патроном 7,62 из оружия, предназначенного для стрельбы 5,56, приведет к весьма плачевным последствиям.



Наиболее оптимальным выходом из спорной ситуации эксперты считают диверсификацию штурмового стрелкового вооружения. Невозможно создать универсальный автомат, который бы идеально подходил и для призывника-мотострелка, и для профессионала из спецназа, перед которым стоят несколько иные задачи. Поэтому вооруженные силы постепенно приходят к пониманию необходимости сочетания разнокалиберного оружия. Одно из таких направлений - оружие модульное, но здесь есть немало сопутствующих проблем. Споры о том, какой калибр идеально подходит для штурмового стрелкового оружия, ведутся не менее полувека. В последние десятилетия отмечалась тенденция к уменьшению калибра, однако сейчас взгляд на этот вопрос пересматривается.Движение к меньшему калибру началось с того, что в конце 1960-х гг. в США была разработана автоматическая винтовка М16, рассчитанная на калибр 5,56 мм. Она сменила автоматическое оружие с калибром 7,62 мм, которое вызывало определенное недовольство военных из-за тяжелого боекомплекта и низкой стабильности огня очередями.Затем к аналогичному решению пришли и в Советском Союзе. Была поставлена цель разработать малокалиберный патрон с большой пробиваемостью. Работу над патроном вели специалисты ЦНИИТОЧМАШ. В итоге в начале 1970-х годов новый патрон появился. Он отличался от патрона 7,62х39 целым рядом характеристик.Во-первых, пуля была вдвое легче, во-вторых автомат меньше трясло при стрельбе, что оказывало прямое влияние на рассеивание и увеличение вероятности попадания в цель. Наконец, улучшилась настильность траектории пули.Вес боеприпаса калибра 5,45 составлял 10 граммов, тогда как 7,62 – 16 граммов. Отличие существенное: боекомплект из 100 патронов отличался в весе на 600 граммов, а учитывая, что в стандартный боекомплект входили 8 магазинов, то общий вес экипировки солдата при использовании патрона 5,45 снижался на полтора килограмма.Под стрельбу патронами 5,45 мм были модернизированы автомат и пулемет Калашникова. Так появились АК-74, РПК-74 и АКС-74У. Кстати, переход на патроны 5,45 мм значительно удешевило производство отечественного стрелкового оружия. Весь конец ХХ – начало XXI вв. калибр 5,45 мм оставался самым распространенным у российского штурмового оружия, тогда как в армиях стран НАТО на первом месте был калибр 5,56 мм. Однако в последнее время наблюдается тенденция к пересмотру отношения к малокалиберным патронам.Патроны 7,62 мм продолжают использовать в спецподразделениях. Ведь они отличаются большей пробивной способностью. Кроме того, там, где предусматривается стрельба из оружия с глушителем, калибр 7,62 мм, по мнению экспертов, также оказывается более предпочтительным. Поэтому военные, причем и в России, и в странах НАТО, обсуждают возможность увеличения калибра штурмового стрелкового оружия.В России обсуждается два возможных варианта. Первый – возвращение к патрону 7,62х39 мм, который использовался до 1970-х годов. Второй – разработать принципиально новый патрон, который бы находился где-то между 7,62 и 5,45 и, тем самым, сочетал бы плюсы обоих калибров. Например, это может быть калибр 6,5 мм, который будет отличаться большей пробивной способностью, чем 5,45, но в то же время будет иметь более плоскую траекторию, чем 7,62. Но во сколько обойдётся такая "реформа калибров"...Что интересно, на Западе специалисты также отдали предпочтение старому патрону 7,62 х 39, тем более, что практически все массовые автоматические винтовки, используемые армиями Североатлантического альянса, могут быть довольно легко модернизированы под стрельбу патронами 7,62 мм. Необходимо заменить ствол, поскольку попытка выстрелить патроном 7,62 из оружия, предназначенного для стрельбы 5,56, приведет к весьма плачевным последствиям.Наиболее оптимальным выходом из спорной ситуации эксперты считают диверсификацию штурмового стрелкового вооружения. Невозможно создать универсальный автомат, который бы идеально подходил и для призывника-мотострелка, и для профессионала из спецназа, перед которым стоят несколько иные задачи. Поэтому вооруженные силы постепенно приходят к пониманию необходимости сочетания разнокалиберного оружия. Одно из таких направлений - оружие модульное, но здесь есть немало сопутствующих проблем. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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